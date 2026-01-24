Acasă » Știri » Cine este Bianca Muntean, adolescenta de 14 ani care a primit Golden Buzz la Românii au talent 2026. Andra și Eva Măruță au trimis-o direct în semifinală!

Cine este Bianca Muntean, adolescenta de 14 ani care a primit Golden Buzz la Românii au talent 2026. Andra și Eva Măruță au trimis-o direct în semifinală!

De: Denisa Iordache 24/01/2026 | 10:36
Cine este Bianca Muntean, adolescenta de 14 ani care a primit Golden Buzz la Românii au talent 2026. Andra și Eva Măruță au trimis-o direct în semifinală!
Cine este Bianca Muntean, adolescenta de 14 ani care a primit Golden Buzz. Sursă: Captură YouTube

Bianca Muntean a cucerit juriul „Românii au talent” obținut Golden Buzz-ul care a propulsat-o direct în semifinala sezonului 16. Cine este tânărul talent? Toate detaliile în articol. 

Andra a fost convinsă de faptul că talentul adolescentei este unul rar întâlnit, așa că a apăsat Golden Buzz-ul alături de fiica ei, Eva Măruță, fără să stea pe gânduri.

„Tu mi-ai oferit ceva..și emoție, dar m-ai năucit cu tehnica vocală. E foarte interesant că suntem în sezonul 16 și trăiesc astfel de momente datorită copiilor ca tine”

Bianca Muntean. Sursă: Captură YouTube
Bianca Muntean. Sursă: Captură YouTube

Cine este Bianca Muntean

Nu doar ea a apreciat talentul Biancăi însă, asta pentru că întregul juriu a rămas de-a dreptul uimit de vocea Biancăi Muntean.

„Copile, ești amazing! Controlezi vocea aia incredibil. Am o senzație că ai amestecat știința de a controla vocea cu arta de a controla vocea. Este un amestec senzațional. Ești uluitoare!”, a spus Carmen Tănase.

Andi Moisescu a mărturisit că a trăit fiecare emoție alături de ea:

„Ești unul dintre puținii și foarte norocoșii oameni care reușesc să genereze, în rândul celor din public, valuri, valuri de emoție. Ai trăit atât de intens, încât am trăit și eu cu tine”

Legătura specială dintre Bianca și muzica a început încă din clasa a IV-a, atunci când învățătoarea a observat ceva special în vocea ei. După ce a format un cor de copii, femeia i-a cerut Biancăi să cânte singură.

Acest moment a reprezentat startul drumului Biancăi, care mai apoi le-a cerut părinților să o înscrie la cursuri de canto la vârsta de 9 ani.

Bianca este elevă în clasa a VIII-a în prezent și își dorește să urmeze Liceul „Dinu Lipatti”, secția Actorie.

Aceasta a moștenit talentul muzical de la mama ei, care în ciuda pasiunii și a vocii, a ales o carieră în tenis și a devenit antrenoare.

CITEȘTE ȘI:

Vedeta mereu prezentă în emisiunea lui Măruță face dezvăluiri din interior: ”Producătorii sunt de vină!”

Andra Măruță, primele declarații despre plecarea de la Pro TV. Adio, Românii au Talent?!

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Marius Bodraposte și-a pus capăt zilelor la doar 20 de ani. Motivul din spatele deciziei lui este tulburător
Știri
Marius Bodraposte și-a pus capăt zilelor la doar 20 de ani. Motivul din spatele deciziei lui este tulburător
Impozit de 13.000 de lei pe locuinţe. Localitatea din România în care s-a ajuns la sume astronomice
Știri
Impozit de 13.000 de lei pe locuinţe. Localitatea din România în care s-a ajuns la sume astronomice
ANM. Cod galben de ceață în sute de localități din 15 județe. Risc de ghețuș
Mediafax
ANM. Cod galben de ceață în sute de localități din 15 județe. Risc...
Ce job-uri poți avea cu doar 8 clase, în România. Ce salariu primești în 2026, pentru fiecare în parte
Gandul.ro
Ce job-uri poți avea cu doar 8 clase, în România. Ce salariu primești...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Elevul care câștigă medalii internaționale la Matematică din plăcerea de a descoperi lucruri noi. Își începe ziua citind
Adevarul
Elevul care câștigă medalii internaționale la Matematică din plăcerea de a descoperi lucruri...
De ce a intrat Nicuşor Dan în politică. Ce i-a răspuns unui elev de liceu, care vrea să devină student la Matematică
Digi24
De ce a intrat Nicuşor Dan în politică. Ce i-a răspuns unui elev...
Prințul Harry, deranjat de comentariile lui Trump: sacrificiile trupelor NATO în Afganistan merită „respect”
Mediafax
Prințul Harry, deranjat de comentariile lui Trump: sacrificiile trupelor NATO în Afganistan merită...
Parteneri
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană,...
FOTO. Alexia Tălpan, blonda care a zăpăcit internetul cu formele sale! Iubitul ei n-a debutat încă în Superliga
Prosport.ro
FOTO. Alexia Tălpan, blonda care a zăpăcit internetul cu formele sale! Iubitul ei n-a debutat...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
Click.ro
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de...
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
Digi 24
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației...
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
Digi24
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Ce s-a întâmplat după lovirea navei Moskva? Detalii șterse de ruși
go4it.ro
Ce s-a întâmplat după lovirea navei Moskva? Detalii șterse de ruși
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Ce job-uri poți avea cu doar 8 clase, în România. Ce salariu primești în 2026, pentru fiecare în parte
Gandul.ro
Ce job-uri poți avea cu doar 8 clase, în România. Ce salariu primești în 2026,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Marius Bodraposte și-a pus capăt zilelor la doar 20 de ani. Motivul din spatele deciziei lui este tulburător
Marius Bodraposte și-a pus capăt zilelor la doar 20 de ani. Motivul din spatele deciziei lui este tulburător
Impozit de 13.000 de lei pe locuinţe. Localitatea din România în care s-a ajuns la sume astronomice
Impozit de 13.000 de lei pe locuinţe. Localitatea din România în care s-a ajuns la sume astronomice
Andra, în lacrimi după anunțul plecării lui Cătălin Măruță de la Pro TV. A răbufnit în direct: ...
Andra, în lacrimi după anunțul plecării lui Cătălin Măruță de la Pro TV. A răbufnit în direct: ”Este ceva peste care nu pot să trec!”
Cele 4 zodii care își schimbă destinul pe 28 ianuarie 2026. Urmează 13 ani de transformări pentru ...
Cele 4 zodii care își schimbă destinul pe 28 ianuarie 2026. Urmează 13 ani de transformări pentru acești nativi!
Schimbul de mesaje dintre Mario Berinde și călăul său, înainte de crima care a îngrozit România. ...
Schimbul de mesaje dintre Mario Berinde și călăul său, înainte de crima care a îngrozit România. Cum a încercat adolescentul de 13 ani să-și acopere urmele
Corina și fetița ei au murit într-un accident rutier cumplit pe A1. Tânăra de 26 de ani n-a putut ...
Corina și fetița ei au murit într-un accident rutier cumplit pe A1. Tânăra de 26 de ani n-a putut evita un TIR care derapase
Vezi toate știrile
×