Avertisment ANSVSA pentru românii care cumpără alimente de pe rețelele de socializare: „Este o activitate ilegală”

De: Anca Chihaie 17/11/2025 | 16:57
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a lansat un avertisment important pentru consumatorii din România, subliniind pericolele asociate achiziționării de alimente de pe rețelele sociale de la persoane fizice care nu sunt autorizate oficial. Tot mai mulți români sunt tentați să cumpere produse de la micii producători sau direct de la persoane private, însă aceste tranzacții pot ascunde riscuri serioase pentru sănătate.

Potrivit ANSVSA, o parte dintre cei care vând produse alimentare online nu dețin înregistrarea sanitar-veterinară necesară, nu folosesc spații autorizate și nu respectă normele de igienă prevăzute de legislația română. În consecință, alimentele comercializate astfel pot fi contaminate cu bacterii precum Salmonella, Listeria sau alte microorganisme periculoase, care pot provoca toxiinfecții alimentare severe.

Printre produsele vizate se numără prăjituri, cozonaci, produse de patiserie și preparate de casă, dar și carne sau produse din carne care nu respectă standardele de siguranță alimentară. ANSVSA atrage atenția că, în lipsa controlului sanitar, aceste alimente pot reprezenta un pericol real, mai ales pentru copii, vârstnici sau persoane cu sistem imunitar slăbit.

Pentru a reduce riscurile, autoritatea recomandă cumpărătorilor să achiziționeze alimente exclusiv din unități autorizate și înregistrate sanitar-veterinar. Este important ca acestea să aibă eticheta completă, să fie clar indicate data durabilității minimale sau data limită de consum și să includă informațiile de contact ale producătorului. De asemenea, trebuie verificate condițiile de depozitare și transport, mai ales pentru produsele perisabile, refrigerate sau congelate.

„Vânzarea în mediul online a prăjiturilor, cozonacilor sau a oricăror produse alimentare de către persoane neînregistrate este o activitate ilegală. Niciun consumator nu ar trebui să cumpere alimente de la persoane fizice care îşi promovează produsele pe platforme precum Facebook, Instagram sau TikTok, fără să deţină o formă legală de înregistrare, un laborator sau o bucătărie verificată sanitar-veterinar şi fără respectarea condiţiilor minime de igienă”, a declarat dr. Alexandru Bociu, preşedintele ANSVSA.

În cazul cumpărăturilor online, ANSVSA sugerează ca, înainte de a plasa o comandă, să fie verificate cu atenție datele comercianților: nume, adresă, număr de telefon și adresă de email. Consumatorii trebuie să se asigure că produsele comandate coincid cu cele livrate, că ambalajele sunt intacte, etichetele lizibile, iar starea termică a produselor perisabile corespunzătoare. De asemenea, bonul fiscal trebuie păstrat pentru eventuale reclamații, iar informațiile despre alergeni și declarațiile nutriționale trebuie să fie disponibile și corecte.

În ceea ce privește carnea de porc și produsele din carne, ANSVSA reamintește că aceste produse sunt extrem de sensibile și pot fi vehicule pentru transmiterea unor boli dacă nu sunt manipulate corespunzător. Comerțul cu carne provenită de la persoane neautorizate este ilegal și reprezintă un risc major pentru sănătatea publică. Autoritățile încurajează sesizarea imediată a cazurilor în care se identifică astfel de practici ilegale.

