Dan Negru, de partea țăranilor din România: „Sunt țăran, știu cu ce se mănâncă agricultura”

Dan Negru a transmis un mesaj de susținere pentru fermierii români, în contextul schimbărilor legislative și al acordurilor internaționale care afectează agricultura din România. Prezentatorul TV a vorbit espre noile reglementări, făcând o comparație cu alte state.

Dan Negru a transmis un mesaj de suport pentru fermierii români, subliniind provocările cu care aceștia se confruntă în contextul legislativ actual și al acordurilor internaționale privind comerțul cu cereale. Prezentatorul a amintit că deține teren agricol moștenit de la bunici și că are experiență directă în agricultură, ceea ce îi permite să înțeleagă mai bine dificultățile sectorului.

„Încerc să-mi păstrez echilibrul, nu-mi plac nici urletele suveraniste și nici miorlăiturile globaliste dar de data asta sunt în stradă de partea țăranilor, a fermierilor! Sunt părtinitor pentru că sunt țăran,am în Banat pământ agricol moștenit de la ai mei încă din anii 1920 și păstrez diplomele bunicilor ,agricultori merituoși în anii interbelici(foto) Nu le-am vândut pământul,dimpotrivă, l-am înmulțit și sper să facă asta și copiii mei. Deci, oarecum știu cu ce se”mănâncă” agricultura.

Țăranul e blocat de legi,unele aiuristice. Cu toate astea eram printre cei mai buni din Europa la cereale.

Acum, printr-un acord controversat în multe țări, vom cumpăra cereale,din America de Sud, un continent de două ori mai mare decât Europa. Până acum,acolo nu existau restricții și de asta agricultura lor e mai ieftină. Imaginați-vă două echipe de fotbal: una joacă liber, cealaltă e legată de picioare. Cine credeți că o să câștige?”, a scris Dan Negru pe rețelele de socializare.

El a explicat că, deși România a fost până recent printre liderii europeni la producția și exportul de cereale, acordurile recente vor permite importul de produse din America de Sud, unde agricultura este mai puțin reglementată și costurile sunt mai reduse. Astfel că ermierii români se confruntă cu o concurență mai dificilă, în timp ce sectorul industrial românesc nu beneficiază de aceleași oportunități.

Prezentatorul TV a subliniat importanța răbdării și a susținerii agriculturii locale pentru a menține competitivitatea României în domeniul agricol și pentru a proteja resursele interne.

„Dar să avem răbdare! Agricultura e despre răbdare.Grâul nu crește într-o zi și nici vițelul nu devine bou într-o săptămână. Exceptându-i pe ai noștri”, a mai scris prezentatorul TV.

