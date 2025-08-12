Cât a ajuns să coste un sendviș în Aeroportul Otopeni, la finalul verii 2025. E mai scump ca la un restaurant gourmet

Românii abia fac față valului de scumpiri din ultima perioadă, dar cei care au trecut recent prin Aeroportul Otopeni au avut parte de un șoc și mai mare. Prețurile, deja piperate de ani buni, au explodat pur și simplu. Cei care și-au dorit un simplu sendviș înainte de îmbarcare au constatat că trebuie să scoată din buzunar cât pentru o masă la un restaurant de lux.

În plin sezon turistic, mâncarea din cel mai mare aeroport al țării a ajuns să fie cu mult mai scumpă decât la un restaurant gourmet din centrul Capitalei. Pentru mulți pasageri, aceste tarife au devenit atât de exagerate încât preferă să rabde de foame până la destinație sau să vină cu pachetul pregătit de acasă.

Preturile produselor alimentare de pe Aeroportul Otopeni au explodat

Un sendviș banal se vinde acum în aeroport cu prețul de 60 de lei, iar un burger trece de 100 de lei. Exemplele sunt multe și revoltă călătorii. Două felii dintr-un ou, trei felii de roșii, puțin ton și câteva frunze de salată ajung să coste 56 de lei. Dacă adaugi și o sticlă de apă, nota urcă imediat la 75 de lei.

„Când am început să mănânc mi-am dat seama că au uitat să-mi pună și brânza promisă. Era o bucată de pâine cu niște șuncă făcută sul. Ajung în Londra și găsesc minunăția asta de sandwich, care arată bine, are toate ingredientele și la preț 4,99. Asta înseamnă 29 de lei românești. Cum să mănânci un sandwich la 50 de lei în aeroport, nu? Ar însemna să fii nebun”, a povestit un călător, potrivit observatornews.ro.

Calculele sunt simple: pentru o familie cu doi copii, o masă înainte de zbor poate depăși lejer 300 de lei. Aproape mai mult decât ar plăti la un restaurant decent din oraș.

„Noi locuim în Franța și în aeroport mâncăm cu 30 de euro, patru persoane”, a spus o altă persoană.

Prețurile sunt mai mari chiar și față de aceleași restaurante ale căror filiale funcționează atât în aeroport, cât și în oraș. O pizza margherita costă în București 40 de lei, dar în aeroport, cu 110 grame mai puțin, ajunge la aproape 50 de lei. O salată grecească este 55 de lei la Otopeni, în timp ce în centrul Capitalei același preparat, la același restaurant, se vinde cu 46 de lei.

Comercianții pun tarifele uriașe pe seama taxelor mai mari pe care le plătesc în aeroport. Specialiștii contrazic însă aceste justificări.

„Consiliul Concurenței trebuie să facă evaluări foarte clare cu privire la anumite politici de vânzare din această locație. Dacă mergi în aeroportul Otopeni și ai nevoie de un tratament medical să poți să iei o pastilă, din păcate apa este nepotabilă”, a declarat Sorin Mirela, președinte InfoCons.

Vești bune pentru românii care folosesc taxi și ridesharing! Ce se poate întâmpla cu tarifele

Coșmar pe aeroportul din Otopeni: a venit ambulanța! Compania aeriană turcă nu a oferit nicio explicație, după aproape 4 ore de așteptare, bagaje pierdute și…