Ce rol avea românca lui Epstein în rețeaua din jurul lui. Detalii noi din dosarele care au zguduit întreaga planetă

În mailurile declasificate din dosarul Epstein, pe lângă Corina Tarniță mai apare numele unei românce, Andra Maria Stroe. Andra Maria Stroe este o prezență care a trecut pe sub radarul lumii mondene din România, și este de înțeles. Ea a avut acces la o lume mult mai mare cu personaje mult mai importante.

Continuăm investigația începută de CANCAN.RO în legătură cu românca prezentă în dosarele Epstein. Ana Maria Stroe, misteriosul fotomodel român care și-a făcut loc până în cuibușorul de nebunii al lui Jeffrey Epstein. Cadouri în sume de bani, mentorat, întâlniri în Statele Unite, și, după cum vom vedea azi, plasarea Andrei pe o traiectorie pe care se află chiar și astăzi.

Showuri de modă la Brunchuri exclusiviste

Următorul mail legat de Andra Stroe este trimis de Ron Gerrard. Nimeni altul decât unul din managerii de la agenția de fotomodele Next din Miami, agenție pentru care Andra lucrase și pare-se încă lucra, mai ales când venea vorba de persoane speciale ca Jeffrey Epstein.

Ron Gerard transmite un mail cu instrucțiuni pentru Amanda, Andra și Olga privind probele pentru un show de modă din Palm Beach. Olga este deja confirmată și trebuie să participe la fitting, iar Amanda și Andra urmează să fie evaluate pentru a vedea dacă vor fi selectate. Sunt oferite detalii logistice despre transport, locații, program, cerințe de pregătire (machiaj, manichiură, ținută- costume de baie) și datele de contact pentru organizatori.

Ulterior, într-un mesaj separat, Jeffrey Epstein transmite scurt că este bolnav în acea zi.

Gelozie în cuplul Epstein

Ajungem la un mesaj interesant, din data de 22 februarie 2010, dintre Epstein și cel mai probabil Ghislaine Maxwell, mâna sa dreaptă dar și partenera sa. Jeffrey îi scrie partenerei sale un mail în care se plânge că nu mai suportă felul în care este tratat. Este un schimb de emailuri cu un ton conflictual și emoțional.

În mesajul său, Jeffrey Epstein îi reproșează că ar fi provocat o situație neplăcută legată de un câine, sugerând că aceasta acționează egoist și nu ține cont de opiniile sau dorințele lui. El o acuză că îl supraveghează, îl interoghează constant despre alte femei, Svetlana, Rose și Andra dar și că nu își respectă promisiunile. De asemenea, menționează că a îndepărtat alte persoane din viața lui pentru a evita conflictele, dar spune că tensiunile continuă.

În răspuns, Ghislaine Maxwell reacționează scurt și încearcă să calmeze situația, spunând că îl iubește și că nu dorește să reia conflictul.

Mentorul își folosește relațiile pentru a o ajuta pe Andra

Ajungem pe data de 11 Mai 2010. Epstein îi scrie unui prieten de-al său. Și ce prieten! De aici se vor lega multe ițe și viața Andrei se va schimba. Jeffrey Epstein îi scrie lui Lyndon Lea și îl întreabă dacă urmează să se întoarcă în Florida sau New York. El menționează că, dacă se află în Londra, are o prietenă din România, fost model, cu studii în business, care își dorește să înceapă o carieră profesională. Epstein spune că i-a inclus adresa ei de email în CC și îl roagă să o ajute să își găsească un loc de muncă, afirmând că este convins că aceasta ar putea avea succes. Lyndon, prompt, îi transmite Andrei să îl sune când are timp, pentru a se întâlni și a discuta despre planurile și ideile ei privind viitorul sau cariera.

O nouă viață se deschide!

Andra reușește și primește un loc de muncă de la Lyndon Lea. Cine este Lyndon Lea? Lyndon Lea este fondatorul și CEO-ul Lion Capital, firma de private equity din Londra. Este un om de afaceri britanic cu experiență vastă în investiții și achiziții de companii.

Lea a fondat Lion Capital în 2004 după ce a lucrat anterior la Hicks, Muse, Tate & Furst, o altă firmă importantă de private equity. Sub

Conducerea lui, Lion Capital a realizat investiții majore în branduri de consum și retail, transformând companii precum Jimmy Choo într-un brand global de lux înainte de a le vinde cu profit semnificativ. Situația se rezolvă rapid iar Jeffrey îi va mulțumi lui Lyndon pentru ajutor.

Cum va influența întâlnirea cu Lyndon Lea viata Andrei?

Andra va primi un job la firma de haine de piele All Saints din Londra. Situația brandului britanic de modă AllSaints în perioada crizei financiare din 2011 este catastrofală.

Compania era aproape de insolvență, iar conducerea era afectată de un conflict puternic între CEO și președintele companiei. Disputa a dus la divizarea angajaților și, în final, la plecarea ambilor lideri din firmă. În mijlocul crizei, firma de investiții Lion Capital a intervenit și a salvat compania printr-o investiție de peste 100 de milioane de euro. Fondatorul Lion Capital, Lyndon Lea, a preluat un rol mai important în conducerea AllSaints.

Prima decizie majoră a lui Lea a fost să îl contacteze pe William Kim, după ce i-a obținut numărul printr-un prieten comun. Kim lucra la Burberry de șapte ani și era recunoscut pentru dezvoltarea strategiei digitale a brandului de lux, ocupând funcția de vicepreședinte senior pentru comerț digital. Reputația lui era în creștere, iar aducerea lui ca CEO la AllSaints era văzută ca un pas important pentru redresarea companiei.

Privind contul de Linked In al Andrei, observăm că a trecut 100% pe la All Saints. Și a lăsat urme.

Noua viață în Coreea de Sud

Pentru că totul este bine când se termină cu bine, Andra se află acum în Coreea de Sud. Asta ne spune contul ei de instagram. De ce? Deoarece, presupunem că s-a realizat unirea în cuget și în simțiri exact cu William Kim. Sau poate să fie coincidențele atât de mari? După Gucci, Burberry sau All Saints, William Kim devine președinte al Consiliului de Administrație al Shinsegae International și conduce departamentele Digital & Global pentru Divizia de Magazine Shinsegae.

Shinsegae International este o companie sud-coreeană importantă din industria modei, luxului și retailului, parte a grupului Shinsegae Group, unul dintre cele mai mari conglomerate comerciale din Coreea de Sud. Shinsegae International are sediul principal în Seul, Coreea de Sud. Adică exact unde se află acum Andra Maria Stroe. Poate că a fost atât de bună în jobul ei încât l-a urmat pe CEO în Coreea de Sud. Nu știm.

A plătit Andra Maria Stroe prețul? Ce preț a plătit? Nu știm. Știm doar că la un moment dat, Andra Maria Stroe a fost mai aproape de Jeffrey Epstein decât oricare dintre noi. Orice detalii vor apărea la iveală, vă vom ține la curent.

