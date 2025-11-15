Azi începe Postul Crăciunului. Care sunt cele 3 alimente de post pe care trebuie să le evităm, potrivit dr. Mihaela Bilic

De astăzi începe Postul Crăciunului și există câteva limite alimentare pe care nu trebuie să le depășim, conform Mihaelei Bilic. Specialistul recomandă mese simple și ușor digerabile, bazate pe legume, verdețuri, ciorbe și tocane, evitând câteva alimente. Pentru un post sănătos, mesele trebuie moderate în cantitate, iar mâncărurile proaspete pot fi consumate fără limită.

Postul care începe astăzi, 15 noiembrie, și ține până pe 24 decembrie, este un prilej de apropiere spirituală și curățire interioară. În această perioadă, accentul nu cade doar pe renunțarea la anumite alimente, ci mai ales pe rugăciune, meditație și participarea la slujbe religioase. Este recomandat să reducem distragerile cotidiene, precum ecranele sau telefoanele, și să ne concentrăm asupra lecturii Sfintei Evanghelii și a cărților de rugăciuni.

Ce alimente trebuie evitate

În perioada de post, este important să evităm anumite alimente care nu se încadrează în regulile unui regim sănătos. Printre acestea se numără șnițelul de soia, brânza și deserturile vegane. Deși pot părea alternative potrivite, ele nu respectă principiile postului tradițional și pot fi greu de digerat sau bogate în calorii. Pentru un post eficient și benefic pentru sănătate, mesele trebuie să se bazeze pe legume, crudități, ciorbe și tocane simple, iar aceste trei ingrediente trebuie excluse din alimentație.

Pentru a slăbi sau a menține greutatea în post, meniul trebuie să fie bazat pe legume, verdețuri și crudități, cu un strop de ulei. Gustările să fie simple, iar cantitatea să fie moderată. Exemple de mese sănătoase: ciorbă de zarzavat, tocăniță de legume, salate, pilaf cu ciuperci sau legume la cuptor. Legumele proaspete pot fi consumate fără limită, fiind bogate în fibre și apă, ceea ce ajută la sațietate.

