Nu e banc! Câți bani a făcut un șofer de Bolt din Capitală, în noaptea de Revelion

Noaptea de Revelion continuă să fie, de la un an la altul, una dintre cele mai intense și mai rentabile perioade pentru șoferii de ride-sharing din marile orașe ale României. Cererea crescută, tarifele dinamice și fluxul constant de comenzi transformă trecerea dintre ani într-un adevărat maraton urban pentru cei care aleg să își petreacă noaptea la volan. Experiența unui șofer activ pe platforma Bolt, devenită virală pe Instagram, oferă o imagine detaliată asupra realității din spatele cifrelor și a aplicațiilor care bipăie fără pauză.

Activitatea a început în seara de 31 decembrie 2024, în jurul orei 18:00, după o pregătire minimă, dar necesară, care a inclus alimentarea cu carburant și câteva cheltuieli personale. Costurile inițiale s-au ridicat la aproximativ 200 de lei, sumă care a acoperit atât benzina, cât și alte mici achiziții. În acel interval orar, platforma oferea și o campanie promoțională atractivă, cu comision zero pentru un anumit număr de curse, ceea ce a încurajat ieșirea pe traseu încă din primele ore ale serii.

Câți bani a făcut un șofer de Bolt de Revelion

Până aproape de ora 23:00, ritmul comenzilor a fost constant, iar traficul, deși aglomerat, a permis efectuarea unui număr suficient de curse pentru a genera încasări de peste 500 de lei. Pe măsură ce noaptea avansa, cererea a crescut semnificativ, iar șoferul a decis să rămână activ exclusiv pe Bolt, evitând alternarea platformelor pentru a menține un flux stabil de comenzi.

„Revelion Uber/Bolt: Investiție 150 de lei în benzină, încă 50 de lei în ce mi-am mai luat eu țigări de-astea. haideți să intrăm în mașină să dăm drumul la treabă. E ora 18:00 aproximativ, deci se iese. Avem aici set-up frumos, Logan. Avem și o campanie, de la 18:00 la 23:00, comision 0% după cinci curse. Am făcut numai Bolt toată seara, avem 1.500 de lei, dintre care luni făcusem undeva la 80 de lei. În prima partea a serii de la 18:00 până la 23:00 și ceva făcusem 500 și ceva de lei. Practic 1.400 lei, din care scădem benzina 150 de lei și încă 150 de lei să zicem comisionul. Practic, am rămas cu banii mei în mână 1.100 de lei. Acum, concluzia o trageți voi, dacă s-a meritat sau nu. Am uitat să menționez că am făcut și 12 lei șpagă.”, a transmis șoferul.

La finalul turei, după ore întregi de condus aproape neîntrerupt, suma totală acumulată a ajuns la aproximativ 1.500 de lei. După deducerea cheltuielilor cu carburantul și a comisioanelor percepute de platformă, câștigul net s-a situat în jurul valorii de 1.100 de lei. La această sumă s-au adăugat și bacșișuri simbolice, care, deși nesemnificative din punct de vedere financiar, au completat tabloul unei nopți atipice.

