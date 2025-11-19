Cele 3 alimente care restabilesc echilibrul intestinal. Mihaela Bilic: „Un trio inedit!”

Tot mai multe persoane se confruntă cu probleme digestive, oboseală accentuată sau imunitate slăbită. Specialiștii atrag atenția că, în multe cazuri, motivul real este dezechilibrul florei intestinale. Pentru a ajuta organismul să revină la starea de armonie, nutriționista Mihaela Bilic recomandă un trio surprinzător de alimente care poate susține refacerea microbiotei.

Disconfortul digestiv, oboseala accentuată sau infecțiile care revin periodic pot avea la bază un dezechilibru al florei intestinale, o problemă tot mai întâlnită în contextul stilului de viață agitat. Microbiota intestinală, un univers microscopic format din trilioane de microorganisme, cântărește în jur de două kilograme la un adult și joacă un rol esențial în buna funcționare a organismului.

Susține digestia, întărește imunitatea, influențează sistemul endocrin și are legături strânse cu starea psihică. Simptomele pot varia: de la balonare, constipație sau diaree, oboseală constantă, infecții repetate, chiar și modificări ale apetitului sau probleme ale pielii. Pentru a restabili armonia din intestin, nutriționista Mihaela Bilic recomandă un trio surprinzător, format din trei alimente accesibile.

Ce alimente să consumi

Kefirul, unul dintre cele mai puternice probiotice naturale, este o băutură fermentată extrem de bogată în culturi vii. Dacă iaurtul obișnuit conține doar câteva specii bacteriene, kefirul oferă de zece ori mai multe, contribuind la refacerea și diversificarea florei intestinale. Consumul regulat de kefir susține digestia, reduce inflamația și ajută organismul să lupte mai eficient cu infecțiile.

Bananele verzi se remarcă prin conținutul lor ridicat de fibre prebiotice, fibre nedigerabile care hrănesc bacteriile benefice din colon. Prin consumul acestor banane, microbiota primește „combustibilul” necesar pentru a se dezvolta armonios. Ele sunt ușor de integrat în alimentație și reprezintă o alternativă excelentă la legumele bogate în fibre prebiotice precum sparanghelul sau ceapa.

În completarea acestui trio, untul furnizează postbiotice, în special acid butiric, un compus esențial pentru sănătatea mucoasei intestinale. Butiratul reduce inflamațiile, protejează peretele intestinal și contribuie la un tranzit optim. Untul, consumat cu moderație, aduce și vitamine importante, precum A și D, dar și acizi grași cu efect antiinflamator.

CITEȘTE ȘI: Avertisment ANSVSA pentru românii care cumpără alimente de pe rețelele de socializare: „Este o activitate ilegală”

Este sau nu mai sănătoasă pâinea cu maia? Nutriționista Mihaela Bilic: „Există peste 70 de culturi de bacterii diferite”