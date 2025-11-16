Acasă » Știri » Alimentul de post adorat de români care însă DISTRUGE activitatea cerebrală, potrivit medicului Vlad Ciurea

Alimentul de post adorat de români care însă DISTRUGE activitatea cerebrală, potrivit medicului Vlad Ciurea

De: Andreea Stăncescu 16/11/2025 | 14:28
Alimentul de post adorat de români care însă DISTRUGE activitatea cerebrală, potrivit medicului Vlad Ciurea
Sfaturile medicului Vlad Ciurea în perioada postului

Un aliment consumat zilnic de români, inclusiv în perioada postului, poate afecta sănătatea creierului. Medicul neurochirurg trage un semnal de alarmă cu privire la această legumă. La ce pericol te expui fără să știi. 

Cartoful este unul dintre cele mai populare și accesibile alimente din bucătăria românească, prezent în aproape orice meniu, fie în ciorbe, tocănițe, piureuri sau, cel mai adesea, prăjit. Mai ales în perioada postului, când multe opțiuni se reduc, devin soluția rapidă, ieftină și sățioasă pentru mii de oameni.

Medicul neurochirurg Vlad Ciurea avertizează de ani de zile asupra efectelor negative pe care cartofii, în special cei prăjiți, le pot avea asupra creierului. Specialistul afirmă că a renunțat complet la acest aliment, tocmai pentru a-și proteja sănătatea cognitivă.

„Cred că de 10 ani nu am mai mâncat. Cartoful, în general, îl îndepărtez. Știu că acest carbohidrat nu favorizează sub nicio formă activitatea cerebrală”, a explicat Vlad Ciurea, subliniind că pentru o minte alertă și un creier oxigenat, carbohidrații simpli trebuie consumați cu mare grijă.

Tabel exclusiv pentru bărbați | Câte kilograme ar trebui să ai, în funcție de vârstă și de înălțime
Tabel exclusiv pentru bărbați | Câte kilograme ar trebui să ai, în funcție...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Cartofii oferă energie rapidă datorită conținutului ridicat de amidon, însă această „explozie” glicemică poate duce în timp la fluctuații ale nivelului de zahăr din sânge. Iar aceste variații repetate pot afecta inclusiv sănătatea creierului, contribuind la oboseală mentală, dificultăți de concentrare și chiar un risc crescut de boli neurologice la persoanele vulnerabile.

Cele mai multe persoane aleg să consume cartofii prăjiți, care reprezintă cea mai nocivă formă a lor. În timpul prăjirii se formează acrilamida, o substanță toxică asociată cu stres oxidativ, inflamație și deteriorarea celulelor nervoase. Consumul frecvent poate favoriza apariția problemelor cognitive, îmbătrânirea prematură a creierului și chiar creșterea riscului unor boli degenerative.

CITEȘTE ȘI: Azi începe Postul Crăciunului. Care sunt cele 3 alimente de post pe care trebuie să le evităm, potrivit dr. Mihaela Bilic

Descoperire pe fundul Mării Negre, lângă Cazinoul Constanţa. Artefactul unic în România are o vechime de 2.600 de ani

Tags:
Iți recomandăm
Momentul în care Andra Gogan și-a văzut visul cu ochii. Videoclipul alături de Shakira a devenit viral
Știri
Momentul în care Andra Gogan și-a văzut visul cu ochii. Videoclipul alături de Shakira a devenit viral
Maurice Munteanu și-a pierdut cumpătul la Antena 1, din cauza unei concurente: ”Ați luat-o razna rău de tot”
Știri
Maurice Munteanu și-a pierdut cumpătul la Antena 1, din cauza unei concurente: ”Ați luat-o razna rău de tot”
Un polițist s-a împușcat în cap într-un apartament din Giurgiu
Mediafax
Un polițist s-a împușcat în cap într-un apartament din Giurgiu
Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și...
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
O limbă europeană, la o generație distanță de dispariție: „Sunt absolut înconjurați de engleză”
Adevarul
O limbă europeană, la o generație distanță de dispariție: „Sunt absolut înconjurați de...
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează...
Tragedii cu repetiție, la stomatologie și la maternitate. Rogobete: peste 20 de clinici care nu respectă normele, închise
Mediafax
Tragedii cu repetiție, la stomatologie și la maternitate. Rogobete: peste 20 de clinici...
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Click.ro
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”...
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că peste o săptămână se face 10 lei. N-are cum”
Digi 24
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a rezolvat unul din marile mistere ale matematicii
Digi24
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, potrivit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Momentul în care Andra Gogan și-a văzut visul cu ochii. Videoclipul alături de Shakira a devenit ...
Momentul în care Andra Gogan și-a văzut visul cu ochii. Videoclipul alături de Shakira a devenit viral
Maurice Munteanu și-a pierdut cumpătul la Antena 1, din cauza unei concurente: ”Ați luat-o razna ...
Maurice Munteanu și-a pierdut cumpătul la Antena 1, din cauza unei concurente: ”Ați luat-o razna rău de tot”
Ai Revolut? Mare atenție, ești pasibil de fraudă prin apel telefonic
Ai Revolut? Mare atenție, ești pasibil de fraudă prin apel telefonic
Lydia, o învățătoare de doar 32 de ani, a fost găsită moartă, în pat. Ce s-a întâmplat cu ea
Lydia, o învățătoare de doar 32 de ani, a fost găsită moartă, în pat. Ce s-a întâmplat cu ea
Bosniacii, jigniri fără precedent pentru Mircea Lucescu! Cum l-au numit
Bosniacii, jigniri fără precedent pentru Mircea Lucescu! Cum l-au numit
Andreea Bălan se uită la Victor Cornea ca la un zgârie-nori! Dragostea nu ține cont de centimetri
Andreea Bălan se uită la Victor Cornea ca la un zgârie-nori! Dragostea nu ține cont de centimetri
Vezi toate știrile
×