Acasă » Știri » Nu e banc! Câți bani a făcut un șofer de Bolt din Capitală, în noaptea de Revelion

Nu e banc! Câți bani a făcut un șofer de Bolt din Capitală, în noaptea de Revelion

De: Anca Chihaie 03/01/2026 | 10:23
Câți bani a făcut un șofer de Bolt/foto: Profimedia

Noaptea de Revelion continuă să fie, de la un an la altul, una dintre cele mai intense și mai rentabile perioade pentru șoferii de ride-sharing din marile orașe ale României. Cererea crescută, tarifele dinamice și fluxul constant de comenzi transformă trecerea dintre ani într-un adevărat maraton urban pentru cei care aleg să își petreacă noaptea la volan. Experiența unui șofer activ pe platforma Bolt, devenită virală pe Instagram, oferă o imagine detaliată asupra realității din spatele cifrelor și a aplicațiilor care bipăie fără pauză.

Activitatea a început în seara de 31 decembrie 2024, în jurul orei 18:00, după o pregătire minimă, dar necesară, care a inclus alimentarea cu carburant și câteva cheltuieli personale. Costurile inițiale s-au ridicat la aproximativ 200 de lei, sumă care a acoperit atât benzina, cât și alte mici achiziții. În acel interval orar, platforma oferea și o campanie promoțională atractivă, cu comision zero pentru un anumit număr de curse, ceea ce a încurajat ieșirea pe traseu încă din primele ore ale serii.

Câți bani a făcut un șofer de Bolt de Revelion

Până aproape de ora 23:00, ritmul comenzilor a fost constant, iar traficul, deși aglomerat, a permis efectuarea unui număr suficient de curse pentru a genera încasări de peste 500 de lei. Pe măsură ce noaptea avansa, cererea a crescut semnificativ, iar șoferul a decis să rămână activ exclusiv pe Bolt, evitând alternarea platformelor pentru a menține un flux stabil de comenzi.

„Revelion Uber/Bolt: Investiție 150 de lei în benzină, încă 50 de lei în ce mi-am mai luat eu țigări de-astea. haideți să intrăm în mașină să dăm drumul la treabă. E ora 18:00 aproximativ, deci se iese. Avem aici set-up frumos, Logan. Avem și o campanie, de la 18:00 la 23:00, comision 0% după cinci curse.

Am făcut numai Bolt toată seara, avem 1.500 de lei, dintre care luni făcusem undeva la 80 de lei. În prima partea a serii de la 18:00 până la 23:00 și ceva făcusem 500 și ceva de lei. Practic 1.400 lei, din care scădem benzina 150 de lei și încă 150 de lei să zicem comisionul. Practic, am rămas cu banii mei în mână 1.100 de lei. Acum, concluzia o trageți voi, dacă s-a meritat sau nu. Am uitat să menționez că am făcut și 12 lei șpagă.”, a transmis șoferul.

La finalul turei, după ore întregi de condus aproape neîntrerupt, suma totală acumulată a ajuns la aproximativ 1.500 de lei. După deducerea cheltuielilor cu carburantul și a comisioanelor percepute de platformă, câștigul net s-a situat în jurul valorii de 1.100 de lei. La această sumă s-au adăugat și bacșișuri simbolice, care, deși nesemnificative din punct de vedere financiar, au completat tabloul unei nopți atipice.

CITEȘTE ȘI: Struguri, pește și bani în buzunar. Superstițiile de Revelion care aduc noroc tot anul

NU RATA: Greșeala fatală pe care o fac femeile de Revelion. Ce să nu porți în noaptea dintre ani: „E lipsă de educație”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Fiica Oanei Roman, de urgență la spital! Ce a pățit Isa la 3 dimineața: ”Nu am scăpat”
Știri
Fiica Oanei Roman, de urgență la spital! Ce a pățit Isa la 3 dimineața: ”Nu am scăpat”
Dorian Popa, investiție uriașă! A pus încălzire pentru palmierii din curte: ”Toți băieții mei sunt în priză!”
Știri
Dorian Popa, investiție uriașă! A pus încălzire pentru palmierii din curte: ”Toți băieții mei sunt în priză!”
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
Mediafax
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe...
Un expert în educație critică reforma pe „persoană fizică” din școala românească: „Degeaba faci o ciorbă bună, dacă pui foarte multă sare. Învățământul intră șubrezit în 2026”
Gandul.ro
Un expert în educație critică reforma pe „persoană fizică” din școala românească: „Degeaba...
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Prosport.ro
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”
Adevarul
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea...
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care a ars în noaptea de Anul Nou
Digi24
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să...
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Mediafax
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Parteneri
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a...
Unde a petrecut Gigi Becali noaptea de Revelion. Ce a cerut de mâncare la primele ore din 2026
Prosport.ro
Unde a petrecut Gigi Becali noaptea de Revelion. Ce a cerut de mâncare la primele...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
Click.ro
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas...
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care a ars în noaptea de Anul Nou
Digi 24
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la...
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
go4it.ro
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Go4Games
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Un expert în educație critică reforma pe „persoană fizică” din școala românească: „Degeaba faci o ciorbă bună, dacă pui foarte multă sare. Învățământul intră șubrezit în 2026”
Gandul.ro
Un expert în educație critică reforma pe „persoană fizică” din școala românească: „Degeaba faci o...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Fiica Oanei Roman, de urgență la spital! Ce a pățit Isa la 3 dimineața: ”Nu am scăpat”
Fiica Oanei Roman, de urgență la spital! Ce a pățit Isa la 3 dimineața: ”Nu am scăpat”
Dorian Popa, investiție uriașă! A pus încălzire pentru palmierii din curte: ”Toți băieții mei ...
Dorian Popa, investiție uriașă! A pus încălzire pentru palmierii din curte: ”Toți băieții mei sunt în priză!”
Test de logică | 5, 6, 7 sau 8: Câte triunghiuri sunt, de fapt, în această poză?
Test de logică | 5, 6, 7 sau 8: Câte triunghiuri sunt, de fapt, în această poză?
Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună
Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună
ARCMEDIA, nr. 1 detașat în clasamentul grupurilor de presă, la nivel național, în luna decembrie
ARCMEDIA, nr. 1 detașat în clasamentul grupurilor de presă, la nivel național, în luna decembrie
Horoscop Balanță 2026: moral, dragoste, carieră și bani. Un an al schimbării, maturizării și alegerilor ...
Horoscop Balanță 2026: moral, dragoste, carieră și bani. Un an al schimbării, maturizării și alegerilor asumate
Vezi toate știrile
×