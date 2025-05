Sorin Copilul de Aur, prins într-un amantlâc, face dezvăluiri NEAȘTEPTATE din căsnicia lui: ”Ne-am gândit să facem și un băiețel”

Se poate spune că ultima perioadă din viața lui Sorinel Copilul de Aur a fost cam zbuciumată. Manelistul a fost prins între mama la copii și pofta inimii, cea din urmă urmând să îl facă tată pentru a treia oară. Recent, artistul a făcut o serie de dezvăluiri din culisele amantlâcului în care a fost prins.

Recent, Sorinel Copilul de Aur a fost ”prins” într-o poveste amoroasă cu iz de telenovelă. După ce CANCAN.RO a detonat bomba și a dezvăluit că manelistul așteaptă un copil de la amanta sa, Alina, coincidență sau nu, fix așa o cheamă și pe soția lui, se pare că mariajul acestuia cu soția oficială este la fel ca înainte. Ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.

Amanta o pulverizează pe soția lui Sorin Copilul de Aur! Înregistrări, mesaje uluitoare, amenințări și jigniri ca la ușa cortului! ”A avut relații cu mai multe femei!”

Deși inițial a negat toate acuzațiile aduse din partea amantei, între timp, manelistul și-a recunoscut vina și a afirmat că a căzut în păcat, însă a fost vorba strict de o aventură amoroasă, iar copilul nu îi aparține.

În cadrul unui interviu, Sorinel Copilul de Aur a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate despre mariajul cu Alina, soția și mama copiilor săi. Având în vedere că informațiile făcute publice de amanta manelistului au dat de înțeles că i-a fost infidel partenerei sale, se pare că ”apele” sunt cât se poate de liniștite între ei. Artistul a dat de înțeles că pentru nimeni și nimic nu va renunța la familia sa.

”Cu soția mea m-am cunoscut când a venit cu prietenii la o petrecere, am văzut-o și a fost dragoste la prima vedere. Am o soție foarte frumoasă, cu suflet foarte bun, m-a susținut mereu. A fost alături de mine și în momente frumoase și grele. Mi-a făcut doi copii frumoși, două fetițe, Maria și Miriam și ele sunt bogăția mea cea mai mare, universul meu.

Pentru mine, soția mea și copiii mei, în afară de mama mea, tatăl meu și frații mei, pentru că sunt iubiri diferite, iubesc pe toți, sunt fericirea mea cea mare. Am momente când simt să stau și eu cu ele. Ele sunt liniștea mea, oricât aș fi de supărat sau obosit. Când sunt cu ele uit de tot, pentru că ele îmi dau cea mai frumoasă stare”, a spus manelistul, la wowbiz.

În continuare, Sorin Copilul de Aur a mărturisit că are în plan să își mărească familia. În viitorul apropiat, manelistul și soția sa își doresc să devină părinți de băiat, pe lângă cele două fetițe pe care le au deja.

”Sincer să fiu, ne-am gândit să facem și un băiețel, dar nu se știe niciodată. Deocamdată, am zis că e bine așa,c u toate că mama cu tata îmi tot spun mereu să fac și un băiat. Dar, eu o am pe Miriam, pe cea mică, care e băiatul meu. Ea e ca un băiețel. Am un copil bun și foarte energic, este nebunică rău de tot, dar ei așa îi stă bine.

Ea așa are talent. Pe când, Maria, cea mare, e cuminte, e foarte finuță. E de la o extremă la alta. Deocamdată sunt bine așa, dacă o vrea Dumnezeu pe parcurs, mulțumim Lui”, a mai spus Sorin Copilul de Aur.