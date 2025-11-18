Acasă » Știri » Este sau nu mai sănătoasă pâinea cu maia? Nutriționista Mihaela Bilic: „Există peste 70 de culturi de bacterii diferite”

De: Mirela Loșniță 18/11/2025 | 16:56
Mihaela Bilic, celebrul medic nutriționist cunoscut pentru informațiile importante pe care le oferă aproape zilnic oamenilor în mediul online, aduce în atenție un nou subiect: pâinea făcută din maia și beneficiile acesteia pentru organism.

Pâinea preparată cu maia trece printr-un proces natural de fermentație, spre deosebire de pâinea realizată cu drojdie industrială, care conține aditivi. Datorită culturilor bacteriene din maia, ce se hrănesc cu amidonul din făină, acest tip de pâine este considerat mult mai sănătos.

Este sau nu mai sănătoasă pâinea cu maia?

Mihaela Bilic explică importanța acesteia în prepararea pâinii și subliniază avantajele pe care fermentația naturală le are asupra digestiei și calității nutriționale a produsului final.

„Ce rol are maiaua din pâine? Pe lângă faptul că aluatul crește spectaculos, contribuie la apariția unui mediu acid care fermentează amidonul și descompune proteinele din gluten. În maia avem culturi bacteriene care se hrănesc cu amidonul din făină, îl fermentează și produc acid lactic plus dioxid de carbon. Există peste 70 de culturi de bacterii diferite prezente în maia, fiecare brutar având propria combinație”, spune Mihaela Bilic într-o postare în mediul online.

Mai mult decât atât, Mihaela Bilic a dezvăluit modul în care fermentația lactică prin maia are extrem de multe beneficii pentru digestie și nutriție. Pe lângă faptul că ajută la predigestia glutenului, maiaua reduce și conținutul de fitați din cereale. Așadar, pâinea dospită cu maia devine mai hrănitoare, mai ușor de digerat și poate diminua semnificativ riscul de balonare sau sensibilitate la gluten.

„Pe lângă faptul că ajută la predigestia glutenului, fermentația lactică cu maia neutralizează o parte din fitații prezenți în cereale, acele substanțe care blochează absorția mineralelor precum magneziu și calciu. O pâine dospită cu maia va fi mai hrănitoare, mai ușor de digerat, iar riscul de balonare și intoleranță la gluten scad semnificativ”, a mai explicat Mihaela Bilic.

