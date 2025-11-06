Robert Tudor, sunat de firma de închirieri ca să-și primească banii înapoi. Ce condiție surprinzătoare i s-a cerut

După ce a făcut publică experiența neplăcută trăită în Malta, Robert Tudor a fost surprins să fie contactat chiar de firma de închirieri auto care îi aplicase amenda. Compania i-a propus să-i returneze o mare parte din bani, însă doar dacă acesta ștergea videoclipul viral în care povestea întreaga întâmplare. Ce a făcut magicianul după oferta acestora!

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Robert Tudor și soția sa, Elena, au revenit în țară după ce au fost în Malta pentru producția sezonului trei al emisiunii „Power Couple”. Deși plecarea fusese gândită ca o experiență plăcută, vacanța lor a fost serios afectată de o situație neprevăzută, care l-a lăsat pe cunoscutul magician cu o pierdere financiară semnificativă și cu multă supărare.

Robert Tudor a refuzat oferta firmei de închirieri

La revenirea în țară, Robert Tudor a povestit că a fost nevoit să plătească 1.716 euro în urma unei situații legate de mașina închiriată. După ce a făcut publică întâmplarea într-un clip video care a strâns peste 1,5 milioane de vizualizări, compania de închirieri auto l-a contactat și i-a propus să îi returneze 1.000 de euro + TVA, cu o singură condiție și anume să șteargă filmarea de pe rețelele sociale.

Magicianul a refuzat oferta, explicând că nu este dispus să șteargă videoclipul în schimbul banilor, considerând că valoarea expunerii deja generate depășește cu mult suma primită. Acesta a subliniat și faptul că gestul companiei arată că își recunosc vina, în ciuda justificărilor lor.

„M-au contactat cei de la Sicily by Car cu care am avut probleme de mi-au dat amendă de 1700 de euro m-au contactat să-mi dea 1000 de euro înapoi plus TV adică undeva la 1200 și ceva de euro înapoi cu condiția să șterg filmulețul de pe rețelele de socializare. Ținând cont că filmulețul a făcut peste 1.5 milioane de vizualizări plus că filmulețul a fost preluat de foarte multe ziare și scris cum am luat eu amendă de la Sicily by Car. Păi cred că a fost această reclamă a fost de peste 10.000 de euro. Așa că, am refuzat să șterg filmulețul. Eu îl las acolo pentru că nu mă încântă acești bani și las acolo în continuare filmulețul. Așa că și-au recunoscut cumva vina, că nu se întorceau la mine să-mi dea 1000 de euro plus TVA. Dar ei mi-au spus că am semnat, că m-am uitat, nu m-am uitat. Păi da, dar tu când îmi pui lumina la final să verifici. La început nu ai pus lumina și alea nu se văd cu ochiul liber”, a povestit Robert Tudor pe rețelele de socializare.

