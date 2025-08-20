CEO-ul surprins cu amanta la concertul Coldplay, un adevărat loverboy. Cu cine își mai înșela soția și pe șefa de la HR

Cariera lui Andy Byron, fost CEO al companiei americane de tehnologie Astronomer, pare să fi intrat într-o spirală descendentă care captează zilnic atenția presei internaționale. Iată ce detalii noi s-au aflat despre acesta!

După episodul devenit viral la un concert Coldplay, unde a fost surprins într-o ipostază considerată nepotrivită alături de directoarea de resurse umane a companiei, Byron a fost forțat să își depună demisia. Episodul a ridicat imediat semne de întrebare legate de conduita sa profesională și de felul în care era administrată organizația pe care o conducea.

Ce detalii s-au aflat despre Andy Byron

Dacă acest incident părea deja suficient de dăunător pentru imaginea unui lider de top din industria IT, noi acuzații au început să iasă la iveală. Mai multe surse media internaționale scriu că Byron ar fi cheltuit sume uriașe pe servicii online destinate adulților.

Potrivit relatărilor, vorbim despre aproximativ 250.000 de dolari direcționați către o platformă celebră pentru conținut exclusiv și interacțiuni virtuale personalizate. Informațiile sugerează că banii nu ar fi fost cheltuiți doar pentru abonamente simple, ci și pentru materiale personalizate și convorbiri private, unele dintre ele costând zeci de mii de dolari fiecare.

Unul dintre numele care apar în centrul acestui scandal este cel al modelului online cunoscut sub pseudonimul Sophie Rain. Tânăra de 23 de ani, foarte activă pe platformele de conținut exclusiv, ar fi avut o relație de natură virtuală cu fostul CEO, interacțiuni pentru care Byron ar fi plătit sume considerabile.

Sophie, despre care se scrie că ar fi cunoscută și sub numele real de Izabella Blair, a devenit rapid un punct de interes mediatic în toată această poveste: „Sunt o mare fană Coldplay. Mă bucur că s-a întâmplat asta”, a declarat Sophie pentru The Blast.

În același context, a fost menționat și numele modelului brazilian Camilla Araujo, în vârstă de 29 de ani, care ar fi intrat în posesia unor informații ce confirmă amploarea activităților online ale lui Byron.

„Am văzut chitanțele. Vorbim de un sfert de milion în taxe de abonament, conținut personalizat și apeluri video! Nu doar cu Sophie, ci cu mai multe fete”, a spus Camilla pentru sursa citată mai sus.

De asemenea, dimensiunea financiară a presupuselor cheltuieli ridică semne de întrebare. O sumă de un sfert de milion de dolari, investită într-un astfel de mod, sugerează nu doar un comportament personal controversat, ci și o posibilă problemă de control financiar. În contextul în care liderii din tech sunt adesea priviți ca exemple de disciplină și viziune strategică, descoperirea unor obiceiuri atât de costisitoare și lipsite de discreție șochează opinia publică.

