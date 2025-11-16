Alimentul de post adorat de români care însă DISTRUGE activitatea cerebrală, potrivit medicului Vlad Ciurea

Un aliment consumat zilnic de români, inclusiv în perioada postului, poate afecta sănătatea creierului. Medicul neurochirurg trage un semnal de alarmă cu privire la această legumă. La ce pericol te expui fără să știi.

Cartoful este unul dintre cele mai populare și accesibile alimente din bucătăria românească, prezent în aproape orice meniu, fie în ciorbe, tocănițe, piureuri sau, cel mai adesea, prăjit. Mai ales în perioada postului, când multe opțiuni se reduc, devin soluția rapidă, ieftină și sățioasă pentru mii de oameni.

Medicul neurochirurg Vlad Ciurea avertizează de ani de zile asupra efectelor negative pe care cartofii, în special cei prăjiți, le pot avea asupra creierului. Specialistul afirmă că a renunțat complet la acest aliment, tocmai pentru a-și proteja sănătatea cognitivă.

„Cred că de 10 ani nu am mai mâncat. Cartoful, în general, îl îndepărtez. Știu că acest carbohidrat nu favorizează sub nicio formă activitatea cerebrală”, a explicat Vlad Ciurea, subliniind că pentru o minte alertă și un creier oxigenat, carbohidrații simpli trebuie consumați cu mare grijă.

Cartofii oferă energie rapidă datorită conținutului ridicat de amidon, însă această „explozie” glicemică poate duce în timp la fluctuații ale nivelului de zahăr din sânge. Iar aceste variații repetate pot afecta inclusiv sănătatea creierului, contribuind la oboseală mentală, dificultăți de concentrare și chiar un risc crescut de boli neurologice la persoanele vulnerabile.

Cele mai multe persoane aleg să consume cartofii prăjiți, care reprezintă cea mai nocivă formă a lor. În timpul prăjirii se formează acrilamida, o substanță toxică asociată cu stres oxidativ, inflamație și deteriorarea celulelor nervoase. Consumul frecvent poate favoriza apariția problemelor cognitive, îmbătrânirea prematură a creierului și chiar creșterea riscului unor boli degenerative.

