Emily Burghelea nu are deloc noroc! A zburat cu un avion avariat și a ajuns iar la poliție: „A primit un telefon de la cineva, a întors mașina, nu mai vorbea cu noi, spunea că el e un simplu șofer”

Emily Burghelea a plecat alături de familie într-o vacanță care trebuia să fie una relaxantă, însă încă de la început călătoria s-a transformat într-o adevărată serie de peripeții. Problemele au apărut chiar pe aeroport, unde zborul a fost serios întârziat din cauza unei defecțiuni tehnice provocate de impactul avionului cu o pasăre la aterizare.

Peripeții pentru Emily Burghelea în avion

Vedeta a povestit că a petrecut ore întregi în aeroport și apoi în aeronavă, fără a ști dacă zborul va mai decola sau dacă pasagerii vor fi nevoiți să coboare. În cele din urmă, avionul a ajuns la destinație mult mai târziu decât era planificat, noaptea, iar drumul spre hotel s-a mai prelungit cu vreo 3 ore, lucru care i-a accentuat starea de neliniște, în urma accidentului pe care l-a suferit în 2024.

„Avem un paravion în care e încărcat și e stricat. Adică a intrat o pasăre în el când a aterizat și s-a stricat. Și noi suntem acum în el și trebuie să plecăm cu el. Suntem deja de vreo 6-7 ore în aeroport și de vreo o oră jumătate în avion. Și mai avem încă două ore jumătate. Întrebarea este dacă mai plecăm sau dacă ne dăm jos. Trebuia să ajunge ziua, dar am ajuns noaptea și urmează încă un drum de 2 ore și jumătate cu mașina până la hotel… noaptea, pe autostradă… vă dați seama ce e în sufletul meu?”, a povestit Emily Burghelea pe rețelele de socializare.

Emily Burghelea și familia, opriți de poliție în trafic

Nici transferul de la aeroport nu a decurs conform așteptărilor. Emily a relatat că mașina care trebuia să îi ducă la hotel a făcut un ocol inexplicabil, oprind inițial într-un garaj, iar ulterior șoferul a devenit vizibil distant și a refuzat să comunice.

După un apel telefonic primit pe traseu, acesta a schimbat direcția de mers, invocând faptul că urmează ordine primite. Situația a devenit și mai tensionată în momentul în care familia a fost dusă la poliție, unde li s-a cerut să declare că nu sunt victimele unei răpiri.

„Am luat un transfer care ne-a dus de la aeroport într-un garaj. Iar de acolo efectiv nu mai plecam, iar când, în sfârșit, am plecat, pe drum șoferul a început să acționeze extrem, dar extrem de ciudat! A primit un telefon de la cineva, a întors mașina, nu mai vorbea cu noi, spunea că el e un simplu șofer și că execută ordine. WHAT??? Cât timp conducea în altă direcție și nu vorbea cu noi, ne-a dus la POLIȚIE să dăm cu subsemnatul că NU SUNTEM RĂPIȚI!”, a scris Emily Burghelea.

