Imaginea cu fiul lui Theo Rose care i-a exaltat pe fani! Cum arată Sasha, la 1 an și 7 luni

Theo Rose, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, și-a petrecut începutul de an alături de familia sa într-o destinație de vis. Împreună cu partenerul său, regizorul Anghel Damian, și fiul lor de un an și jumătate, Sasha, cântăreața a ales să se relaxeze în Emiratele Arabe Unite, bucurându-se de momente speciale după o perioadă aglomerată. Familia a fost însoțită și de părinții artistei, ceea ce a transformat această escapadă într-o adevărată reuniune de familie.

După un an plin de proiecte, Theo Rose și Anghel Damian au decis să prioritizeze timpul petrecut împreună. Alegerea destinației a fost perfectă pentru a îmbina relaxarea cu timpul de calitate alături de cei dragi. Imaginile postate de artistă pe rețelele sociale au surprins fragmente din vacanța lor, dar si cum arată micuțul Sasha.

Deși copilul lor, Sasha, nu a fost prezentat publicului în totalitate, fotografiile au reușit să atragă atenția fanilor, care au remarcat frumusețea momentelor petrecute împreună. Părul cârlionțat al micuțului a stârnit reacții adorabile în rândul urmăritorilor artistei.

Vacanța a oferit familiei o pauză binevenită de la ritmul agitat al vieții cotidiene. Theo Rose s-a bucurat de vremea caldă și de momentele petrecute alături de cei dragi, afirmând anterior că timpul petrecut cu Sasha este cel mai prețios. Cuplul a fost văzut relaxându-se la soare și explorând atracțiile locale, iar părinții artistei au adus un plus de căldură și sprijin în această escapadă.

Postările artistei au fost primite cu entuziasm de fani, care au apreciat sinceritatea și naturalețea cu care aceasta își împărtășește viața personală. Comentariile pozitive au subliniat frumusețea familiei. Deși chipul micuțului Sasha nu este expus public, acest detaliu nu a diminuat admirația fanilor, ba dimpotrivă.

„Ce păr cârlionțat are Sasha! Să fiți sănătoși și împliniți! Te admir Theo Rose și te iubesc mult, tu fată!Tare aș vrea să te întâlnesc live!Toate cele bune!’, „Mi-ar plăcea să-l văd la față și pe micuțul tău să fiți fericiți’, au fost câteva comentarii ale internauților.

După o vacanță relaxantă, familia se pregătește să revină la activitățile cotidiene. Theo Rose și Anghel Damian au noi proiecte în lucru, iar perioada de odihnă le-a oferit energia necesară pentru a le aborda cu entuziasm. Artista a arătat de-a lungul timpului că reușește să îmbine cariera cu viața de familie, iar momentele de acest gen sunt esențiale pentru a menține un echilibru.

„Ce bine a fost! Am reusit cat de cat cu odihna, am si mancat mai bine, ne-am bucurat de copil si de ai nostri si ne-am bronzat, ceea ce nici vara nu e realizabil la mine. Ne intoarcem la ale noastre. Ne e dor de Sushi. Tata nu mai poate dupa o ciorba de cartofi. A zis ca numai asta mananca o saptamana de maine incolo. Mama are rochii noi. Sasha e bine oriunde daca suntem cu el. Anghel, te iubesc! gata! V-am zis!’, a scris Theo Rose.