Doliu în televiziune! Celebra prezentatoare TV a murit din cauza unei boli nemiloase

De: Simona Tudorache 23/01/2026 | 19:48
O îndrăgită prezentatoare TV a murit la 50 de ani după o lungă luptă cu o boală necruțătoare. Deși familia ei nu a dat încă detalii despre tipul de cancer cu care fusese diagnosticată, anumite surse susțin că vedeta suferea de cancer pancreatic, care are o rată ridicată a mortalității.

Jurnalista s-a aflat în fața camerei de filmat timp de trei decenii. Mabel Montes a fost cunoscută mai ales pentru rolul său din O Tempo, emisiunea meteo de pe TVG, care a făcut-o una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de când a preluat rolul, în 2012.

Anul trecut, Mabel s-a retras din activitatea publică din cauza problemelor de sănătate. Cu toate astea, a evitat să dea detalii despre tratamentul pe care îl urma. Mabel Montes era devotată profesiei sale și avea o vocație clară pentru rigoare și adevăr.

Mabel Montes își iubea profesia și era adorată de colegi

Mabel Montes și-a început drumul în acest domeniu după ce a obținut diploma în jurnalism la Universitatea din Santiago de Compostela și a lucrat ca redactor și reporter pentru Televisión de Galicia (TVG).

Comentariile care au curs după dispariția ei dovedesc cât de apreciată era Mabel Montes. Jurnalista a fost înmormântată în Zas.

„A fost un model de urmat, o colegă și o prietenă grozavă”, au transmis colegii ei.

Mabel Montes se odihnește acum în orașul ei natal, Zas, iar în mediul online curg mesajele de condoleanțe.

„Odihnește-te în pace, Mabel, o fată bună și o colegă minunată”, a scris un admirator.

„Condoleanțe sincere familiei și colegilor. A fost o jurnalistă și prezentatoare de excepție”, a fost mesajul altuia.

Cum se manifestă cancerul pancreatic

Cancerul pancreatic înseamnă apariția unei tumori la nivelul pancreasului, un organ poziționat în profunzimea abdomenului. Cancerul pancreatic este rareori descoperit în stadiile incipiente, când șansele de vindecare sunt cele mai mari. În general, simptomele apar după ce s-a răspândit la alte organe.

Majoritatea pacienților observă că au scăzut în greutate sau sunt diagnosticați brusc cu diabet.

Unele persoane acuză dureri abdominale, lipsă de energie sau scădere discretă a apetitului, iar aceste simptome pot fi trecute cu vederea ușor. Când boala avansează, pot apărea: dureri lombare persistente, icter.

