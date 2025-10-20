Acasă » Știri » Eva Măruță revine pe micile ecrane! Când va avea loc premiera noului film în care va apărea fiica prezentatorului de la PRO TV

Eva Măruță revine pe micile ecrane! Când va avea loc premiera noului film în care va apărea fiica prezentatorului de la PRO TV

De: Andrei Iovan 20/10/2025 | 17:33
Eva Măruță revine pe micile ecrane! Când va avea loc premiera noului film în care va apărea fiica prezentatorului de la PRO TV
Tati Part Time revine pe marile ecrane cu Tati Full Time
Filmul „Tati Part Time” a fost un adevărat succes, care a ținut publicul cu sufletul la gură. Acum, echipe revine cu o continuare mult-așteptată. „Tati Full Time” promită să aducă, din nou, zâmbete și emoții pentru cei care vor vedea filmul. Premiera va avea loc pe 18 noiembrie 2025, în toate cinematografele din țară. Îndrăgiții actori au făcut primele declarații despre continuarea filmului, regizat și scris de Letiția Roșculeț. 

Alex Bogdan reia rolul lui Iustin, fost avocat și artist part-time, devenit tată full-time. Colega lui de scenă, Raluca Aprodu, care o interpretează pe Sânziana, decide să revină la job, iar personajul principal realizează imediat că rolul de părinte nu e atât de ușor.

Tati Full Time, în toate cinematografele din țară, din 18 noiembrie
Tati Full Time, în toate cinematografele din țară, din 18 noiembrie

Așa cum era de așteptat, și Eva Măruță revine cu un rol de senzație, cu aceeași carismă cu care a impresionat și la prima parte a filmului.

„Tati Full Time” va avea premiera pe 18 noiembrie

Producătorii filmului sunt Matei Dima și Alexandra Hash, prin Vidra Productions, iar în afară de îndrăgiții actori cu care v-ași obișnuit deja, se vor alătura și Elvira Deatcu, Cristian Crețu, Mihaela Teleoacă, Nelu Cortea, Alex Ion, Radu Micu, Ana Maria Bercu și Alexandru Nagy. Se anunță o comedie de zile mari, cu personaje spumoase, zâmbete, emoții și replici care, cu siguranță vă vor rămâne în memorie.

Alex Bogdan spune că filmul i-a schimbat viața, s-a atașat atât de mult de proiect, încât s-a reîndrăgostit de actorie.

Poate să pară un pic exagerat, dar Tati Part Time mi-a schimbat viața. A fost un proiect care mi-a adus atâta liniște și bucurie, încât m-am reîndrăgostit de actorie. Nu e puțin lucru, să știți. Uneori, sunt niște oameni care apar în viața ta și-ți dau aripi. Oameni blânzi și calzi ca o ploaie ușoară de vară. Oameni care au încredere în tine până la capătul lumii. Chiar și-atunci când tu nu mai ai. Oameni care îți arată că o zi epuizantă de filmare de 12 ore, poate să fie ca o excursie la mare. Așa sunt oamenii din echipa Tati Part Time și vă dați seama, am urlat de fericire când am aflat că se face Tati Full Time. E o comedie pentru toată familia și mai ales pentru cei care se pregătesc să facă o familie, cum se întâmplă să fie și cazul meu, în viitorul nu foarte îndepărtat. Mă refer sigur, la bebe…:) Deci a picat la fix Tati Full Time, pentru că abia aștept și eu să fiu Tati Full Time, a spus Alex Bogdan.

De asemenea, și Eva Măruță a vorbit despre noul film, în care va avea un rol important.

M-am bucurat foarte mult când am aflat că vom face Tati Full Time! Mi-a fost dor de toată echipa și de atmosfera de pe platou, unde am râs mult și am învățat o grămadă de lucruri. Mi-a plăcut să joc din nou cu Alex Bogdan, pentru că e foarte amuzant și mereu mă face să mă simt în largul meu. În filmul ăsta, Maya e puțin mai mare și mai curioasă, și cred că mulți copii o să se regăsească în ea. Abia aștept să vadă toată lumea filmul!, spune Eva.

Tati Part Time revine pe marile ecrane cu Tati Full Time
Tati Part Time revine pe marile ecrane cu Tati Full Time

Partenera de scenă a lui Alex Bogdan, Raluca Aprodu spune că nici nu a simțit că se află pe platourile de filmare, ci că trăiește o poveste cu care majoritatea cuplurilor tinere se confruntă, atunci când decid să-și întemeieze o familie.

Când am aflat că se face Tati Full Time, m-am bucurat sincer. E o combinație firească între comedie și emoție — exact genul de film la care îmi place să mă uit. Nu am simțit că filmez, ci că spunem povestea prin care trec atâtea cupluri tinere: doi oameni care se iubesc, devin părinți și descoperă, cu umor și tandrețe, toate provocările și bucuriile care vin odată cu asta. M-am bucurat enorm să joc din nou alături de Alex Bogdan, colegul și prietenul meu de 16 ani, cu care aș lucra oricând și oriunde. De asemena, a fost minunat să o revăd pe Eva și să-i văd evoluția ca tânără domnișoară și ca actriță. Cred tare că Tati Full Time e un film care merită văzut la cinema, alături de toată familia. Avem nevoie de speranță și de zâmbete mai mult ca oricând, a completat Raluca Aprodu.

Regizoarea filmului, Letiția Roșculeț a declarat că filmul este o experiență deosebită pentru ea, prin intermediul căreia a reușit să își exprime perfect partea creativă.

A fost una dintre cele mai frumoase experiențe creative din viața mea. De data asta, regulile le-a făcut bebelușul, care a devenit, cumva, șeful nostru pe platou. Mi-a fost dor să lucrez cu Eva, Alex și Raluca — sunt sufletul acestui film. Tati Full Time e despre alegeri, despre imperfecțiune, despre iubire. E filmul perfect pentru toată familia, spune regizoarea.

