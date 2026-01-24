Cine este Bianca Muntean, adolescenta de 14 ani care a primit Golden Buzz la Românii au talent 2026. Andra și Eva Măruță au trimis-o direct în semifinală!

Bianca Muntean a cucerit juriul „Românii au talent” obținut Golden Buzz-ul care a propulsat-o direct în semifinala sezonului 16. Cine este tânărul talent? Toate detaliile în articol.

Andra a fost convinsă de faptul că talentul adolescentei este unul rar întâlnit, așa că a apăsat Golden Buzz-ul alături de fiica ei, Eva Măruță, fără să stea pe gânduri.

„Tu mi-ai oferit ceva..și emoție, dar m-ai năucit cu tehnica vocală. E foarte interesant că suntem în sezonul 16 și trăiesc astfel de momente datorită copiilor ca tine”

Cine este Bianca Muntean

Nu doar ea a apreciat talentul Biancăi însă, asta pentru că întregul juriu a rămas de-a dreptul uimit de vocea Biancăi Muntean.

„Copile, ești amazing! Controlezi vocea aia incredibil. Am o senzație că ai amestecat știința de a controla vocea cu arta de a controla vocea. Este un amestec senzațional. Ești uluitoare!”, a spus Carmen Tănase.

Andi Moisescu a mărturisit că a trăit fiecare emoție alături de ea:

„Ești unul dintre puținii și foarte norocoșii oameni care reușesc să genereze, în rândul celor din public, valuri, valuri de emoție. Ai trăit atât de intens, încât am trăit și eu cu tine”

Legătura specială dintre Bianca și muzica a început încă din clasa a IV-a, atunci când învățătoarea a observat ceva special în vocea ei. După ce a format un cor de copii, femeia i-a cerut Biancăi să cânte singură.

Acest moment a reprezentat startul drumului Biancăi, care mai apoi le-a cerut părinților să o înscrie la cursuri de canto la vârsta de 9 ani.

Bianca este elevă în clasa a VIII-a în prezent și își dorește să urmeze Liceul „Dinu Lipatti”, secția Actorie.

Aceasta a moștenit talentul muzical de la mama ei, care în ciuda pasiunii și a vocii, a ales o carieră în tenis și a devenit antrenoare.

