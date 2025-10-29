Acasă » Știri » Leguma pe care o putem consuma ca desert, potrivit Mihaelei Bilic: „Nu îngrașă și nici fructoză nu conține”

De: Anca Chihaie 29/10/2025 | 09:52
Toamna aduce cu sine o paletă bogată de culori, mirosuri și gusturi care transformă mesele de zi cu zi într-o adevărată sărbătoare a simțurilor. Printre ingredientele care nu lipsesc în această perioadă din bucătăriile românilor se numără și dovleacul, leguma cu aromă dulceagă, atât de iubită în deserturi, supe sau preparate la cuptor.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic, una dintre cele mai apreciate voci în domeniul alimentației echilibrate, recomandă dovleacul ca fiind alegerea perfectă pentru sezonul rece. În fiecare toamnă, specialista readuce în atenția publicului această legumă plină de culoare, subliniind că, dincolo de gustul plăcut, ea ascunde o mulțime de beneficii pentru organism.

Dovleacul, leguma pe care o putem consuma ca desert

Deși are o aromă care amintește de deserturi savuroase, dovleacul este un aliment cu un conținut caloric scăzut. O porție de aproximativ 200 de grame are doar în jur de 80 de calorii, ceea ce îl transformă într-o alternativă ideală pentru cei care își doresc să mănânce ceva dulce fără să se simtă vinovați. Spre deosebire de alte fructe sau produse de patiserie, dovleacul nu conține cantități mari de zaharuri rapide și nici fructoză care să afecteze echilibrul glicemic.

Consumul regulat de dovleac oferă o senzație plăcută de sațietate, datorită fibrelor pe care le conține, și contribuie la menținerea unei digestii sănătoase. În plus, textura sa moale și gustul natural de caramel, mai ales atunci când este copt, îl fac potrivit atât pentru copii, cât și pentru adulți.

„Care e dulcele de sezon? Dovleacul! O felie de dovleac de 200 g are 80 cal, la fel ca o felie de pâine! Chiar dacă pare dulce, nu îngrașă și nici fructoză care să ne pună în pericol silueta nu conține.

Într-o felie de dovleac avem 4 mg provitamina A, adică dublul rației zilnice, 450 mg potasiu, 2 mg fier și 3 g fibre. Are mult magneziu, care ameliorează dispoziția și dă stare de bine prin conținutul de acid folic, vitamine din grupul B și glucide cu absorbție lentă.

O felie de dovleac copt cu un strop de scorțișoară satisface nevoia de dulce și este desertul ideal pentru cei cu diabet sau aflați la cură de slăbire. Iar conținutul mare de fibre contribuie la echilibrul intestinal și ne ajută să ne săturăm!”, a spus Mihaela Bilic pe social media.

