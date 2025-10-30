Alimentul sănătos cu care putem înlocui uleiul de pește, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Simplu și miraculos”

Carnea de pește a fost dintotdeauna considerată unul dintre cele mai sănătoase alimente, fiind recomandată de specialiști pentru proprietățile sale nutriționale. Iată ce să facem dacă nu ne place uleiul de pește!

În special peștii grași, precum somonul, macroul, heringul, sardinele sau tonul, se remarcă prin conținutul ridicat de acizi grași Omega-3, esențiali pentru menținerea sănătății cardiovasculare și a funcțiilor cognitive. Totuși, pentru cei care nu consumă frecvent pește sau nu tolerează uleiul de pește sub formă de supliment, există alternative naturale eficiente.

Cum putem înlocui uleiul de pește

Printre acestea, icrele de pește se evidențiază ca o sursă concentrată de nutrienți, cu beneficii semnificative pentru sănătate. Icrele conțin proteine de înaltă calitate, vitamine și minerale esențiale, precum fosfor, seleniu, zinc și magneziu, dar și vitamina D, importantă pentru sănătatea oaselor și a sistemului imunitar. Un aspect notabil este faptul că icrele oferă cantități semnificative de acizi grași Omega-3, alături de alți acizi grași mono- și polinesaturați, ceea ce le transformă într-un adevărat concentrat de nutrienți.

Datorită densității nutriționale, doar câteva grame de icre pot furniza organismului elemente valoroase, fiind echivalentul unui aport consistent de acizi grași esențiali și proteine, fără a fi nevoie de consum excesiv. Natura a creat icrele ca să conțină tot ce este necesar pentru dezvoltarea viitorului pește, astfel că acestea reprezintă un aliment complet, extrem de bogat în substanțe nutritive.

„Ce facem dacă nu ne place uleiul de pește ca supliment? Mâncăm icre! Indiferent că sunt icre roșii de somon, icre negre de sturion, icre de știucă sau banalele icre de crap, acestea reprezintă o sursă excelentă de acizi grași Omega-3 cu efect antiinflamator. Icrele sunt bogate în proteine, minerale (fosfor, seleniu, zinc, magneziu), vitamina D și cantități semnificative de Omega-3, alături de alți acizi grași mono- și polinesaturați (aproximativ 28% lipide). În câteva grame de produs avem o concentrație mare de elemente valoroase – icrele sunt „ouă” de pește, deci natura a pus în ele tot ce-i mai bun! Cu o condiție: să nu le „înnecăm” în ulei! Încercați să le consumați cât mai puțin prelucrate, așa, „crude”, cu un pic de pâine prăjită și unt. Sunt prea valoroase pentru a le transforma în clasica „salată de icre. Să nu vă plângeți de preț: icrele sunt o esență de nutrienți și, ca orice esență, se consumă în cantități mici. Puțin și bun, simplu și miraculos pentru sănătate!”, a spus Mihaela Bilic, pe social media.

