Soțul șefei de la HR, prinsă cu CEO-ul la concertul Coldplay, face primele declarații. Răsturnare de situație!

De: Anca Chihaie 09/09/2025 | 22:01
Un episod surprinzător petrecut în timpul unuia dintre concertele Coldplay a ajuns subiect intens discutat atât în presa americană, cât și în mediul de afaceri. Protagoniștii au fost Kristin Cabot, fost director de resurse umane al companiei Astronomer, și Andy Byron, fost CEO al aceleiași firme. Cei doi au fost surprinși de camerele instalate în arena concertului exact în momentul în care își manifestau afecțiunea, imaginile ajungând rapid virale.

La scurt timp, în jurul acestui moment s-a conturat o adevărată poveste de culise, care a complicat și mai mult situația. Detalii apărute ulterior sugerează că surprinderea lor nu ar fi fost o simplă întâmplare, ci rezultatul unui plan pus la punct chiar de soția lui Andy Byron. Femeia, care ar fi suspectat de mai multă vreme că între cei doi ar exista o legătură dincolo de sfera profesională, ar fi reușit să atragă în acest demers și câțiva apropiați prezenți la concert. Printre aceștia s-ar fi numărat și o angajată din cadrul companiei, dar și un fotograf din public, care ar fi contribuit la momentul în care cuplul a fost selectat pentru faimoasa „kiss cam”.

Ce declarații a făcut Andrew Cabot

Surpriza a fost și mai mare atunci când s-a aflat că atât Kristin Cabot, cât și Andy Byron aveau familii acasă. Deși la prima vedere părea vorba despre o situație stânjenitoare provocată de o cameră de filmat, informațiile ulterioare au indicat că în spatele episodului se afla o tensiune maritală deja existentă. Kristin Cabot se afla în plin proces de divorț, documentele oficiale fiind depuse la tribunal în luna august. Conform apropiaților, separarea dintre ea și soțul ei avusese loc cu mult timp înainte de concert, însă vestea nu devenise publică.

„Andrew și Kristin erau separați, în mod privat și amiabil, cu câteva săptămâni înainte de concertul Coldplay (…) Decizia de divorț era deja luată înainte de acea seară. Acum, odată ce actele sunt publice, Andrew speră că speculațiile se vor încheia și familia lui va putea avea parte de discreția pe care a prețuit-o mereu”, a transmis un purtător de cuvânt al lui Andrew, CEO al Privateer Rum, pentru revista People.

Andy Byron, la rândul său, era de mai multe luni într-o situație complicată pe plan personal. Fostul CEO al companiei Astronomer, unde a activat și Cabot, era recunoscut pentru discreția în viața privată, motiv pentru care expunerea de la concert a surprins nu doar familia, ci și comunitatea de business. Byron, tată a doi copii, era apreciat pentru parcursul său profesional, iar episodul de pe ecranele stadionului a adus o lumină nedorită asupra vieții sale din afara biroului.

