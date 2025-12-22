Acasă » Știri » Orașele din România în care va ninge chiar în Ajunul Crăciunului. Meteorologii au făcut anunțul

Orașele din România în care va ninge chiar în Ajunul Crăciunului. Meteorologii au făcut anunțul

De: Anca Chihaie 22/12/2025 | 17:34
Orașele din România în care va ninge chiar în Ajunul Crăciunului. Meteorologii au făcut anunțul
Orașele din România în care va ninge chiar în Ajunul Crăciunului. Meteorologii au făcut anunțul

România va avea parte de o vreme deosebit de complexă în perioada Crăciunului, marcată de două sisteme atmosferice majore care vor influența semnificativ condițiile meteo la nivel național. Această configurație va genera contraste evidente între regiuni, atât din punct de vedere al temperaturilor, cât și al tipului de precipitații.

În zilele înaintea Crăciunului, circulația atmosferică la scară europeană va fi dominată de un regim de blocaj. Acesta este asociat cu dezvoltarea unui anticiclon puternic în nordul continentului, în zona Scandinaviei, caracterizat prin valori ridicate ale presiunii atmosferice.

În paralel, în bazinul Mării Mediterane se va intensifica activitatea ciclonilor, care vor transporta mase de aer mai cald și încărcat cu umiditate spre sud-estul Europei. România se va afla la intersecția acestor influențe opuse, într-o zonă de contact între aerul rece, de origine polară, și aerul mai cald venit dinspre sud.

În intervalul cuprins între dimineața zilei de 24 decembrie și dimineața zilei de 25 decembrie, precipitațiile vor fi prezente în cea mai mare parte a țării. La început, acestea vor cădea în principal sub formă de ninsoare, însă spre seara Ajunului și în cursul nopții de Crăciun, în unele regiuni joase se va produce o tranziție spre lapoviță și ninsoare umedă.

Fenomenul va fi mai frecvent în Transilvania, Muntenia, Oltenia și în zonele continentale ale Dobrogei, unde aerul mai cald adus de ciclonul mediteranean va interacționa cu masa de aer rece deja instalată.

Ziua de 25 decembrie va aduce o schimbare treptată a regimului atmosferic. O zonă de presiune ridicată va începe să se extindă peste teritoriul României, determinând diminuarea treptată a precipitațiilor. Ninsorile se vor restrânge ca arie și vor fi mai frecvente în zonele montane și în sud-vestul țării, unde influența ciclonului va persista pentru o perioadă mai lungă. În restul teritoriului, cerul va începe să se degajeze, iar intensitatea fenomenelor va scădea semnificativ.

Mai multe orașe din România vor avea parte de ninsoare chiar în Ajunul Crăciunului, în contextul pătrunderii aerului rece și al prezenței unui ciclon mediteranean care va favoriza precipitațiile pe arii extinse. În special în Transilvania, sunt așteptate ninsori în orașe precum Cluj-Napoca, Brașov, Sibiu, Alba Iulia și Miercurea Ciuc, unde temperaturile vor fi preponderent negative. În Muntenia și Oltenia, ninsoarea va fi posibilă în cursul zilei și al serii de 24 decembrie în localități precum Pitești, Târgoviște, Slatina și, temporar, în zona Bucureștiului, mai ales în a doua parte a zilei.

