Acasă » Știri » Ce rol avea românca lui Epstein în rețeaua din jurul lui. Detalii noi din dosarele care au zguduit întreaga planetă

Ce rol avea românca lui Epstein în rețeaua din jurul lui. Detalii noi din dosarele care au zguduit întreaga planetă

De: Paul Hangerli 07/02/2026 | 13:33
Ce rol avea românca lui Epstein în rețeaua din jurul lui. Detalii noi din dosarele care au zguduit întreaga planetă

În mailurile declasificate din dosarul Epstein, pe lângă Corina Tarniță mai apare numele unei românce, Andra Maria Stroe. Andra Maria Stroe este o prezență care a trecut pe sub radarul lumii mondene din România, și este de înțeles. Ea a avut acces la o lume mult mai mare cu personaje mult mai importante.

Continuăm investigația începută de CANCAN.RO în legătură cu românca prezentă în dosarele Epstein. Ana Maria Stroe, misteriosul fotomodel român care și-a făcut loc până în cuibușorul de nebunii al lui Jeffrey Epstein. Cadouri în sume de bani, mentorat, întâlniri în Statele Unite, și, după cum vom vedea azi, plasarea Andrei pe o traiectorie pe care se află chiar și astăzi.

Showuri de modă la Brunchuri exclusiviste

Următorul mail legat de Andra Stroe este trimis de Ron Gerrard. Nimeni altul decât unul din managerii de la agenția de fotomodele Next din Miami, agenție pentru care Andra lucrase și pare-se încă lucra, mai ales când venea vorba de persoane speciale ca Jeffrey Epstein.

Ron Gerard transmite un mail cu instrucțiuni pentru Amanda, Andra și Olga privind probele pentru un show de modă din Palm Beach. Olga este deja confirmată și trebuie să participe la fitting, iar Amanda și Andra urmează să fie evaluate pentru a vedea dacă vor fi selectate. Sunt oferite detalii logistice despre transport, locații, program, cerințe de pregătire (machiaj, manichiură, ținută- costume de baie) și datele de contact pentru organizatori.

Ulterior, într-un mesaj separat, Jeffrey Epstein transmite scurt că este bolnav în acea zi.

Andra Stroe și Epstein, sursa- captură Jmail.world

Gelozie în cuplul Epstein

Ajungem la un mesaj interesant, din data de 22 februarie 2010, dintre Epstein și cel mai probabil Ghislaine Maxwell, mâna sa dreaptă dar și partenera sa. Jeffrey îi scrie partenerei sale un mail în care se plânge că nu mai suportă felul în care este tratat. Este un schimb de emailuri cu un ton conflictual și emoțional.

În mesajul său, Jeffrey Epstein îi reproșează că ar fi provocat o situație neplăcută legată de un câine, sugerând că aceasta acționează egoist și nu ține cont de opiniile sau dorințele lui. El o acuză că îl supraveghează, îl interoghează constant despre alte femei, Svetlana, Rose și Andra dar și că nu își respectă promisiunile. De asemenea, menționează că a îndepărtat alte persoane din viața lui pentru a evita conflictele, dar spune că tensiunile continuă.

În răspuns, Ghislaine Maxwell reacționează scurt și încearcă să calmeze situația, spunând că îl iubește și că nu dorește să reia conflictul.

Andra Stroe și Epstein, sursa- captură Jmail.world

Mentorul își folosește relațiile pentru a o ajuta pe Andra

Ajungem pe data de 11 Mai 2010. Epstein îi scrie unui prieten de-al său. Și ce prieten! De aici se vor lega multe ițe și viața Andrei se va schimba. Jeffrey Epstein îi scrie lui Lyndon Lea și îl întreabă dacă urmează să se întoarcă în Florida sau New York. El menționează că, dacă se află în Londra, are o prietenă din România, fost model, cu studii în business, care își dorește să înceapă o carieră profesională. Epstein spune că i-a inclus adresa ei de email în CC și îl roagă să o ajute să își găsească un loc de muncă, afirmând că este convins că aceasta ar putea avea succes. Lyndon, prompt, îi transmite Andrei să îl sune când are timp, pentru a se întâlni și a discuta despre planurile și ideile ei privind viitorul sau cariera.

Andra Stroe și Epstein, sursa- captură Jmail.world

O nouă viață se deschide!

Andra reușește și primește un loc de muncă de la Lyndon Lea. Cine este Lyndon Lea? Lyndon Lea este fondatorul și CEO-ul Lion Capital, firma de private equity din Londra. Este un om de afaceri britanic cu experiență vastă în investiții și achiziții de companii.
Lea a fondat Lion Capital în 2004 după ce a lucrat anterior la Hicks, Muse, Tate & Furst, o altă firmă importantă de private equity. Sub

Conducerea lui, Lion Capital a realizat investiții majore în branduri de consum și retail, transformând companii precum Jimmy Choo într-un brand global de lux înainte de a le vinde cu profit semnificativ. Situația se rezolvă rapid iar Jeffrey îi va mulțumi lui Lyndon pentru ajutor.

Andra Stroe și Epstein, sursa- captură Jmail.world

Cum va influența întâlnirea cu Lyndon Lea viata Andrei?

Andra va primi un job la firma de haine de piele All Saints din Londra. Situația brandului britanic de modă AllSaints în perioada crizei financiare din 2011 este catastrofală.

Compania era aproape de insolvență, iar conducerea era afectată de un conflict puternic între CEO și președintele companiei. Disputa a dus la divizarea angajaților și, în final, la plecarea ambilor lideri din firmă. În mijlocul crizei, firma de investiții Lion Capital a intervenit și a salvat compania printr-o investiție de peste 100 de milioane de euro. Fondatorul Lion Capital, Lyndon Lea, a preluat un rol mai important în conducerea AllSaints.

