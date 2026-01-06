Județul din România în care au murit 11 oameni în primele 4 zile ale anului. Bilanțul este cutremurător

Județul Teleorman a înregistrat un început de an extrem de dificil, marcat de un bilanț tragic și o activitate intensă a serviciilor de urgență. În intervalul 31 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, numărul deceselor raportate a ajuns la 11, iar situațiile critice au fost completate de aproape 50 de conflicte fizice și patru decese cu circumstanțe suspecte.

Serviciul de Ambulanță Județean Teleorman a fost solicitat în 809 cazuri, dintre care 86 au fost încadrate la cod roșu, reprezentând urgențe majore. Volumele mari de apeluri reflectă atât complexitatea problemelor medicale, cât și nevoia intensă de intervenții rapide, în special în cazul persoanelor în vârstă sau cu afecțiuni cronice. Cele mai frecvente solicitări au vizat transferuri interclinice, dureri acute, afecțiuni respiratorii și stări de rău, dar și incidente de violență domestică sau agresiuni stradale.

11 oameni au murit în județul Teleorman

Echipajele medicale au intervenit în multiple situații critice, inclusiv accidente rutiere, accidente vasculare cerebrale, dureri toracice severe, intoxicații și stări de inconștiență. În mai multe localități, printre care Roșiorii de Vede, Zimnicea, Turnu Măgurele, Orbeasca, Socetu și Babaita, ambulanțierii au fost nevoiți să constate decese, majoritatea fiind persoane în vârstă cu afecțiuni preexistente severe. În unele cazuri, victimele au fost găsite fără semne vitale, cu rigiditate și lividități cadaverice, ceea ce a făcut imposibilă intervenția medicală.

Analiza datelor din primele patru zile ale anului indică o combinație de factori care a generat presiune maximă asupra serviciilor medicale. Volumele mari de apeluri au avut un impact direct asupra timpilor de răspuns și asupra disponibilității echipajelor pentru intervențiile ulterioare. În plus, numărul crescut de incidente violente și urgențe medicale majore reflectă o tendință de accentuare a riscurilor sociale și de sănătate publică în perioadele de sărbătoare.

. Cele mai multe intervenții au vizat zonele urbane și rurale cu densitate medie de populație, însă s-au raportat cazuri și în localități mai izolate, unde timpul de reacție este mai mare, punând suplimentar presiune pe resursele existente. Datele preliminare arată că transferurile interclinice au reprezentat o parte semnificativă din solicitări, evidențiind nevoia de coordonare eficientă între spitale și de capacitate sporită în unitățile medicale locale.

