Acasă » Știri » Dan Negru, de partea țăranilor din România: „Sunt țăran, știu cu ce se mănâncă agricultura”

Dan Negru, de partea țăranilor din România: „Sunt țăran, știu cu ce se mănâncă agricultura”

De: Andreea Stăncescu 14/01/2026 | 11:58
Dan Negru, de partea țăranilor din România: „Sunt țăran, știu cu ce se mănâncă agricultura”
Ce spune Dan Negru despre fermieri: / Sursa foto: Facebook

Dan Negru a transmis un mesaj de susținere pentru fermierii români, în contextul schimbărilor legislative și al acordurilor internaționale care afectează agricultura din România. Prezentatorul TV a vorbit espre noile reglementări, făcând o comparație cu alte state. 

Dan Negru a transmis un mesaj de suport pentru fermierii români, subliniind provocările cu care aceștia se confruntă în contextul legislativ actual și al acordurilor internaționale privind comerțul cu cereale. Prezentatorul a amintit că deține teren agricol moștenit de la bunici și că are experiență directă în agricultură, ceea ce îi permite să înțeleagă mai bine dificultățile sectorului.

„Încerc să-mi păstrez echilibrul, nu-mi plac nici urletele suveraniste și nici miorlăiturile globaliste dar de data asta sunt în stradă de partea țăranilor, a fermierilor! Sunt părtinitor pentru că sunt țăran,am în Banat pământ agricol moștenit de la ai mei încă din anii 1920 și păstrez diplomele bunicilor ,agricultori merituoși în anii interbelici(foto) Nu le-am vândut pământul,dimpotrivă, l-am înmulțit și sper să facă asta și copiii mei. Deci, oarecum știu cu ce se”mănâncă” agricultura.

Țăranul e blocat de legi,unele aiuristice.
Cu toate astea eram printre cei mai buni din Europa la cereale.
Acum, printr-un acord controversat în multe țări, vom cumpăra cereale,din America de Sud, un continent de două ori mai mare decât Europa. Până acum,acolo nu existau restricții și de asta agricultura lor e mai ieftină.
Imaginați-vă două echipe de fotbal: una joacă liber, cealaltă e legată de picioare. Cine credeți că o să câștige?”, a scris Dan Negru pe rețelele de socializare.
Sursa foto: Social media

El a explicat că, deși România a fost până recent printre liderii europeni la producția și exportul de cereale, acordurile recente vor permite importul de produse din America de Sud, unde agricultura este mai puțin reglementată și costurile sunt mai reduse. Astfel că ermierii români se confruntă cu o concurență mai dificilă, în timp ce sectorul industrial românesc nu beneficiază de aceleași oportunități.

Prezentatorul TV a subliniat importanța răbdării și a susținerii agriculturii locale pentru a menține competitivitatea României în domeniul agricol și pentru a proteja resursele interne.

„Dar să avem răbdare! Agricultura e despre răbdare.Grâul nu crește într-o zi și nici vițelul nu devine bou într-o săptămână. Exceptându-i pe ai noștri”, a mai scris prezentatorul TV.

CITEȘTE ȘI: Dan Negru îl ”pulverizează” pe Cesnavicius, după ce l-a dat afară pe Cătălin Măruță: ”Pe boss-ul de la Pro l-am mai supărat o dată”

Mr. Cash Jr. a scos-o pe iubi din încurcătură. Fiica mega-milionarului nu mișcă un deget

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine a fost Nicoleta Drăgușin, de fapt. Cu cine era căsătorită jurnalista de 46 de ani
Știri
Cine a fost Nicoleta Drăgușin, de fapt. Cu cine era căsătorită jurnalista de 46 de ani
Sute de pasageri, blocați în aeroport, după o aterizare de urgență. Ce s-a întâmplat după oprirea avionului
Știri
Sute de pasageri, blocați în aeroport, după o aterizare de urgență. Ce s-a întâmplat după oprirea avionului
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile...
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând de azi, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără...
Adrian Mutu, dezvăluiri despre Alain Orsoni desprinse din filme cu mafioți: „Știm ce a făcut”
Adevarul
Adrian Mutu, dezvăluiri despre Alain Orsoni desprinse din filme cu mafioți: „Știm ce...
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă:...
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente importante și nu vor mai irosi timpul
Click.ro
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente...
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”
Digi 24
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri:...
„Adevăratul lider de clan”. Cine e „Caracatiță”, temutul venezuelean pe capul căruia a fost pusă recompensă de 25 de milioane de dolari
Digi24
„Adevăratul lider de clan”. Cine e „Caracatiță”, temutul venezuelean pe capul căruia a fost pusă...
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Promotor.ro
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Macheta battleship-ului „clasa Trump”, dezvăluită! Ce a apărut pe navă?
go4it.ro
Macheta battleship-ului „clasa Trump”, dezvăluită! Ce a apărut pe navă?
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând de azi, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând de azi,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cine a fost Nicoleta Drăgușin, de fapt. Cu cine era căsătorită jurnalista de 46 de ani
Cine a fost Nicoleta Drăgușin, de fapt. Cu cine era căsătorită jurnalista de 46 de ani
Sute de pasageri, blocați în aeroport, după o aterizare de urgență. Ce s-a întâmplat după oprirea ...
Sute de pasageri, blocați în aeroport, după o aterizare de urgență. Ce s-a întâmplat după oprirea avionului
Alina Pușcaș, uimită de valul de scumpiri. Vedeta a răbufnit: „În halul ăsta de scump?”
Alina Pușcaș, uimită de valul de scumpiri. Vedeta a răbufnit: „În halul ăsta de scump?”
De ce a murit Nicoleta Drăgușin, de fapt. Ce probleme de sănătate avea jurnalista
De ce a murit Nicoleta Drăgușin, de fapt. Ce probleme de sănătate avea jurnalista
Doliu în lumea muzicii! A murit Ion Nelu Boată, maestrul chitarei care a impresionat-o pe Maria Tănase
Doliu în lumea muzicii! A murit Ion Nelu Boată, maestrul chitarei care a impresionat-o pe Maria Tănase
Jale mare în culisele Pro TV! Banii le-au adus sfârșitul. Cum au fost anunțați angajații că ”La ...
Jale mare în culisele Pro TV! Banii le-au adus sfârșitul. Cum au fost anunțați angajații că ”La Măruță” dispare
Vezi toate știrile
×