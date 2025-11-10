Marele premiul la Loto 6/49 a fost câștigat! Cât a costat biletul care i-a adus unui român suma de 9,66 milioane de euro

Loteria Română a mai făcut fericit un român! Duminică seara a fost câștigat marele premiu la tragerea Loto 6/49. Câștigătorul a plătit doar 12 lei pe un bilet și a luat jackpotul de 9,66 milioane de euro!

Premiul la categoria I în valoare de 49.149.676,24 lei (9,66 milioane de euro) a fost câștigat la tragerea Loro 6/49 de duminică, 9 noiembrie 2025.

Marele premiul la Loto 6/49 a fost câștigat

Acesta este al doilea premiu din istoria acestui joc ca valoare și al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49, conform Loteriei Române. Pe data de 11.05.2025 a fost oferit un alt premiu la categoria I la Loto 6/49, în valoare de 10.046.415,60 lei.

Regulamentul privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional arată că marele câștigător are la dispoziție 90 de zile, începând cu data extragerii, pentru a-și ridica câștigul.

La jocul Noroc s-a câștigat și un premiu de categoria a III-a, în valoare de 60.352,80 lei. Biletul a fost jucat la Sibiu.

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 9 noiembrie 2025:

Loto 6/49: 32, 19, 5, 10, 34, 23

Joker: 23, 5, 15, 37, 34 + 17

Loto 5/40: 1, 27, 12, 22, 25, 5

Noroc: 6 8 4 9 5 2 6

Noroc Plus: 9 1 6 5 4 6

Super Noroc: 3 7 0 6 1 0

