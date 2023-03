Greșelile trecutului o urmăresc și acum pe Valentina Pelinel. La nouă ani de la divorțul de Cristian Boureanu, fostul manechin încă mai plătește pentru creditele împrumutate de la bănci de către fostul său soț. Ultima pagubă? 300.000 euro, valoarea a 50% dintr-un teren situat în sectorul 3 (INFORMAȚII AICI). CANCAN.RO are toate detaliile.

Ea un manechin de succes pe podiumurile internaționale, el politician tânăr și bogat. S-au văzut, s-au plăcut și au trăit o frumoasă poveste de dragoste. Totul s-a terminat subit în 2014, atunci când a ieșit la iveală faptul că Valentina Pelinel îl înșela pe Cristian Boureanu de ani buni cu Cristi Borcea. Între timp, apele s-au liniștit. Fostul politician a avut câteva relații cu tinere apropiate de vârsta fiicei sale, în timp ce Valentina s-a căsătorit cu fostul patron al lui Dinamo, cu care are și trei copii. Dacă amantlâcul s-a elucida, nu același lucru îl putem spune despre probleme legale ale celor doi foști soți.

Valentina Pelinel, executată silit pentru un credit de 660.000 euro

În timpul căsniciei cu fostul manechin, Cristian Boureanu a contractat credite de peste 3 milioane de euro, pe care nu le-a mai înapoiat și s-a trezit cu poprire pe conturi. Mai apoi cu sechestru pe bunuri. Numai că acele credite erau garantate, în calitate de codebitor, și de Valentina Pelinel, așa că și frumoasa blondină s-a trezit cu ceva probleme legale. Știind că fostul politician este plin de datorii, actuala soție a lui Cristi Borcea a renunțat la partaj pe atunci, urmând să împartă restul averii după ce datoriile erau plătite. Numai că, surpriză, nu a mai rămas nimic.

Ne-a spus-o chiar Cristian Boureanu zilele trecute, atunci când l-am întrebat despre un ordin de scoatere la vânzare de către un executor judecătoresc al unui teren situat în sectorul 3 al Capitalei, deținut de el și de către Valentina Pelinel: “Sunt terenuri care s-au executat începând cu anul 2009. Mă crezi că habar n-am despre ce-i vorba? Pentru că pe unele dintre ele le-au executat imediat, pe altele le-au ținut, vorba aia, de atunci au trecut 14 ani… Știu că mai erau două terenuri … Sunt ale băncii, oricum, nouă nu ne rămâne niciun ban. Deci, nu mă interesează… Au trecut 14 ani”.

Deranjată de asocierea cu fostul soț

Un lucru este cert. Dacă acel teren ar fi fost vândut, Valentinei Pelinel i s-ar fi cuvenit suma de 300.000 euro. Că ar fi acceptat acei bani de la Cristian Boureanu este puțin probabil, știm deja că actualul soț este un bărbat mândru, care nu ar fi permis acest lucru.

CANCAN.RO a reușit cu greu să obțină un punct de vedere de la Valentina Pelinel. Jovială și deschisă la dialogul cu presa atunci când subiectul de discutie este unul care să scoată în evidență faptul că are un mariaj perfect cu Cristi Borcea, situația se schimbă în momentul în care frumoasa blondină este întrebată de fostul său partener de viață:

“Nu am plecat cu nimic din acel mariaj, nu m-am ales cu nimic la divorț. Nu vreau să mai vorbesc despre asta, nu mă mai interesează, acum am o familie. De amănuntele legale se ocupă avocatul meu. Am să vă pun în legătură cu el”, a declarat Valentina, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Desigur, acea legătură cu reprezentantul legal nu a sosit în niciun moment, însă am primit chiar de la ea o notificare ce pare a fi scrisă de un avocat, dar fără a avea un antet sau o parafă. În documentul cu pricina eram amenințați voalat că vom fi dați în judecată dacă mai furnizăm informații eronate, fără a ni se explica vreo clipă unde este eroarea, ținând cont de faptul există un ordin judecătoresc ce atestă faptul că terenul scos la vânzare îi aparține în proporție de 50%:

“Contractul de credit la care se face referire a fost încheiat cu o bancă din România și a fost semnat de către mine în calitate de soție garant, calitate determinată exclusiv de starea mea civilă și patrimonială de la acel moment, fiind doar o formalitate necesară singurului debitor din contract, conform procedurilor băncii ce a acordat creditul.

Procedura inițiată de către bancă este o procedură îndreptată împotriva singurului debitor din contractul de credit și nu are în vedere în niciun fel patrimoniul meu actual, deoarece, cu excepția calității de mai sus, nu am avut altă calitate în această tranzacție. Precizez că nu am beneficiat de nicio sumă de bani din creditul ce a fost acordat sau de terenurile ce fac obiectul garantării creditului și nu am niciun fel de obligație bănească neîndeplinită în baza acestui contract de credit sau în baza altor contracte de credit”.

Ținând cont de ambiguitatea textului avocățesc primit chiar de la Valentina Pelinel, de informațiile deloc clare, am solicitat lămuriri, în speranța că vom înțelege situația, însă fără a avea sorți de izbândă. Vom face, însă, propriile cercetări și vă ținem la current!