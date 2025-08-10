Vedetă de la Neatza cu Răzvan și Dani, prinsă de poliție cu 181 km/h pe autostradă! Ce amendă babană a primit

Nu, nu este o glumă! O vedetă de la Neatza cu Răzvan și Dani a fost prinsă de poliție cu 181 km/h pe autostradă! A primit o amendă de-a dreptul babană! Oamenii legii au sancționat sute de șoferi în acest weekend! Vă prezentăm cele mai noi informații!

Robert Tudor, unul dintre cei mai cunoscuți magicieni din România, a ajuns în atenția polițiștilor rutieri după ce a fost surprins conducând cu mult peste limita legală pe autostradă. Totul s-a petrecut în weekend, în cadrul unei operațiuni de amploare desfășurate de Poliția Rutieră, care i-a vizat pe șoferii grăbiți și imprudenți.

Pe tronsonul de la kilometrul 139, aparatul radar a înregistrat o viteză de 181 km/h la volanul mașinii sale. Consecințele au fost imediat: suspendare dreptului de a conduce și aplicarea unei sancțiuni de 1.800 de lei. Conform legii, dacă plata este făcută rapid, suma scade la 911 lei.

Magicianul nu a rămas tăcut în fața situației. La scurt timp, a postat pe Facebook un videoclip în care și-a îndemnat urmăritorii să fie prudenți la volan, subliniind că „viteza și prostia se plătesc”.

Polițiștii au sancționat peste 800 de șoferi

Acțiunea de weekend a polițiștilor s-a soldat cu 828 de sancțiuni de felul acesta, dintre care peste jumătate pentru depășirea limitei de viteză. În plus, este important de precizat faptul că 78 de șoferi au fost opriți pentru consum de alcool, iar 153 de fapte au fost încadrate drept infracțiuni rutiere.

Cu atât mai mult, nu putem să nu aducem în discuție faptul că România continuă să aibă cea mai mare rată a decesor în accidente rutiere din Uniunea Europeană – 77 de morți la un milion de locuitori. În 2024, aproape 1.500 de persoane și-au pierdut viața pe drumurile din țara noastră, cifră de patru ori mai mare decât cea din Suedia, considerată un exemplu pentru siguranță rutieră.

Statisticile europene arată că, anul trecut, 19.800 de oameni au murit în accidente pe teritoriul UE, cu 3% mai puțin față de 2023.

Citește și: Ce tarif are magicianul Robert Tudor la un eveniment. Suma pe care câștigătorul Power Couple 2025 o cere pentru un show de 30 de minute