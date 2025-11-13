Ce conțin crenvurștii de porc, de fapt. Specialiștii au făcut analiza

Crenvurștii se numără printre gustările preferate ale românilor. Rapid, gustos și accesibil, acest aliment este nelipsit din alimentația adulților și este iubit de copii. Cu toate astea, puțini sunt cei care știu ce conține, scrie csid.ro. Află în rândurile de mai jos ce conțin, dar și cât de rar ar trebui să fie consumați!

Românii sunt adepții mâncărurilor gustoase și rapide. Mai ales atunci când nu ai chef de gătit, un hot dog e soluția perfectă. Și copiii iubesc acest aliment și îl includ în alimentația lor. Totuși, aceștia ar trebui să conștientizeze ce mănâncă, de fapt.

Ce conțin crenvurștii de porc, de fapt

Un studiu realizat de InfoCons, organizația pentru protecția consumatorilor, arată ce conțin crenvurștii de porc care se găsesc pe rafturile magazinelor din România. Potrivit acestora, realitatea este greu de acceptat: unele produse conțin chiar și 7 aditivi alimentari (E-uri) și 27 de grame de grăsime la 100 de grame de produs.

Studiul realizat arată că crenvurștii de porc conțin o cantitate de sare ce variază între 1,23 și 2,59 grame. Aceste procente, potrivit experților, reprezintă un pericol pentru sănătate persoanelor cu tensiunea arterială ridicată.

Analiza arată că numărul de aditivi din crenvurștii de porc variază între 0 și 7, dar doar 8.33% dintre produsele analizate nu conțin deloc E-uri. Restul ajung să conțină și până la 7 aditivi alimentari.

Specialiștii trag un semnal de alarmă: aceste produse trebuie consumate rar. Consumul lor zilnic nu este recomandat, mai ales copiilor, din cauza numărului ridicat de aditivi, a conținutului mare de grăsimi și prezenței într-un procent ridicat de sare.

Vezi AICI ce aditivi alimentari sunt folosiți și ce efecte au aceștia asupra organismului.

