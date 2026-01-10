Zodiile protejate de Univers până în martie 2026. Au parte de stabilitate și scapă de toate grijile

E scris în stele! Mai multe zodii au parte o perioadă prosperă. Stau bine la capitolul sentimental, dar cunosc și multe oportunități în carieră. Viața lor arată altfel în prima parte a anului. Taurul, Racul, Fecioara, Scorpionul și Pești sunt zodiile răsfățațe ale horoscopului. Reușesc tot ce își propun și au parte de o energie pozitivă. Nimic nu îi poate destabiliza pe nativi. După multă vreme, lumea e a lor. Se anunță schimbări și la locul de muncă.

Zodiile protejate de Univers până în martie 2026

Taur

Taurul are o perioadă prosperă, câștigă bani ușor și demarează proiecte de succes. După o perioadă grea, simte că viața e din nou frumoasă. Capacitatea lor de a finaliza anumite sarcini, indiferent de necesități, este uimitoare. Acest lucru îi face angajați excelenți, prieteni și parteneri pe termen lung. Sunt loiali și nu le plac schimbările bruște.

Rac

Racii stau foarte bine la capitolul sentimental. Dacă e singur, nativul poate avea parte de o dragoste uluitoare, solidă și de lungă durată, bazată pe iubire autentică și admirație reciprocă. Racul are toate șansele să obțină familia la care visează. În plus, nativii mai au șansa de a cunoaște mulți oameni influenți în lunile următoare, oameni de succes care vor crede în ei și vor dori să îi vadă progresând.

Fecioară

Fecioarele țintesc unde trebuie în perioada următoare. Se anunță proiecte grandioase în carieră. Până la finalul lunii februarie 2026, simt succesul pe toate planurile. Nu mai sunt atât de stresate și încep să vadă viața cu alți ochi.

Scorpion

Scorpionii au o energie ridicată și obiective ambițioase. Deși pot apărea provocări, mai ales în viața personală, schimbările planetare sugerează un progres semnificativ, mai ales dacă rămân cu picioarele pe pământ. Pe măsură ce anul avansează, în special în a doua jumătate a lui 2026, șansele tale de a găsi un partener compatibil vor crește.

Pești

Pentru cei aflați într-o relație, această perioadă pare promițătoare. Emoțiile și bucuria împărtășită vor defini multe momente. Tensiunile din trecut se rezolvă, în sfârșit, iar viitorul pare mai stabil. Antreprenorii se pot aștepta la o creștere constantă a afacerilor. Peștii ar putea lua în considerare și schimbarea locului de muncă.

