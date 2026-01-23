Acasă » Știri » Doliu în lumea filmului! A murit actrița Adela Gleijer

Doliu în lumea filmului! A murit actrița Adela Gleijer

De: Simona Tudorache 23/01/2026 | 18:24
Doliu în lumea filmului! A murit actrița Adela Gleijer

Adela Gleijer a murit la 92 de ani. Marea actriță lasă în urmă o carieră de succes în teatru și film. A fost admirată pe scenele din Argentina, dar a cunoscut faima în toată lumea, iar asta datorită producțiilor în care a jucat.

Avea un timbru special și o carismă aparte și reușea să cucerească publicul cu fiecare rol jucat. Tragica veste a fost dată de Asociația Actorilor din Argentina, care a transmis un mesaj emoționant. Adela Gleijer s-a luptat în ultima parte a vieții cu mai multe probleme de sănătate.

„Cu profundă durere, ne luăm rămas bun de la actrița Adela Gleijer, o figură proeminentă în artele spectacolului, cu o carieră extinsă și valoroasă în teatru, film și televiziune. Transmitem sincere condoleanțe fiicei sale, actrița Andrea Tenuta, precum și familiei, prietenilor și celor dragi în aceste momente dificile”.

Născută în Montevideo, Uruguay, pe 20 septembrie 1933, Adela și-a început cariera de actriță în orașul natal, dar s-a stabilit ulterior în Argentina. A fost soția îndrăgitului actor Juan Manuel Tenuta. Și-a făcut debutul pe scenă în 1956, la Teatrul El Galpón din Montevideo, cu „El centroforward murió al amanecer”, experiență care a ajutat-o să-l cunoască pe Juan Manuel Tenuta, partenerul și colaboratorul ei pe viață. Fiica lor, Andrea Tenuta, este, de asemenea, actriță.

Producțiile care au contribuit la succesul Adelei Gleijer

De-a lungul anilor, Adela Gleijer a făcut dovada talentului său în câteva piese de referință precum „Cercul de cretă caucazian”, „Regele Lear”, „Omul și supraomul” sau „Trei femei bune”, colaborând cu instituții prestigioase precum Teatrul San Martín și Teatrul Național Cervantes. În cinema, a apărut în producții precum „Flores robadas en los jardines de Quilmes” și „Casi no nos dimos cuenta”.

Adela Gleijer, plânsă de colegi și de fani

Coegii și cei care au apreciat-o pentru fiecare apariție pe Adela Gleijer au transmis mesaje emoționante pe rețelele de socializare.

„Mulțumesc pentru arta ta, mulțumesc pentru tot! Am o amintire vie despre ea și soțul ei, Juan Manuel Tenuta. La scurt timp după ce au sosit amândoi din El Galpón din Montevideo, i-am văzut la Teatro del Centro, pe atunci aglomerat. Eram sub o dictatură și îmi amintesc cum Adela a spart al patrulea perete. Se uita la public, ne privea în ochi, în timp ce cânta: ,,Ca șobolanii, dragii mei, ca șobolanii, ca șobolanii mergând în patru labe”. Am tremurat de emoție. Nu trecuse mult timp de când urcasem pe o scenă (la Teatro IFT), interpretându-l tot pe Brecht. Eram fericită că am îndrăznit să explorez căile teatrului independent, sfidând așteptările familiei. Mulțumesc, Adela”, a spus o persoană care a admirat-o pe Adela Gleijer.

Foto: Facebook

Citește și: Încă un tren de pasageri a deraiat în Spania. Un om a murit și alți aproape 40 au fost răniți

Citește și: Încă un roman ucis în Italia. Aurel a murit în condiții misterioase la doar 38 de ani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Drama neștiută a lui George Restivan. I-a marcat viața: ”A murit la nașterea copilului!”
Știri
Drama neștiută a lui George Restivan. I-a marcat viața: ”A murit la nașterea copilului!”
Adolescentul de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde era drogat când a recurs la gestul extrem. Au apărut rezultatele toxicologice
Știri
Adolescentul de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde era drogat când a recurs la gestul extrem.…
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Mediafax
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Se preconizează o scumpire a biletelor STB. Cât va ajunge să coste o călătorie metropolitană de 90 de minute sau abonamentul lunar
Gandul.ro
Se preconizează o scumpire a biletelor STB. Cât va ajunge să coste o...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre...
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei, motivată de invidie: borseta care l-a incriminat
Adevarul
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei,...
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Mediafax
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Parteneri
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană,...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Click.ro
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde,...
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el
Digi 24
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața...
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
Digi24
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Ce s-a întâmplat după lovirea navei Moskva? Detalii șterse de ruși
go4it.ro
Ce s-a întâmplat după lovirea navei Moskva? Detalii șterse de ruși
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Se preconizează o scumpire a biletelor STB. Cât va ajunge să coste o călătorie metropolitană de 90 de minute sau abonamentul lunar
Gandul.ro
Se preconizează o scumpire a biletelor STB. Cât va ajunge să coste o călătorie metropolitană...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Drama neștiută a lui George Restivan. I-a marcat viața: ”A murit la nașterea copilului!”
Drama neștiută a lui George Restivan. I-a marcat viața: ”A murit la nașterea copilului!”
Adolescentul de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde era drogat când a recurs la gestul extrem. Au ...
Adolescentul de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde era drogat când a recurs la gestul extrem. Au apărut rezultatele toxicologice
Ultima conversație dintre Mario Berinde și un prieten: și-a presimțit moartea?! Ce i-a mărturisit ...
Ultima conversație dintre Mario Berinde și un prieten: și-a presimțit moartea?! Ce i-a mărturisit adolescentul din Cenei, înainte să fie ucis
Bancul de weekend | „Profită de mine!”
Bancul de weekend | „Profită de mine!”
Unde a fost surprins fostul tenismen după divorțul de Ioana Năstase? Ilie Năstase nu renunță la ...
Unde a fost surprins fostul tenismen după divorțul de Ioana Năstase? Ilie Năstase nu renunță la stilul care l-a consacrat
Ce rată plătești la un credit de 5.000 de euro pe 5 ani. Cât plătești în total
Ce rată plătești la un credit de 5.000 de euro pe 5 ani. Cât plătești în total
Vezi toate știrile
×