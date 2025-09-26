Ce s-a întâmplat cu femeia înșelată de un bărbat care pretindea a fi Brad Pitt. A rămas fără 700.000 de lire sterline, dar nu regretă nimic

Un caz de înșelăciune a făcut înconjurul lumii în urmă cu doi ani. O femeie a dat 700.000 de lire sterline unui escroc ce s-a prefăcut că este Brad Pitt. De atunci, viața ei s-a schimbat complet. A rămas fără casă și a ajuns să divorțeze. Totuși, a ținut să precizeze că nu regretă deloc deciziile pe care le-a luat. Află, în articol, care este motivul și prin ce a trecut aceasta!

Anne Deneuchatel, designer de interior, în vârstă de 53 de ani, a fost victima unei înșelăciuni care i-a schimbat complet viața. În februarie 2023, ea a fost contactată de cineva care a pretins că este mama lui Brad Pitt, iar a doua „actorul” a contactat-o personal.

Ce s-a întâmplat cu femeia păcălită de Brad Pitt

În momentul în care a fost contactată de escroc, Anne s-a implicat într-o aventură online timp de un an. Femeia a mărturisit că s-a simțit foarte bine să discute cu bărbatul care se dădea Brad Pitt, susținând că acesta era foarte romantic.

„Îmi plăcea bărbatul cu care vorbeam. Știa cum să vorbească cu femeile, întotdeauna era bine”, a povestit Anne pentru presa franceză.

În cele din urmă, femeia a decis să divorțeze de soțul ei și a început să îi trimită bani escrocului. Anne a pierdut în total peste 700.000 de lire sterline. Bărbatul a mințit-o că suferă de cancer renal. Doar pentru această problemă a transferat 50.500 de lire sterline. Ea a crezut că ar putea salva viața unui om.

Anne a început să descopere adevărul, după ce a văzut imagini cu adevăratul Brad Pitt și prietena lui, Ines de Ramon. Chiar și atunci escrocii au continuat să profite de naivitatea sa. Aceasta a trimis 4.200 de lire sterline unul bărbat care a pretins că este agent FBI. El îi promisese că o va „salva” de infractori.

„Mă întreb de ce m-au ales pe mine să îmi facă atât de mult rău? Nu am făcut niciodată rău nimănui. Acești oameni merită iadul”, a spus Anne.

Anne a rămas falită și fără casă. Ea s-a mutat la o prietenă pentru că nu mai avea unde să stea. În cele din urmă, femeia a depus o plângere la poliție, iar acum o anchetă este în desfășurare. Pentru a putea acoperi cheltuielile avocaților, aceasta a lansat o campanie de strângere de fonduri.

Mai mult decât atât, a decis să își spună povestea impresionantă prin intermediul unei cărți, numite Je ne serai plus un proie (Nu voi mai fi pradă). Înainte să se lase pradă escrocilor, Anne avea o viață ce părea de vis. Femeia locuia în Mauritius, într-o vilă la malul mării, alături de soțul ei, care era cu 19 ani mai mare. Totuși, a criticat modul în care soțul ei a tratat-o.

„În realitate, era o închisoare de aur… S-a dovedit a fi egoist și manipulator. M-a convins să-mi închid magazinul. Treptat, am devenit dependentă financiar de el. La un moment dat, părea mai ușor să-l ajut pe «Brad» decât să mă ajut pe mine însămi”, a spus Anne, potrivit Mirror.