Prima decizie majoră a lui Lea a fost să îl contacteze pe William Kim, după ce i-a obținut numărul printr-un prieten comun. Kim lucra la Burberry de șapte ani și era recunoscut pentru dezvoltarea strategiei digitale a brandului de lux, ocupând funcția de vicepreședinte senior pentru comerț digital. Reputația lui era în creștere, iar aducerea lui ca CEO la AllSaints era văzută ca un pas important pentru redresarea companiei.

Privind contul de Linked In al Andrei, observăm că a trecut 100% pe la All Saints. Și a lăsat urme.

Andra Stroe și Epstein, sursa- captură Jmail.world

Noua viață în Coreea de Sud

Pentru că totul este bine când se termină cu bine, Andra se află acum în Coreea de Sud. Asta ne spune contul ei de instagram. De ce? Deoarece, presupunem că s-a realizat unirea în cuget și în simțiri exact cu William Kim. Sau poate să fie coincidențele atât de mari? După Gucci, Burberry sau All Saints, William Kim devine președinte al Consiliului de Administrație al Shinsegae International și conduce departamentele Digital & Global pentru Divizia de Magazine Shinsegae.

Shinsegae International este o companie sud-coreeană importantă din industria modei, luxului și retailului, parte a grupului Shinsegae Group, unul dintre cele mai mari conglomerate comerciale din Coreea de Sud. Shinsegae International are sediul principal în Seul, Coreea de Sud. Adică exact unde se află acum Andra Maria Stroe. Poate că a fost atât de bună în jobul ei încât l-a urmat pe CEO în Coreea de Sud. Nu știm.

Andra Stroe și Epstein, sursa- captură Jmail.world

A plătit Andra Maria Stroe prețul? Ce preț a plătit? Nu știm. Știm doar că la un moment dat, Andra Maria Stroe a fost mai aproape de Jeffrey Epstein decât oricare dintre noi. Orice detalii vor apărea la iveală, vă vom ține la curent.

CITEȘTE ȘI: Ea e românca lui Epstein! A primit cadouri și mesaje chiar înainte ca milionarul să ajungă la închisoare

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cu ce boală a fost diagnosticat fiul Ilonei Brezoianu. Micuțul face terapie: „Să vedem cum se dezvoltă”
Știri
Cu ce boală a fost diagnosticat fiul Ilonei Brezoianu. Micuțul face terapie: „Să vedem cum se dezvoltă”
Cât costă cea mai ieftină mâncare gătită la conservă: „Nu cred că se găsește undeva în Europa”
Știri
Cât costă cea mai ieftină mâncare gătită la conservă: „Nu cred că se găsește undeva în Europa”
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Mediafax
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 –...
Pensii de doar 2.000 lei cu 30 de ani vechime, peste acești pensionari din România. Cine se încadrează
Gandul.ro
Pensii de doar 2.000 lei cu 30 de ani vechime, peste acești pensionari...
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost...
O campioană a României s-a îmbogățit cu banii de pe OnlyFans. Cândva nu-și permitea să investească în echipament și recuperare
Adevarul
O campioană a României s-a îmbogățit cu banii de pe OnlyFans. Cândva nu-și...
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
Digi24
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția...
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene...
Parteneri
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Ce trebuie să pui sub covoarele din dormitor, ca să miroasă mereu ca la hotelurile de lux
Click.ro
Ce trebuie să pui sub covoarele din dormitor, ca să miroasă mereu ca la hotelurile...
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova - Kiev în martie, alegeri și referendum în Ucraina în luna mai
Digi 24
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova - Kiev în...
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins
Digi24
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de...
Nu e Dacia C-NEO! Un alt prototip a fost surprins în teste locale - VIDEO
Promotor.ro
Nu e Dacia C-NEO! Un alt prototip a fost surprins în teste locale - VIDEO
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
Cum pot fi urmărite Jocurile Olimpice de iarnă 2026 în România?
go4it.ro
Cum pot fi urmărite Jocurile Olimpice de iarnă 2026 în România?
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Go4Games
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Pensii de doar 2.000 lei cu 30 de ani vechime, peste acești pensionari din România. Cine se încadrează
Gandul.ro
Pensii de doar 2.000 lei cu 30 de ani vechime, peste acești pensionari din România....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cu ce boală a fost diagnosticat fiul Ilonei Brezoianu. Micuțul face terapie: „Să vedem cum se dezvoltă”
Cu ce boală a fost diagnosticat fiul Ilonei Brezoianu. Micuțul face terapie: „Să vedem cum se dezvoltă”
Cât costă cea mai ieftină mâncare gătită la conservă: „Nu cred că se găsește undeva în Europa”
Cât costă cea mai ieftină mâncare gătită la conservă: „Nu cred că se găsește undeva în Europa”
Ce ciorbă bizară adoră Cătălin Măruță. Puțini români au auzit de ea
Ce ciorbă bizară adoră Cătălin Măruță. Puțini români au auzit de ea
Ce a putut să-i spună Marian Godină lui Cristian Boureanu la Survivor 2026: „Tu ai obiceiul să ...
Ce a putut să-i spună Marian Godină lui Cristian Boureanu la Survivor 2026: „Tu ai obiceiul să adormi lângă…”
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită ...
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o pot vedea de azi, 7 februarie
Blocul în care locuiesc 20.000 de oameni. Este cel mai mare din lume. Ce nu au voie să facă locatarii
Blocul în care locuiesc 20.000 de oameni. Este cel mai mare din lume. Ce nu au voie să facă locatarii
Vezi toate știrile
×