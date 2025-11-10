Acasă » Știri » Câte calorii are coliva, de fapt. Mihaela Bilic a făcut calculul: „Noroc că nu o consumăm prea des”

Câte calorii are coliva, de fapt. Mihaela Bilic a făcut calculul: „Noroc că nu o consumăm prea des”

De: Mirela Loșniță 10/11/2025 | 13:32
Câte calorii are coliva, de fapt. Mihaela Bilic a făcut calculul: „Noroc că nu o consumăm prea des”
Mihaela Bilic este cunoscută pentru recomandările ei sănătoase și gustoase. Celebrul nutriționist spune adevărul despre colivă, preparatul tradițional îndrăgit de mulți români. Deși coliva este asociată în mod obișnuit cu parastasele și pomenirile pentru cei trecuți în neființă, tot mai mulți români aleg să o consume ca desert, fiind prezentă și în marile restaurante.

Mihaela Bilic a precizat că acest preparat nu ar trebui privit ca un desert obișnuit. Nutriționista explică faptul că este un aliment dens energetic, care trebuie consumat cu moderație. Ingredientele sale principale – grâul, zahărul și nuca – au o semnificație aparte, reprezentând legătura cu energia vitală a pământului, cu viața și moartea, oferind preparatului o dimensiune simbolică unică în cultura românească.

În ceea ce privește silueta, medicul nutriționist atrage atenția că acest preparat tradițional nu poate fi considerat un desert dietetic, pentru că are foarte multe calorii. Câte calorii conține, de fapt, coliva?

Din cauza conținutului ridicat de zahăr, nucă și grâu fiert, coliva nu poate fi considerată un desert pentru cei care țin cură de slăbire. Mai mult, Mihaela Bilic a explicat faptul că acest preparat ajunge să aibă un conținut caloric similar cu cel al unui tort. De exemplu, 100 de grame de tort diplomat are în jur de 330 de calorii, iar coliva are în jur de 276, 8 calorii la 100 de grame, ceea ce o face un preparat care poate contribui la creșterea în greutate.

