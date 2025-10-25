Acasă » Știri » Carmen Harra, previziune sumbră pentru finalul anului 2025: „Cutremure și inundații așa cum n-am mai văzut!”

25/10/2025 | 18:49
Celebra clarvăzătoare Carmen Harra a făcut noi previziuni pentru sfârșitul anului 2025, iar mesajele ei sunt deopotrivă cutremurătoare și pline de speranță. Ea vorbește despre transformări climatice uriașe, tulburări globale și o schimbare de conștiință care va marca omenirea.

Finalul anului 2025, spune Carmen Harra, va fi o perioadă intensă, plină de evenimente care vor testa limitele umanității. Clarvăzătoarea a avertizat că planeta trimite semnale tot mai clare prin fenomene naturale extreme.

„Vremea este o reflecție a stării de spirit. Manifestările terestre, cicloanele, toate astea ne spune de fapt că pământul care încearcă să comunice cu noi .” a spus Carmen Hara.

Potrivit ei, nu este vorba doar despre schimbări meteorologice, ci despre o resetare globală.

„Și lecțiile care vin de la sursa noastră de existență, care este pământul, poate fi foarte dură. Civilizații de-a rândul care nu au învățat lecția asta s-au scufundat sub ape, au dispărut. S pare că, acum, civilizația asta nu o să dispară sub apă, o să dispară sub foc, adică unul dintre cele patru elemente existențiale (apă, pământul, focul, aerul) ar putea să distrugă civilizația asta. Este o realitate pe care noi o trăim, iar vremea joacă un rol important în existența noastră pe pământ. ” a mai spus Carmen Hara.

Inundații puternice pentru finalul anului

Previziunile sale pentru lunile noiembrie și decembrie anunță fenomene meteo fără precedent. Vorbim despre inundații puternice, fluctuații bruște de temperatură, perioade scurte de frig intens urmate de zile neobișnuit de calde.

„Vedem inundații cum n-am mai văzut, vedem cicloane cum nu am mai avut niciodată, vedem cutremure care continuă să apară, toate acestea există, dar see accentuează. În plus, se accentuează fluctuațiile acestea de vreme, nu mai știi când e cald, când e rece, nu mai sunt sezoane, nu mai e nimic. Vremea e atât de schimbătoare, așa cum e și omul. ” a declarat Carmen Hara.

2025 fără cutremure pentru România

Pentru România, însă, clarvăzătoarea aduce și o rază de speranță. Chiar dacă lumea traversează o perioadă tensionată, țara noastră ar fi ferită de catastrofe majore până la finalul anului.

„Nu vor exista cutremure în București. Nu, chiar dacă vezi tu cutremurele sunt în zona Vrancea, nu am crezut niciodată că se va repeta cutremurul din 1977 sau din anii 40. Nu. Vor fi, poate, multe cutremure mai mici, dispersate, dar nu cred că o să prindă Capitala, car e un lucru foarte bun. Deci, dacă e un lucru foarte bun e acela că nu anticipez repetarea unui cutremur dinainte, adică magnitudinea mare, nu, dar vor fi cutremure în alt părți ale lumii, vor fi cutremure unde au mai fost și în părti unde nu au fost niciodată”, a declarat Carmen Hara.

În același timp, Carmen Harra avertizează că 2025 rămâne unul dintre cei mai periculoși ani din ultimele opt decenii. Dincolo de natură, spune ea, vor apărea tensiuni sociale și conflicte politice care pot escalada rapid. Totuși, pentru cei care știu să își păstreze credința, anul încheierii poate fi și unul al eliberării.

