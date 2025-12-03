Iubita lui Florin Ristei, la Chefi la cuțite! Ce verdict au dat jurații de la Antena 1

Iubita lui Florin Ristei, Yasmin Awad, a apărut la emisiunea „Chefi la cuțite”. Tânăra are 32 de ani, s-a născut în Palestina, dar trăiește de mulți ani în România. Ea a povestit despre copilăria sa și despre modul în care a ajuns să locuiască aici.

Ristei și Yasmin formează un cuplu de câteva luni, chiar dacă au existat zvonuri că relația lor s-ar fi încheiat. La emisiune, Yasmin a venit cu o rețetă simplă, dar sănătoasă: o omletă bogată în proteine.

Iubita lui Florin Ristei, apariţie în cadrul emisiunii Chefi la cuţite

Deși nu se consideră o bucătăreasă pricepută, a ales să gătească pentru că a fost nevoită să își schimbe alimentația din cauza unor probleme de sănătate.

În trecut, Yasmin s-a confruntat cu ulcer, ceea ce a determinat-o să fie mai atentă la ceea ce mănâncă. Astfel, a început să descopere rețete sănătoase și să acorde mai multă importanță sportului.

„N-am fost eu cu gătitul, dar am avut ulcer și a trebuit să învăț (…) Există tipuri de rețete sănătoase, extrem de gustoase (…) Tatăl meu nu mai este printre noi (…) Eu am început să devin pasionată de partea asta de mâncare și sport. Fac asta pentru mine”, a declarat aceasta în cadrul show-ului.

Yasmin a explicat că mama sa este româncă, iar tatăl, originar din Palestina, a murit. Această experiență personală a marcat-o, dar în același timp a motivat-o să se concentreze pe un stil de viață echilibrat.

Yasmin Awad a plecat doar cu un cuțit

Chiar dacă preparatul ei nu a convins jurații să o trimită mai departe în competiție, iubita lui Ristei s-a arătat mulțumită de participare. Aceasta a primit un singur cuțit, ca semn de încurajare pentru a continua să gătească sănătos.

„Nu am reușit, dar măcar că am vorbit că e ok să combini proteinele și că e bine să-ți faci antrenamentele”, a spus Yasmin Awad.

Pentru Yasmin, experiența de la „Chefi la cuțite” a reprezentat o oportunitate de a împărtăși modul în care alimentația și sportul pot contribui la un stil de viață sănătos, chiar dacă nu a mers mai departe în concurs.

