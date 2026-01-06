O femeie din București a fost găsită moartă în propria ei casă. Ce au descoperit criminaliștii pe trupul ei, când au făcut prima expertiză

Sfârșit tragic pentru o femeie din Capitală. Aceasta a fost găsit moartă în propria casă. Alarma a fost dată de o rudă. Oamenii legii fac acum cercetări pentru a afla ce s-a întâmplat cu aceasta. Ce au descoperit criminaliștii pe trupul ei?

Descoperire șocantă într-o casă din Sectorul 5. O bătrână de 85 de ani ar fi fost găsită moartă în propria locuință. Din primele informații, se pare că trupul acesteia prezenta urme de mușcături de câine. Ancheta este în desfășurare.

O femeie din București a fost găsită moartă în propria ei casă

O femeie a fost găsită moartă în propria locuință din București, prezentând urme de mușcături de câine. Criminaliștii au ajuns la fața locului pentru a strânge probe, iar ancheta este în desfășurare.

Descoperire șocantă a fost făcută într-o locuință din Sectorul 5. Alarma a fost dată de o rudă a femeii, care a găsit-o pe bătrână fără viață. Corpul victimei a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală, unde medicii legiști vor stabili cauza exactă a morții.

Ancheta trebuie să clarifice dacă femeia a fost ucisă de cei doi câini ai săi sau dacă animalele au mușcat-o după ce aceasta decedase. Din primele informații, rudele femeii au declarat că nu o mai vizitau de o perioadă, deoarece câinii erau agresivi.

De asemenea, se pare că femeia ar fi fost mușcată și vara trecută, însă a refuzat atunci să renunțe la animale. În prezent a fost deschisă o anchetă, iar cercetările continuă. Apropiații victimei urmează să fie audiați pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale morții.

Din primele cercetări, se crede că pensionara ar fi murit totuși înainte de a fi mușcată de cei doi câini pe care îi avea. Şi asta pentru că plaga de la gât nu prezenta urme de sânge. Cel mai probabil animalele ar fi atacat-o după deces, fiind flămânde.

Cei doi câini maidanezi au fost ridicați de cei de la ASPA. Iar oamenii legii au întocmit dosar penal de moarte suspectă.

Doliu în lumea filmului! A murit Jayne Trcka, celebra actriță din Scary Movie

Județul din România în care au murit 11 oameni în primele 4 zile ale anului. Bilanțul este cutremurător