Scandal monstru la Vocea României! Jurații emisiunii, acuzați că ar sabota concurenții

Semifinala emisiunii „Vocea României” a stârnit numeroase reacții din partea publicului, mulți fiind nemulțumiți de modul în care antrenorii au ales piesele pentru concurenți. Într-un sezon apreciat pentru nivelul ridicat al participanților, ultimele etape au adus însă nemulțumiri și controverse, punând în discuție influența decisivă a antrenorilor asupra evoluției concurenților și asupra rezultatelor finale.

Fanii emisiunii au remarcat faptul că anumite alegeri muzicale din semifinală au fost neconvingătoare, afectând performanțele unor concurenți apreciați anterior. Mai mulți concurenți au primit piese care nu li s-au potrivit, ceea ce a redus impactul lor pe scenă și a scăzut șansele de a ajunge în finală. Această situație s-a repetat pe parcursul mai multor ediții, ceea ce ridică întrebări despre modul în care antrenorii își selectează repertoriul pentru fiecare participant.

Scandal monstru la Vocea României

Faptul că unii dintre antrenori par să aibă o capacitate superioară de a anticipa cum va fi receptată o piesă de public și cum poate aceasta să evidențieze punctele forte ale unui concurent. Această abilitate a fost considerată de mulți drept un factor decisiv în succesul repetat al unor participanți, chiar și atunci când interpretarea lor nu a fost cea mai puternică din punct de vedere vocal.

„Slabuta semifinala! Alegeri neinspirate la Irina si Teo…. nu mai zic ca Tudor va castiga din nou cu o voce luata de la altii care vad si aud altceva!”, „Irina efectiv l-a sabotat pe bietul baiat. Cum sa ii dai mai sa recite in Semifinala???? Mi-a placut echipa Smiley. Le-a dat fetelor melodii care le-au scos vocile in valoare si au avut sanse egale.”, „La Smiley și Horia, alegeri corecte dar la Irina și Tudor, nici vorbă, au pierdut cele mai bune voci,Andrei și Brianna!

A fost frumoasa Vocea României de anul acesta ,dar spre final,aduce insatisfacții și nedreptăți!!!”, au transmis fanii emisiunii.

Fanii emisiunii au subliniat, însă, că anumite echipe au fost afectate negativ de deciziile antrenorilor, ceea ce a dus la pierderea unor voci valoroase înainte de finală. Alegerea unor piese nepotrivite a fost considerată o formă de sabotaj indirect, fie din lipsă de experiență, fie dintr-o strategie greșit gândită. Concurenți cu potențial ridicat au fost puși în situații dificile, ceea ce a creat nemulțumire în rândul publicului și a ridicat semne de întrebare privind corectitudinea procesului de selecție muzicală.

