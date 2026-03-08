Top 3 cele mai vizionate filme pe Netflix, în luna martie. Te țin cu sufletul la gură!

La fel ca toate serviciile de streaming de top, Netflix lansează în mod constant noi seriale și filme pe tot parcursul anului. Doar câteva dintre acestea reușesc să intre în top 3, iar în această lună, fanii filmelor de acțiune au de ce să se bucure. La fel și fanii dinozaurilor, cu trei remake-uri ale seriei „Jurassic Park” care au intrat în top.

Desigur, nu toate filmele care se află pe lista celor mai vizionate filme de pe Netflix sunt de neratat. Săptămâna aceasta, lista include o aventură animată plină de melodii care îți rămân în minte, un remake al filmului „Jurassic Park” și un film de acțiune care este o combinație între „Predator” și „Războiul lumilor”.

War Machine (2026)

„War Machine” este alegerea evidentă dacă sunteți în căutarea unui film pe care să-l vizionați pe Netflix în aceste zile. Filmul a ajuns rapid pe locul 1 după ce a debutat pe platformă săptămâna aceasta. Acest film de acțiune îl pune pe Alan Ritchson, starul din „Reacher”, în fața unei amenințări din altă lume, într-un mix între „Predator” și „Războiul lumilor”.

Este genul de spectacol de amploare pe care îl așteptați de la o producție Netflix cu buget mare, iar misterul central al filmului – cine a creat această mașinărie de ucis din altă lume? Sunt extratereștrii sau ceva mult mai apropiat de noi? – vă va ține cu sufletul la gură. Finalul se împotmolește într-o încercare haotică de a pregăti o continuare, dar, per ansamblu, este un thriller excelent, perfect pentru o seară cu popcorn.

K-Pop Demon Hunters (2025)

Cel mai vizionat film Netflix din toate timpurile nu pare să părăsească topul 10 prea curând. Și acesta este un film popular care se ridică la înălțimea așteptărilor. „K-Pop Demon Hunters” urmărește trei vedete K-pop, Rumi (Arden Cho), Mira (May Hong) și Zoey (Ji-young Yoo), care protejează lumea de forțele supranaturale malefice cu armonia lor și abilitatea de a învinge demonii. Cea mai mare provocare a lor apare când o trupă rivală de băieți, Saja Boys, ai cărei membri sunt în secret demoni, vine să le ia coroana și sufletele fanilor. Dar mai întâi vor trebui să se lupte cu propriii demoni interiori pentru a avea șansa de a salva lumea.

Jurassic World Rebirth (2025)

„Jurassic World: Rebirth” nu își propune să rescrie scenariul francizei de lungă durată, dar dacă aveți chef de haos alimentat de dinozauri, filmul își face treaba. Scarlett Johansson, Jonathan Bailey și Mahershala Ali preiau frâiele de data aceasta, într-o echipă de mercenari însărcinați să se infiltreze pe o insulă infestată de dinozauri și să recupereze ADN-ul care ar putea duce la descoperiri medicale revoluționare.

Dacă această configurație vi se pare cunoscută, este pentru că regizorul Gareth Edwards se bazează pe ea cu un zâmbet complice. Cunoscut mai ales pentru efectele vizuale spectaculoase din francizele SF cu buget mare, precum Star Wars și Godzilla, el se dovedește a fi alegerea perfectă pentru „Jurassic Park”. Dinozaurii creați cu ajutorul CGI arată mai bine ca niciodată, deși încă îmi lipsește acel ceva al animatronicii de școală veche.

