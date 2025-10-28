Acasă » Știri » Desertul de toamnă care are doar 80 de calorii și este benefic și pentru diabetici, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic

De: Denisa Iordache 28/10/2025 | 20:13
Mihaela Bilic, noi sfaturi importante/ Sursa foto: Facebook

În plină toamnă, Mihaela Bilic a venit cu o recomandare excelentă pentru gospodine. Cele care au rămas fără inspirație și vor să le ofere celor dragi un desert gustos, dar mai ales sănătos, trebuie să ia în calcul sfatul ei. Află în articol!

Mihaela Bilic este cunoscută pentru recomandările ei sănătoase și gustoase. Celebrul nutriționist vine cu noi sfaturi în fiecare sezon, iar toamna are desertul ei vedetă: dovleacul.

Mihaela Bilic, despre beneficiile dovleacului

Aceasta recomandă dovleacul copt și spune că deși este dulce, nu îngrașă. Astfel, este alegerea perfectă pentru cei care vor să se bucure de ceva dulce fără să pună kilograme în plus.

„Care e dulcele de sezon? Dovleacul! O felie de dovleac de 200 g are 80 cal, la fel ca o felie de pâine! Chiar dacă pare dulce, nu îngrașă și nici fructoză care să ne pună în pericol silueta nu conține.

Într-o felie de dovleac avem 4 mg provitamina A, adică dublul rației zilnice, 450 mg potasiu, 2 mg fier și 3 g fibre. Are mult magneziu, care ameliorează dispoziția și dă stare de bine prin conținutul de acid folic, vitamine din grupul B și glucide cu absorbție lentă”, a spus Mihaela Bilic pe Instagram.

De asemenea, nutriționistul spune că o felie de dovleac asezonată cu scorțișoară este varianta perfectă pentru diabetici. Dovleacul aduce atât bucurie papilelor gustative reușind cu succes să înlocuiască ceva dulce, cât și beneficii organismului.

„O felie de dovleac copt cu un strop de scorțișoară satisface nevoia de dulce și este desertul ideal pentru cei cu diabet sau aflați la cură de slăbire. Iar conținutul mare de fibre contribuie la echilibrul intestinal și ne ajută să ne săturăm!”, a spus medicul nutriționist.

