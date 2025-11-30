Acasă » Știri » Iubita lui Horațiu Potra, coafată și radiantă, a spart banii la mall. Rădăcinile negre au dispărut peste noapte

Iubita lui Horațiu Potra, coafată și radiantă, a spart banii la mall. Rădăcinile negre au dispărut peste noapte

De: Paul Hangerli 30/11/2025 | 23:40
În sceneta suveranismului românesc monden, Ana-Maria continuă să fie personajul imposibil de ignorat, chiar dacă iubitul ei, celebrul Horațiu Potra, fost luptător al Legiunii Străine și actual patron al unei agenții internaționale de mercenari, își petrece zilele într-o celulă de arest preventiv, alături de fiul și nepotul său acuzat de o tentativă de lovitură de stat alături de clanul Georgescu.

Horațiu Potra conducea o agenție de mercenari care opera în Africa, organizând misiuni cât se poate de profitabile, uneori cu ajutorul unor români din poliție și armată care, aparent, își luau concediu de odihnă. Dar nu pentru litoral sau schi, ci pentru a da jos dictatori Africani, sau din contră pentru a îi ajuta să se mențină la putere în savană. Ce să faci, fiecare cu hobby-ul lui.

Dar acum, din pricina amestecării într-un complot cu ocazia anulărilor alegerilor, se află între zidurile unui arest ceva mai puțin exotic. Potra își petrece timpul cu avocații, declarațiile și ceaiul la ibric, în timp ce Ana Maria are alte bucurii în viață.

Ediția de aeroport: Chanel pe dos și Hermes la vedere

Cu aproximativ zece zile în urmă, Ana-Maria Potra (așa se prezintă deși cei doi nu sunt căsătoriți) a fost surprinsă într-un aeroport, venită să-l vadă pe Potra după ce acesta fusese extrădat din Dubai.

Și aici apare episodul care a făcut deliciul publicului: ea purta o geantă Chanel Mini Flap Bag with Handle, evaluată undeva 10.000 de euro, însă pentru a nu atrage atenția asupra luxului pe care îl avea la braț, a considerat potrivit s-o poarte pe dos. Obrazul subțire cu cheltuială se ține!

Iubita lui Horațiu Potra

Oricât a încercat să se strecoare neobservată, și să pară cuvioasă și evlavioasă așa cum le place suveraniștilor, nu prea i-a ieșit! Cu adidașii i-a fost greu să se încalțe pe dos, așa că am putut observa că purta o pereche de Hermes în picioare. Preț? Undeva pe la 1600 de euro. Dacă socotim, Ana Maria purta pe ea cât ar fi nevoie să întreții 5-6 familii de patrioți timp de o lună.

Totuși, pentru a se apropia de mucenicia impusă de postul Crăciunului dar și de martiriul lui Horațiu Potra, Ana Maria părea vizibil neglijată: părul netuns de mult, rădăcini negre vizibile pe sub blond, un aer de femeie care a avut alte griji decât programarea la coafor. Aproape în doliu, răvășită de tristețe dorind să poarte suferința pe chip. Extrădarea, închisoarea, acuzațiile, o cruce grea ce a generat un contrast destul de ciudat.

Articolul CANCAN a făcut minuni!

Astăzi însă, doamna Potra a fost surprinsă din nou, de data aceasta în Mall Băneasa, alături de fiica lor, o mini- Potra, leit tatăl.

Îmbrăcată casual, dar evident proaspăt întinerită, doamna Potra a intrat într-un magazin de bijuterii semn că există capital chiar dacă soțul are activele înghețate. Nu știm ce s-a cumpărat, poate ceva pentru ea, poate un cadou de Sfântul Andrei.

Iubita lui Horațiu Potra s-a vopsit

Cel mai important detaliu este noul look al Anei Maria. E clar că ne citește seară de seară! Rădăcinile negre despre care am scris au dispărut! A apărut tunsă impecabil, vopsită profesionist și mult mai îngrijită decât la vizita din aeroport. Schimbarea este atât mare încât aproape nu mai pare aceeași persoană. O transformare totală, care pare să fi venit la momentul potrivit, poate chiar gândită pentru a-i ridica moralul lui Potra la vizite.

Horațiu Potra își petrece zilele calculând minutele până la următoarea vizită, Ana Maria însă le umple cu plimbări prin mall, cumpărături prețioase și transformări de look inspirate de site-ul nostru. Sperăm că Ana-Maria va citi și acest articol, de această dată laudativ la adresa ei! Bravo Ana, fii bărbată, toate trec! Și rădăcinile negre!

×