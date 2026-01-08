ChatGPT a anulat o căsătorie: „Instanţa înţelege importanţa pe care o are”

În Olanda, o căsătorie a fost anulată din cauza inteligenței artificiale. O instanță judecătorească a decis că angajamentele scrise, care erau făcute cu ajutorul inteligenței artificiale și pronunțate în timpul căsătoriei, nu sunt conforme cu Codul Civil.

Căsătoria celor doi tineri, celebrată cu ajutorul ChatGPT, a fost pur și pur și simplu sortită eșecului. Instanțele olandeze au decis că utilizarea inteligenței artificiale într-o uniune civilă nu respectă cerințele legale ale Codului Civil olandez. În ciuda ceremoniei oficiale, certificatul de căsătorie a fost, prin urmare, delarat invalid.

Mirii au întâmpinat probleme din cauza unui prieten

În aprilie 2025, în Zwolle, în nordul țării, un cuplu a rugat o cunoștință să le oficieze nunta. Persoana aleasă trebuia să joace rolul ofițerului de stare civilă în ziua respectivă. Acest lucru este posibil în Olanda, în anumite condiții și în prezența unui ofițer de stare civilă real din cadrul municipalității.

Deoarece cuplul și-a dorit o ceremonie relaxată, această cunoștință a scris un discurs folosind ChatGPT, conform tribunalului din Zwolle.

„Promiţi să fii alături de (numele femeii, nedivulgat din motive de confidenţialitate) astăzi, mâine şi pentru totdeauna?”, a fost întrebat bărbatul în timpul ceremoniei. „Să râdeţi împreună, să creşteţi împreună şi să vă iubiţi indiferent de ce se va întâmpla?” „Să vă susţineţi în continuare, să vă tachinaţi, să vă sprijiniţi unul pe celălalt, chiar şi în momentele dificile?”, a fost întrebată femeia. Apoi, cuplul a fost declarat „nu doar soţ şi soţie, ci mai ales o echipă, un cuplu nebun, iubirea celuilalt şi căminul celuilalt!”

O ceremonie de căsătorie, așadar, neconformă cu legea. „Discursul menționat demonstrează că bărbatul și femeia nu au făcut declarația prevăzută la articolul 1:67, alineatul 1, din Codul civil olandez”, a decis tribunalul.

Acest articol stipulează că viitorii soți declară că vor îndeplini toate obligațiile legale legate de căsătorie. În consecință, căsătoria dintre bărbat și femeie nu a fost oficializată. Asta înseamnă că actul de căsătorie a fost înscris în mod eronat în registrele de stare civilă, se arată în hotărâre.

Ce rugăminte a avut cuplul din Olanda

Potrivit cuplului, eroarea a fost independentă de voința lor, iar ofițerul de stare civilă prezent a omis să le semnaleze acest lucru în timpul ceremoniei. Cei doi miri au avut o singură rugăminte. Au cerut instanţei să li se permită să păstreze data iniţială a căsătoriei sau să o recunoască administrativ ca atare.

„Tribunalul înțelege importanța pe care o are pentru bărbat și femeie data căsătoriei înscrisă în act, dar nu poate ignora legea”, a apreciat justiția.

