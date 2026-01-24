Acasă » Știri » Marius Bodraposte și-a pus capăt zilelor la doar 20 de ani. Motivul din spatele deciziei lui este tulburător

De: Andreea Stăncescu 24/01/2026 | 11:57
Tânărul a recurs la un gest extrem la 20 de ani

Marius Bodraposte și-a pus capăt zilelor la doar 20 de ani, în timp ce se afla în Italia. Tânărul originar din comuna Todiraș, județul Iași, locuia în peninsulă împreună cu părinții și alte două surori mai mici. El nu a dat niciun semn care să prevestească tragedia care urma. 

Potrivit primelor informații, moartea lui Marius Bodaproste a fost rezultatul unei decizii extreme, care i-a șocat atât pe membrii familiei, cât și pe cunoscuți. Tatăl său a mărturisit că nimeni nu a observat semne care să anunțe o astfel de tragedie și că întreaga familie se află într-o stare de confuzie și durere profundă, încercând să înțeleagă ce l-ar fi putut determina să recurgă la un asemenea gest.

Anunțul decesului a fost făcut public chiar de tatăl său, printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare, în care a transmis celor care l-au cunoscut detalii despre repatrierea trupului și despre ceremonia de înmormântare. Familia a cerut sprijin și rugăciuni din partea celor care doresc să fie alături de ei în aceste momente grele.

Tânărul a murit la 20 de ani. Sursa foto: BZI

După aducerea în țară, Marius Bodraposte a fost înmormântat la Todirești, localitatea de origine a bunicilor săi din partea mamei. Vestea morții sale s-a răspândit rapid în sat, unde oamenii vorbesc despre o familie respectată, cunoscută pentru munca depusă în străinătate și pentru relațiile bune pe care le aveau în comunitate.

„Vă anunţăm, cu durere în suflet, că fiul meu, Marius Cristian, a plecat mult prea devreme dintre noi. Cei care doresc să își ia rămas-bun îl pot vedea mâine, când va fi adus în România, iar sâmbătă va fi condus pe ultimul drum, în intervalul 11:30-12:00. Vă aşteptăm să fiți alături de noi și să ne rugăm împreună pentru odihna sufletului său. Familia îndoliată. Cuore mio, ci hai lasciato senza parole, ma Dio ti proteggerà. (t.r. – Inima mea, ne-ai lăsat fără cuvinte, dar Dumnezeu te va proteja)”, a scris tatăl băiatului de 20 de ani. 

Una dintre vecinele din satul natal al băiatului nu poate accepta cele întâmplate. Ea a precizat că familia lui Marius Bodraposte i-ar fi interzis să aibă o relație cu o fată din Italia, iar acesta ar fi motivul principal care ar fi dus la gestul extrem de a-și lua viața.

