Bucătarul fraților Tate a ajuns la Chefi la cuțite! Cum a fost să lucreze pentru ei? „Vreo 3.000 euro la o seară”

De: Anca Chihaie 27/11/2025 | 08:04
Foto: Antena 1

Bucătarul Badar Zsolt, cunoscut pentru activitatea sa în gastronomie, a atras atenția publicului odată cu apariția sa în sezonul 16 al emisiunii Chefi la cuțite. Concurentul a venit nu doar cu experiență solidă în domeniu, ci și cu povești din culisele unor evenimente private la care puțini au acces. Printre acestea se numără și lunile petrecute în serviciul fraților Tate.

În perioada lucrată pentru aceștia, Badar Zsolt a fost responsabil de prepararea meniurilor pentru invitați cu posibilități financiare considerabile, obișnuiți cu experiențe culinare neobișnuite. Contextul exclusivist al acestor evenimente l-a făcut martor al unor cerințe rareori întâlnite în bucătăria europeană. Preparate aduse special din afara țării, ingrediente greu de găsit și dorința permanentă de a impresiona au transformat fiecare petrecere într-o adevărată provocare gastronomică.

Printre elementele ieșite din tipar se numără utilizarea unor tipuri de carne considerate exotice în Europa Centrală. Pentru una dintre întâlnirile private, familia Tate a procurat un sortiment rar, adus special din nordul continentului, menit să devină piesa centrală a serii.

”Am avut un eveniment unde m-au rugat să le gătesc balenă. Au adus ei balena din Norvegia. A venit cu un termobox, în care era un mușchi de balenă”, a declarat Badar Zsolt, la Chefi la cuțite.

Frații Tate

Evenimentele găzduite de milionari nu s-au remarcat doar prin meniurile extravagante, ci și prin cantitățile impresionante de produse culinare consumate. Un singur eveniment putea presupune prepararea unor volume de carne care depășeau cu mult standardele restaurantelor obișnuite, ceea ce cerea pregătire tehnică, coordonare și o capacitate excelentă de organizare.

Pe lângă salariul lunar, recompensa financiară creștea semnificativ în cadrul petrecerilor private, unde bacșișurile oferite de invitați erau deseori consistente. Unele seri se încheiau cu sume care, pentru mulți profesioniști din domeniu, reprezintă echivalentul unui venit lunar.

”A dat foarte mult bacșiș. A dat foarte bine, vreo 3.000 euro la o seară”, a spus concurentul.

