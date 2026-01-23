Acasă » Știri » O badantă a găsit un bon poștal vechi în casa bătrânei pe care o îngrijește. A rămas fără cuvinte când a aflat cât valorează

De: Simona Tudorache 23/01/2026 | 20:30
O femeie în vârstă de 108 ani a aflat, după zeci de ani, că are în casa moștenită o adevărată comoară, un certificat de depozit de 1.000 de lire emis în anii ’50. Valoarea acestuia se ridică astăzi la aproximativ 100.000 de euro.

Descoperirea a fost făcută de femeia care o îngrijea, într-o proprietate din San Giovanni Rotondo. Maria Angela Bortignon este originară din Vicenza, dar are o casă și în orașul San Pio. Acolo, printre amintirile de familie, badanta ei, moldoveanca Tatiana Vasilachi, a dat peste documentul cu pricina. Acesta fusese păstrat printre fotografii de familie, fără ca proprietarul să știe de existența sa. Surpriza a fost mare pentru cele două femei, care au decis să nu lase lucrurile așa.

Ce măsuri a luat Maria Angela Bortignon, la 108 ani, după descoperirea făcută

Conform unei evaluări realizate de un consultant din cadrul Asociației Italiene, certificatul, la care se aplică dobânda legală, reevaluarea monetară și capitalizarea de la data emiterii până la descoperirea sa, ar valora acum aproximativ 100.000 de euro. O sumă semnificativă, acumulată pe parcursul a peste 70 de ani, care a determinat-o pe Maria să inițieze demersurile pentru recuperarea banilor. Femeia de 108 ani așteaptă acum răspuns de la Poșta Italiană și Ministerul Economiei și Finanțelor. Ba mai mult, Maria Angela Bortignon nu a uitat niciun moment de femeia care o îngrijește și care merită din plin să fie răsplătită pentru acest gest.

Ce vrea femeia de 108 ani să facă cu suma pe care urmează să o obțină

Maria Angela Bortignon a decis ca, în cazul unei rambursări, întreaga sumă să fie donată îngrijitoarei sale, Tatiana Vasilachi, în semn de recunoștință. Tatiana Vasilachi i-a spus imediat ce descoperire a făcut în casa din orașul San Pio, iar acum are de câștigat, deoarece ar putea intra în posesia unei sume deloc de neglijat.

în Italia ar exista, potrivit estimărilor menționate, aproximativ 10 milioane de titluri de credit vechi nerăscumpărate — de la bonuri poștale și librete bancare, până la titluri de stat — multe dintre ele încă posibil de valorificat.

