Doliu în lumea filmului! A murit Jayne Trcka, celebra actriță din Scary Movie

Actrița care a interpretat-o pe Miss Mann în filmul original ”Scary Movie” a încetat din viață la vârsta de 62 de ani. Jayne Trcka, instructoare de fitness și culturistă, a fost găsită decedată în propria locuință din San Diego.

Jayne Trcka a încetat din viață pe data de 12 decembrie 2025, însă abia acum au ieșit la iveală detalii despre moartea sa. Celebra actriță – devenită cunoscută datorită interpretării profesoarei Miss Mann în filmul ”Scary Movie”, a murit la vârsta de 62 de ani. Trupul său neînsuflețit a fost descoperit în locuința sa din San Diego.

Miss Mann din ”Scary Movie” a murit la 62 de ani

Potrivit presei străine, fiul culturistei nu știa ca mama lui să fi suferit de afecțiuni grave sau boli – cauzatoare de moarte. Un purtător de cuvânt de la medicina legală din San Diego a declarat că pe trupul fostei actrițe s-ar fi descoperit urme de violență.

Prietenul lui Jayne Trcka a sunat-o de mai multe ori cu câteva zile înainte ca trupul ei să fie găsit, dar nimeni nu a răspuns. Îngrijorat, acesta s-a dus la casa culturistei pentru a vedea ce se întâmplă, găsindu-o inconștientă în bucătărie. Bărbatul a sunat de urgență la 911, însă echipajele de prim ajutor nu au mai putut face nimic pentru viața acesteia, declarând decesul.

Jayne a participat la concursuri de culturism în anii ’80, înainte de a obține primul său rol de actriță în 2000, în filmul „Scary Movie”. Rolul său memorabil i-a adus rapid popularitate, fiind dorită și în alte producții cinematografice, precum „The Drew Carey Show” și „Whose Line is it Anyway?”, dar se pare că a lucrat și ca agent imobiliar în California. De asemenea, a apărut în numeroase reviste de fitness, printre care Flex, MuscleMag International și Women’s Physique World.

