Acasă » Știri » Marele premiul la Loto 6/49 a fost câștigat! Cât a costat biletul care i-a adus unui român suma de 9,66 milioane de euro

Marele premiul la Loto 6/49 a fost câștigat! Cât a costat biletul care i-a adus unui român suma de 9,66 milioane de euro

De: Denisa Iordache 10/11/2025 | 10:25
Marele premiul la Loto 6/49 a fost câștigat. Sursă: Inquam Photos / Octav Ganea

Loteria Română a mai făcut fericit un român! Duminică seara a fost câștigat marele premiu la tragerea Loto 6/49. Câștigătorul a plătit doar 12 lei pe un bilet și a luat jackpotul de 9,66 milioane de euro!

Premiul la categoria I în valoare de 49.149.676,24 lei (9,66 milioane de euro) a fost câștigat la tragerea Loro 6/49 de duminică, 9 noiembrie 2025.

Marele premiul la Loto 6/49 a fost câștigat

Acesta este al doilea premiu din istoria acestui joc ca valoare și al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49, conform Loteriei Române. Pe data de 11.05.2025 a fost oferit un alt premiu la categoria I la Loto 6/49, în valoare de 10.046.415,60 lei.

Regulamentul privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional arată că marele câștigător are la dispoziție 90 de zile, începând cu data extragerii, pentru a-și ridica câștigul.

La jocul Noroc s-a câștigat și un premiu de categoria a III-a, în valoare de 60.352,80 lei. Biletul a fost jucat la Sibiu.

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 9 noiembrie 2025:

  • Loto 6/49: 32, 19, 5, 10, 34, 23
  • Joker: 23, 5, 15, 37, 34 + 17
  • Loto 5/40: 1, 27, 12, 22, 25, 5
  • Noroc: 6 8 4 9 5 2 6
  • Noroc Plus: 9 1 6 5 4 6
  • Super Noroc: 3 7 0 6 1 0

CITEȘTE ȘI:

Nu e banc! Suma URIAȘĂ cu care s-a ales o femeie de 45 de ani, după ce i-a cerut lui ChatGPT numerele câștigătoare la LOTO

Premiile la Loto 6/49 și Noroc, câștigate în aceeași zi! Cei doi norocoși au obținut peste 4,4 milioane de euro

×