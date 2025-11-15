Acasă » Știri » Schimbare majoră la Ryanair! Ce trebuie să știe românii care vor călători cu avioanele lor

Schimbare majoră la Ryanair! Ce trebuie să știe românii care vor călători cu avioanele lor

De: Alina Drăgan 15/11/2025 | 23:34
Schimbare importantă anunțată de compania aeriană irlandeză Ryanair. Noua modificare afectează pasagerii din toate țările în care Ryanair activează. Despre ce este vorba? Și românii trebuie să se conformeze noii reguli, altfel riscă să nu mai poată călători.

Ryanair a anunțat că pasagerii săi vor trebui să utilizeze tichetele de îmbarcare digitale generate din aplicația mobilă, renunțând pentru totdeauna la biletele de hârtie. Pasagerii trebuie să obțină aceste permise digitale pe smartphone-uri sau tablete. Fără permis pe dispozitivul mobil, călătorii nu vor putea trece de controlul de securitate de pe aeroport și nici nu se pot îmbarca în avion.

Decizia Ryanair de a renunța complet la biletele pe hârtie face parte strategia digitală menită să simplifice operațiunile de check-in și să reducă impactul asupra mediului. Compania estimează că această inițiativă ar putea economisi anual peste 300 de tone de hârtie.

Șeful Ryanair, Michael O’Leary, a avertizat că pot apărea unele probleme inițiale, dar a adăugat într-un interviu pentru publicația britanică Independent că peste 80% dintre clienți folosesc deja aplicația companiei.

Schimbarea se pare că a fost un succes. În prima zi de aplicare a noii reguli, compania aeriana a raportat că peste 700 de zboruri au decolat în Europa fără întârziere, iar 98% dintre pasageri au prezentat boarding pass-ul digital. Restul de 2%, care s-au înregistrat online înainte de a ajunge la aeroport, au primit gratuit tichete de îmbarcare la ghișee.

De menționat este și faptul că pasagerii care își pierd telefonul sau li se descarcă bateria pot obține tichete gratuite înainte de controlul de securitate. Dacă problema apare după control, detaliile pasagerilor sunt deja în sistemul Ryanair și angajații de la poarta de îmbarcare îi vor asista.

„Peste 100.000 de pasageri au beneficiat deja de îmbarcare fără bilet de hârtie, cu experiență mai rapidă și mai comodă”, a declarat directorul de marketing, Dara Brady.

Compania aeriana estimează că trecerea completă la tichete digitale va salva până la 40 de milioane de euro anual. De asemenea, va contribui și la menținerea prețurilor mici la bilete.

