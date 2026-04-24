Ramona Olaru și Steve Ant s-au despărțit! Semnele care prevesteau ruptura dintre vedeta de la Neatza și artistul grec

Relația dintre Ramona Olaru și Steve Ant, care părea la început promițătoare și discretă, ar fi ajuns la final după doar câteva luni. Cei doi au atras atenția publicului încă din momentul în care au început să apară împreună, însă au preferat o perioadă să își țină povestea de dragoste departe de ochii curioșilor. Abia ulterior au confirmat apropierea dintre ei, iar aparițiile comune au început să fie mai frecvente, alimentând ideea unei relații stabile și fericite. Însă, pare că „focul” dintre cei doi a dispărut.

Știți cum se spune: „Ce este frumos, nu ține prea mult”. Așa se pare că s-a întâmplat și în relația Ramonei Olaru cu artistul grec. Sau poate este doar o ceartă trecătoare… cine știe? Cert este că cei doi încă se mai urmăresc pe pagina de Instagram, însă postările făcute de vedetă par că între ei nu mai este totul așa roz. Pare a fi o strategie de a păstra încă ”aparențele”.

Semnele care prevesteau ruptura

Cu doar o lună în urmă, CANCAN i-a surprins pe cei doi în ipostaze apropiate, relaxați și vizibil îndrăgostiți, imaginile sugerând o conexiune puternică și o etapă fericită în viața asistentei TV (VEZI AICI). Totuși, în ultima perioadă, aparițiile lor comune s-au rărit, iar lipsa interacțiunilor din mediul online au alimentat speculațiile că lucrurile s-ar fi schimbat între ei, lăsând impresia că povestea care părea promițătoare ar putea fi ajuns la un punct de cotitură.

În perioada sărbătorilor de Paște, Ramona Olaru și Steve Ant au fost surprinși într-o vacanță în Tenerife, moment care a întărit convingerea fanilor că relația lor evoluează într-o direcție serioasă. În acea perioadă, cei doi păreau relaxați și apropiați, iar în spațiul public au apărut inclusiv discuții despre viitorul lor, inclusiv despre posibilitatea unor planuri mai serioase. Totuși, lucrurile par să se fi schimbat rapid după întoarcerea din vacanță.

Ramona Olarru și Steve Ant, mesaje cu subînțeles

La scurt timp după revenirea în țară, cei doi nu au mai fost văzuți împreună la fel de des, iar activitatea lor din mediul online a alimentat speculațiile privind o posibilă răcire a relației. Colac peste pupăză, Ramona Olaru a bifat ieșiri cu fetele, în timp ce Steve Ant a fost văzut în zona de Nord a Capitalei.

În timp ce ”frumușelul” a devenit tot mai discret, Ramona Olaru a continuat să fie activă pe rețelele de socializare, unde a început să posteze imagini și mesaje care au atras atenția urmăritorilor. Printre acestea s-au numărat și fotografii cu un buchet de flori primit, fără a fi clar dacă acestea au legătură cu fostul partener sau provin din alte surse. Poate doar vrea să îl facă gelos pe artistul grec.

Pe de altă parte, Steve Ant a postat iverse mesaje ”dubiose” prin care dă de înțeles că trece printr-o perioadă de suferință. „Și eu sunt obosit, frate, dar avem niște vise de urmărit”, a fost unul dintre mesajele publicate de artistul grec.

Mesajul Ramonei Olaru le-a dat de gândit fanilor

După ce a făcut declarații tranșante în spațiul public, susținând că își dorește un partener stabil financiar și că nu mai este dispusă să intre în relații care nu îi îndeplinesc așteptările, Ramona Olaru a atras rapid atenția și a reaprins interesul celor din jur. La scurt timp, în viața ei a apărut un bărbat de origine greacă, care părea să bifeze toate criteriile exprimate de vedetă. Acum, pare că între ei nu mai este doar lapte și miere. Iar mesajele motivaționale nu au lipsit de pe pagina de Instagram a vedetei de la Neatza.

„Când cineva nu crede că poate să se ridice la standardele tale, își protejează ego-ul prin a-ți diminua valoarea și prin a se convinge pe sine că tu ești problema.”, a mai fost mesajul uneia dintre postările distribuite de Ramona Olaru.

De asemenea, o internaută i-a lăsat un comentariu Ramonei Olaru, în care i-a spus că una dintre piesele lui Andrei Ursu s-ar potrivi pentru nunta cu Steve Ant, la valsul mirilor: „Se citește iubirea și fericirea pe chipul tău! Vi se potrivește această melodie, poate pentru valsul miresei!”, i-a scris cineva Ramonei Olaru în comentarii, pe TikTok. „Cui?”, a fost reacția asistentei TV, lucru care din nou le-a dat fanilor de gândit.

