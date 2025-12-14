Acasă » Știri » Prognoza meteo de duminică, 14 decembrie 2025. Temperaturile scad ușor, dar iarna rămâne departe: nori joși și ceață în toată țara

De: Paul Hangerli 14/12/2025 | 06:30
Prognoza meteo de duminică, 14 decembrie 2025. Sursa foto Pixabay

România rămâne și duminică sub influența unui regim termic mai blând decât normalul perioadei, însă valorile scad ușor față de zilele precedente. Deși ne aflăm în a doua jumătate a lunii decembrie, iarna adevărată întârzie să se instaleze.

Vremea va fi dominată de nori joși, ceață și o atmosferă umedă, cu temperaturi pozitive în cea mai mare parte a țării. Zăpada lipsește în continuare din zonele joase, iar peisajul rămâne mai degrabă tomnatic.

La nivel național, vremea va fi predominant norosă, cu ceață persistentă dimineața și pe parcursul nopții, mai ales în zonele joase și în depresiuni. Temperaturile vor fi apropiate de mediile perioadei, dar ușor peste normal în sud și est. Precipitațiile vor lipsi aproape complet, iar vântul va sufla slab în majoritatea regiunilor.

Vremea în Muntenia

În sudul țării, duminica aduce o vreme relativ blândă pentru mijlocul iernii. Cerul va fi mai mult noros, cu ceață în prima parte a zilei. Temperaturile maxime se vor situa între 4 și 6°C, iar minimele vor coborî spre 1–2°C. Vântul va fi slab, iar senzația de frig va fi accentuată de umiditatea ridicată.

Vremea în Oltenia

Oltenia va avea o zi mohorâtă, cu cer acoperit și vizibilitate redusă dimineața. Temperaturile diurne vor ajunge la 4–5°C, în timp ce noaptea valorile vor coborî spre 0–2°C. Nu sunt așteptate precipitații, iar atmosfera va rămâne stabilă.

Vremea în Transilvania

În centrul țării, ceața va fi frecventă și local persistentă. Cerul va rămâne predominant noros pe tot parcursul zilei. Temperaturile maxime vor fi mai scăzute, situându-se între 3 și 5°C, iar minimele nocturne vor coborî spre -1…1°C, cu risc de depunere de chiciură în zonele joase.

Vremea în Moldova

În Moldova, vremea va fi relativ blândă pentru această perioadă. Cerul va fi noros, iar ceața va apărea dimineața, local. Temperaturile maxime vor ajunge la 5–7°C, iar minimele se vor situa între 1 și 3°C. Precipitațiile lipsesc, iar vântul va fi slab.

Vremea în Banat și Crișana

În vestul țării, duminica aduce cer mai mult acoperit și o atmosferă umedă. Temperaturile maxime se vor situa între 4 și 5°C, iar minimele între 0 și 2°C. Vremea va fi stabilă, fără fenomene extreme, însă ceața poate reduce vizibilitatea dimineața.

Vremea în Dobrogea și pe litoral

Dobrogea rămâne una dintre regiunile mai calde ale țării. Cerul va fi predominant noros, iar influența Mării Negre va menține temperaturile maxime la 6–8°C. Minimele nocturne se vor situa între 3 și 5°C. Umiditatea ridicată poate favoriza ceața dimineața și seara.

Prognoza meteo pentru București și marile orașe

București

În Capitală, vremea va fi închisă și umedă. Cerul va fi noros, cu ceață dimineața. Temperatura maximă va atinge 4–5°C, iar minima se va situa în jurul valorii de 1–2°C. Nu sunt așteptate precipitații.

Cluj-Napoca

La Cluj-Napoca, ziua va începe cu ceață locală, urmată de un cer mai mult noros. Temperaturile maxime vor fi de 3–4°C, iar minimele se vor situa între -1 și 1°C.

Iași

La Iași, vremea va fi relativ blândă pentru sezon, cu maxime de 6–7°C și minime de 2–3°C. Cerul va fi temporar noros, iar ceața poate apărea în primele ore ale dimineții.

Constanța

În Constanța, cerul va rămâne mai mult acoperit, iar temperaturile vor urca până la 7–8°C. Minimele nocturne se vor situa în jurul valorii de 4–5°C, cu senzație de aer umed și răcoros.

Timișoara

La Timișoara, vremea va fi mohorâtă, cu cer noros și temperaturi maxime de aproximativ 4–5°C. Minimele vor coborî spre 1–2°C, fără riscuri de precipitații.

Duminică, 14 decembrie 2025, aduce o vreme tipică de început de iarnă, dar fără manifestări severe. Temperaturile rămân ușor pozitive în majoritatea regiunilor, ceața și norii joși domină peisajul, iar zăpada continuă să lipsească din zonele joase. O zi calmă, dar mohorâtă, care confirmă faptul că iarna adevărată întârzie să-și facă simțită prezența.

