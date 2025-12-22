Acasă » Exclusiv » S-a năruit imperiul de milioane de euro! Partajul a declanșat ”Jihadul” în online-ul din România

De: Keva Iosif 22/12/2025 | 23:40
Cutremur în culisele uneia dintre cele mai profitabile industrii din România! După 12 ani de căsnicie și un imperiu construit pas cu pas, patronii unuia dintre cele mai cunoscute studiouri de videochat din țară, Alina și George Micu, au pus punct relației. Iar separarea nu vine liniștit, ci cu acuzații, mesaje publice și un aparent război deschis pentru brand. CANCAN.RO are detalii! 

Surse apropiate cuplului spun că ruptura nu a fost provocată de o poveste de dragoste paralelă, ci de afacerea care i-a unit și, în final, i-a despărțit: celebrul Sassy Studio.

După divorț, s-a declanșat un adevărat scandal în online. sursă – social media

Deși ani la rând au fost percepuți drept un cuplu solid, cu o afacere de succes, realitatea din spatele ușilor închise a fost alta. După separare, conflictul s-a mutat din viața personală direct în zona juridică și de imagine.

Certificatul Sassy Studio este înregistrat la OSIM pe numele lui George Micu, iar acesta susține că fosta soție nu mai are dreptul să folosească denumirea sub care s-a clădit imperiul.

„Înregistrarea la OSIM a numelui de Sassy Studio de către anumite personaje nu schimbă istoria – nici fondarea studioului și nici direcția în care acesta merge”, a transmis Alina, într-un mesaj public amplu, în care anunță că merge mai departe cu un nou brand: Alina’s Angels.

”Pe certificatul de la OSIM apare numele meu!”

Replica fostului soț nu a întârziat să apară.

„După 12 ani de căsnicie, noi ne-am despărțit, inițial, în termeni ok, însă i-am transmis clar să nu mai folosească numele studioului nostru. Pe certificatul de la OSIM apare numele meu!”, a declarat George Micu pentru CANCAN.RO.

După care a adăugat: ”Sassy Studio este marcă înregistrată, protejată legal, cu statut stabilit exclusiv prin evidențe oficiale. Statut care nu poate face obiectul unor interpretări sau dezbateri în mediul online. Si ne abtinem de la orice fel de comentariu”.

Pe de altă parte, Alina Micu zice că nu-și dorește scandal și spune că noul proiect nu are legătură cu vechiul brand.

„Mi-am dorit public să mă dezic de vechiul business și să îmi pun în valoare experiența, profesionalismul și abilitățile în noul brand Alina’s Angels. Nu vreau să se confunde dezmembrarea mea de un anume brand cu promovarea noului proiect”, a explicat aceasta.

Totuși, în industrie se vorbește deja despre o luptă dură pentru modele, clienți și imagine, mai ales că ambii foști soți cunosc în detaliu mecanismele din spatele afacerii.

Imperiul de milioane de euro s-a năruit la partaj

Alina și George Micu nu au fost simpli antreprenori. Cei doi au controlat zeci de firme, unele cu profituri de milioane de euro, devenind nume grele într-o industrie discretă, dar extrem de bănoasă!

Despărțirea lor marchează nu doar un divorț, ci o ruptură în unul dintre cele mai puternice „cupluri de business” din zona videochatului românesc.

Citește și: Am făcut calculul! Câți bani câștigă lunar o videochatistă din București

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

