Câte calorii are coliva, de fapt. Mihaela Bilic a făcut calculul: „Noroc că nu o consumăm prea des”

Mihaela Bilic este cunoscută pentru recomandările ei sănătoase și gustoase. Celebrul nutriționist spune adevărul despre colivă, preparatul tradițional îndrăgit de mulți români. Deși coliva este asociată în mod obișnuit cu parastasele și pomenirile pentru cei trecuți în neființă, tot mai mulți români aleg să o consume ca desert, fiind prezentă și în marile restaurante.

Mihaela Bilic a precizat că acest preparat nu ar trebui privit ca un desert obișnuit. Nutriționista explică faptul că este un aliment dens energetic, care trebuie consumat cu moderație. Ingredientele sale principale – grâul, zahărul și nuca – au o semnificație aparte, reprezentând legătura cu energia vitală a pământului, cu viața și moartea, oferind preparatului o dimensiune simbolică unică în cultura românească.

Câte calorii are coliva, de fapt

În ceea ce privește silueta, medicul nutriționist atrage atenția că acest preparat tradițional nu poate fi considerat un desert dietetic, pentru că are foarte multe calorii. Câte calorii conține, de fapt, coliva?

Din cauza conținutului ridicat de zahăr, nucă și grâu fiert, coliva nu poate fi considerată un desert pentru cei care țin cură de slăbire. Mai mult, Mihaela Bilic a explicat faptul că acest preparat ajunge să aibă un conținut caloric similar cu cel al unui tort. De exemplu, 100 de grame de tort diplomat are în jur de 330 de calorii, iar coliva are în jur de 276, 8 calorii la 100 de grame, ceea ce o face un preparat care poate contribui la creșterea în greutate.

„Coliva este o fiertură de grâu decorticat (arpacaș), îndulcită cu zahăr sau miere și completată cu miez de nucă, coajă de lămâie, stafide și rom. Arpacașul conține 75% amidon, iar pentru ca acestă colivă să se lege, se folosesc aproximativ 500 g de zahăr la 1 kg de arpacaș fiert. În plus, adăugarea miezului de nucă crește semnificativ aportul caloric, astfel că, în final, coliva ajunge să aibă un conținut caloric similar cu cel al unui tort. Noroc că nu o consumăm prea des. Coliva e un simbol, nicidecum un desert cu tabel nutrițional. În copilăria trăită la țară, am învățat să prețuiesc și să respect coliva. E un preparat care trebuie mâncat cu evlavie și smerenie, pentru aducerea aminte a celor ce nu mai sunt printre noi. Iar gustul ei de grâu și nucă ne conectează cu forța vitală a pământului, cu miracolul vieții, cu misterul morții și cu energia Universului”, a explicat Mihaela Bilic în mediul online.

