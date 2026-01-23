Doliu în lumea filmului! A murit actrița Adela Gleijer

Adela Gleijer a murit la 92 de ani. Marea actriță lasă în urmă o carieră de succes în teatru și film. A fost admirată pe scenele din Argentina, dar a cunoscut faima în toată lumea, iar asta datorită producțiilor în care a jucat.

Avea un timbru special și o carismă aparte și reușea să cucerească publicul cu fiecare rol jucat. Tragica veste a fost dată de Asociația Actorilor din Argentina, care a transmis un mesaj emoționant. Adela Gleijer s-a luptat în ultima parte a vieții cu mai multe probleme de sănătate.

„Cu profundă durere, ne luăm rămas bun de la actrița Adela Gleijer, o figură proeminentă în artele spectacolului, cu o carieră extinsă și valoroasă în teatru, film și televiziune. Transmitem sincere condoleanțe fiicei sale, actrița Andrea Tenuta, precum și familiei, prietenilor și celor dragi în aceste momente dificile”.

Născută în Montevideo, Uruguay, pe 20 septembrie 1933, Adela și-a început cariera de actriță în orașul natal, dar s-a stabilit ulterior în Argentina. A fost soția îndrăgitului actor Juan Manuel Tenuta. Și-a făcut debutul pe scenă în 1956, la Teatrul El Galpón din Montevideo, cu „El centroforward murió al amanecer”, experiență care a ajutat-o să-l cunoască pe Juan Manuel Tenuta, partenerul și colaboratorul ei pe viață. Fiica lor, Andrea Tenuta, este, de asemenea, actriță.

Producțiile care au contribuit la succesul Adelei Gleijer

De-a lungul anilor, Adela Gleijer a făcut dovada talentului său în câteva piese de referință precum „Cercul de cretă caucazian”, „Regele Lear”, „Omul și supraomul” sau „Trei femei bune”, colaborând cu instituții prestigioase precum Teatrul San Martín și Teatrul Național Cervantes. În cinema, a apărut în producții precum „Flores robadas en los jardines de Quilmes” și „Casi no nos dimos cuenta”.

Adela Gleijer, plânsă de colegi și de fani

Coegii și cei care au apreciat-o pentru fiecare apariție pe Adela Gleijer au transmis mesaje emoționante pe rețelele de socializare.

„Mulțumesc pentru arta ta, mulțumesc pentru tot! Am o amintire vie despre ea și soțul ei, Juan Manuel Tenuta. La scurt timp după ce au sosit amândoi din El Galpón din Montevideo, i-am văzut la Teatro del Centro, pe atunci aglomerat. Eram sub o dictatură și îmi amintesc cum Adela a spart al patrulea perete. Se uita la public, ne privea în ochi, în timp ce cânta: ,,Ca șobolanii, dragii mei, ca șobolanii, ca șobolanii mergând în patru labe”. Am tremurat de emoție. Nu trecuse mult timp de când urcasem pe o scenă (la Teatro IFT), interpretându-l tot pe Brecht. Eram fericită că am îndrăznit să explorez căile teatrului independent, sfidând așteptările familiei. Mulțumesc, Adela”, a spus o persoană care a admirat-o pe Adela Gleijer.

