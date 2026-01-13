Acasă » Știri » Cravata strânsă și creierul tău: ce spune știința despre un accesoriu clasic

Cravata strânsă și creierul tău: ce spune știința despre un accesoriu clasic

De: Paul Hangerli 13/01/2026 | 08:10
Cravata strânsă și creierul tău: ce spune știința despre un accesoriu clasic
Ce efecte poate avea cravata, sursa-pexels.com

Cravata rămâne un simbol al eleganței și al autorității, însă cercetările medicale recente arată că acest accesoriu aparent inofensiv poate avea efecte reale asupra sănătății, mai ales atunci când este purtat strâns. Un studiu publicat în 2018 a adus date concrete despre impactul cravatei asupra fluxului sanguin cerebral, deschizând o discuție importantă despre echilibrul dintre stil și bunăstare.

Ce se întâmplă în corp când porți cravată

Zona gâtului este una extrem de sensibilă, traversată de artere și vene esențiale pentru alimentarea creierului cu sânge. Atunci când o cravată este strânsă excesiv, aceasta poate exercita presiune asupra arterelor carotide și asupra venelor jugulare, îngreunând circulația normală. Deși presiunea nu provoacă leziuni imediate, efectele ei pot deveni sesizabile după mai multe ore de purtare continuă.

Studiul din 2018: date clare, rezultate îngrijorătoare

În 2018, un studiu realizat de o echipă de cercetători de la University Hospital Schleswig-Holstein din Germania, condusă de dr. Ralph Lüddecke, a fost publicat în revista medicală Neuroradiology. Cercetarea a folosit imagistică prin rezonanță magnetică (MRI) pentru a analiza fluxul sanguin cerebral la participanți care purtau cravată strânsă comparativ cu momentele în care aceștia nu purtau cravată.

Rezultatele au arătat că purtarea unei cravate poate reduce fluxul de sânge către creier cu până la 7,5%. Deși procentul poate părea mic, pentru un organ extrem de dependent de oxigen precum creierul, această scădere este semnificativă. Participanții au raportat simptome precum amețeală, dureri de cap, greață și disconfort general, mai ales în contexte de efort intelectual susținut.

Presiunea oculară și alte efecte secundare

Studiul și cercetările conexe au mai evidențiat faptul că o cravată prea strânsă poate crește temporar presiunea intraoculară, un aspect important pentru persoanele care suferă de glaucom sau alte afecțiuni ale ochilor. În plus, cravatele sunt rareori curățate, ceea ce le transformă în purtători eficienți de bacterii și germeni, mai ales în spații aglomerate sau instituții medicale.

Concluzie: eleganță, dar cu măsură

Cravata nu este un pericol în sine, însă datele științifice arată clar că purtarea ei strânsă, pe perioade lungi, poate afecta confortul, concentrarea și starea generală de sănătate. O soluție simplă este să o porți mai lejer, să faci pauze și să fii atent la semnalele corpului tău. Eleganța adevărată nu ar trebui să vină niciodată în detrimentul creierului.

