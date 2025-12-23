Acasă » Știri » ANM a emis avertizări meteo în lanț. Zonele afectate de fenomene meteo severe, în următoarele ore

De: Irina Vlad 23/12/2025 | 07:50
sursă foto; ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo actualizată. Este cod galben de vreme severă în mai multe regiuni din țară. Care sunt zonele afectate de fenomenele meteo severe, în următoarele ore. 

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de ceată – ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

Avertizarea meteo intră în vigoare în dimineața zilei de marți, 23 decembrie, ora 08:00 și este valabilă până la ora 11:00. Sunt afectate următoarele localități din județul Suceava: Vatra Dornei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Panaci, Poiana Stampei, Coșna.

Cod galben de vreme severă în România

De asemenea, începând cu ora 05:00 până la ora 09:00, în județul Caraș-Severin se va semnala lopcal ceață, ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului. Sunt afectate următoarele zone: Reșița, Caransebeș, Bocșa, Oțelu Roșu, Zăvoi, Turnu Ruieni, Slatina-Timiș, Bucoșnița, Obreja, Armeniș, Lupac, Băuțar, Constantin Daicoviciu, Păltiniș, Buchin, Dognecea, Doclin, Târnova, Forotic, Ticvaniu Mare, Glimboca, Bolvașnița, Marga, Ezeriș, Brebu, Ocna de Fier.

Este cod galben de ceață și în județul Neamț. Ceața va determina vizibilitate redusă, local subt 200 m și izolat sub 50 m, ce va duce al formarea ghețușului sau chiciurei. Avertizarea a intrat în vigoare la ora 2:00 și este valabilă până la ora 08:00.

Zona joasă a județului Neamţ, respectiv zona localităților: Piatra-Neamț, Roman, Târgu Neamț, Săbăoani, Roznov, Borlești, Vânători-Neamț, Tămășeni, Piatra Șoimului, Răucești, Cordun, Horia, Doljești, Săvinești, Dumbrava Roșie, Gherăești, Zănești, Podoleni, Grumăzești, Bodești, Rediu, Trifești, Petricani, Ion Creangă, Girov, Sagna, Români, Crăcăoani, Icușești, Botești, Agapia, Bălțătești, Țibucani, Bârgăuani, Cândești, Mărgineni, Urecheni, Timișești, Brusturi, Bahna, Secuieni, Păstrăveni, Ștefan cel Mare, Costișa, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Ghindăoani, Războieni, Dragomirești, Stănița, Dochia, Tupilați, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Negrești, Boghicea, Văleni, Pâncești, Dobreni, Drăgănești, Bira, Poienari;

Începând cu ora 2:00 până la ora 08:00, ANM a emis o avertizare de cod galben de vreme rea în județul Covasna. Local se va semnala ceață, ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului, în zona localităților: Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna, Baraolt, Zagon, Zăbala, Ozun, Sânzieni, Ghelința, Brăduț, Bățani, Cernat, Brețcu, Turia, Ojdula, Catalina, Boroșneu Mare, Bodoc, Ghidfalău, Belin, Dobârlău, Reci, Lemnia, Valea Crișului, Vârghiș, Ilieni, Poian, Aita Mare, Chichiș, Brateș, Mereni, Malnaș, Moacșa, Arcuș, Valea Mare, Estelnic, Dalnic.

Zona depresionară a județului Brașov, respectiv zona localițăților: Brașov, Săcele, Zărnești, Codlea, Râșnov, Prejmer, Predeal, Tărlungeni, Feldioara, Bran, Ghimbav, Dumbrăvița, Hărman, Bod, Vulcan, Hălchiu, Cristian, Teliu, Sânpetru, Budila, Apața, Măieruș, Crizbav, Ormeniș.

Județul Mureș: Târnăveni, Luduș, Iernut, Sarmașu, Ungheni, Band, Adămuș, Pănet, Cristești, Ceuașu de Câmpie, Brâncovenești, Mica, Reghin, Batoș, Gănești, Glodeni, Râciu, Sânpaul, Zau de Câmpie, Valea Largă, Sânpetru de Câmpie, Lunca, Chețani, Gheorghe Doja, Petelea, Breaza, Miheșu de Câmpie, Sânger, Ogra, Suseni, Cuci, Iclănzel, Voivodeni, Ideciu de Jos, Șăulia, Cucerdea, Bogata, Fărăgău, Pogăceaua, Șincai, Ațintiș, Grebenișu de Câmpie, Mădăraș, Crăiești, Băla, Bichiș, Tăureni, Papiu Ilarian, Cozma.

Zona joasă a județului Sibiu, respectiv zona localităților: Sibiu, Mediaș, Cisnădie, Avrig, Agnita, Dumbrăveni, Tălmaciu, Săliște, Rășinari, Copșa Mică, Șeica Mare, Șelimbăr, Roșia, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Axente Sever, Bazna, Slimnic, Gura Râului, Racovița, Loamneș, Porumbacu de Jos, Orlat, Laslea, Dârlos, Cristian, Șura Mare, Turnu Roșu, Arpașu de Jos, Târnava, Moșna, Biertan, Brateiu, Sadu, Micăsasa, Păuca, Blăjel, Nocrich, Iacobeni, Bârghiș, Alma, Vurpăr, Șura Mică, Hoghilag, Boița, Valea Viilor, Tilișca, Șeica Mică, Alțina, Poplaca, Apoldu de Jos, Ațel, Brădeni, Chirpăr, Merghindeal, Cârțișoara, Cârța, Mihăileni, Ludoș, Bruiu, Marpod.

Și în județuil Cluj ceața va determina vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza formarea ghețușului: Județul Cluj: Turda, Câmpia Turzii, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Luna, Moldovenești, Mociu, Călărași, Cămărașu, Suatu, Săndulești, Tureni, Ploscoș;

 

