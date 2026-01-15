Vedeta mereu prezentă în emisiunea lui Măruță face dezvăluiri din interior: ”Producătorii sunt de vină!”

Emisiunea „La Măruță” a fost scoasă din grila Pro TV, după aproape două decenii de difuzare, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Una dintre vedetele care au fost prezențe constante în platoul show-ului își spune acum părerea despre închiderea emisiunii și critică dur deciziile producătorilor. Vedeta este de părere că emisiunea nu a mai ținut pasul cu vremurile, iar aceasta ar fi fost strict problema celor care se aflau în spatele camerelor. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ea, iată ce consideră și ce îi transmite lui Cătălin Măruță.

După anunțul oficial al scoaterii emisiunii „La Măruță” din grila de programe, tot mai multe voci din showbiz au început să-și spună părerea. Printre ele se numără și Raluca Podea, una dintre aparițiile constante în emisiunea lui Cătălin Măruță, care nu s-a ferit să spună lucrurilor pe nume. Vedeta susține că prezentatorul și-a făcut treaba corect, însă problemele au apărut din culise.

Vedeta care era mereu prezentă La Măruță spune ce s-a întâmplat: „Producătorii sunt de vină”

Raluca Podea, una dintre prezențele constante ale emisiunii, este de părere că emisiunea ar fi putut continua dacă ar fi existat mai multă implicare din partea producătorilor și dacă formatul ar fi fost adaptat la cerințele actuale ale publicului. În ceea ce-l privește pe prezentator, vedeta este de părere că el și-a făcut foarte bine treaba. Cu toate că de-a lungul timpului au existat numeroase voci care l-au criticat și chiar și persoane publice au refuzat aparițiile în emisiunea lui (vezi aici), Raluca este de partea cealaltă a baricadei.

„Îmi pare tare rău pentru că emisiunea dacă ar fi ținut un anumit ritm și ar fi schimbat și anumite lucruri prin emisiune, cu siguranță acea emisiune ar fi mers. El își făcea treaba foarte bine, doar că conducerea sau cei care se ocupă de emisiune nu au venit cu nimic nou. Și atunci când tu nu vii cu nimic nou într-o emisiune, deja începi să plictisești publicul și să nu se mai uite. De exemplu, invitații. Contează mult ce invitați ai. Este foarte important să aduci oameni care au ce spune, oameni care fac audiență. Dacă tu ți-aduci aminte asta s-a întâmplat și cu revista Playboy. Când au fost topurile acelea de femei, a mers perfect. După aceea, când au început să schimbe aparițiile, s-a dus de râpă, la fel și cu emisiunea lui Cătălin Măruță”, a spus ea pentru CANCAN.RO.

Vedeta este de părere că un rol extrem de important l-au avut și invitații, dar și capacitatea producătorilor de a menține interesul publicului. În opinia Ralucăi Podea, și subiectele abordate au contribuit decisiv la declinul show-ului, iar lipsa de adaptare la piață a fost o greșeală majoră.

„Doi la mână, este vorba și de subiectele pe care le abordezi. Sunt mai multe la mijloc.Producătorii sunt de vină aici. Trebuie întotdeauna să implementezi lucruri noiși să vezi ce este și pe piață, ce se cere pe piață.A fost o perioadă bună pentru ei, aveau diverse jocuri, invitați foarte buni, dar nu au mai menținut nivelul atât de sus. Nu au știut să rămână pe linie, ori nu au mai fost atât de mult implicați, ori au avut și alte proiecte în paralel și încet, încet se stinge focul acela”, a spus Raluca pentru CANCAN.RO.

„Cătălin sunt sigură că se va descurca”

Cu toate acestea, Raluca Podea spune că îl apreciază pe Cătălin Măruță și este convinsă că prezentatorul va rămâne un profesionist, indiferent unde va alege să își continue cariera.

„Mie îmi pare rău de el, nu neapărat de emisiune. Sper să-și găsească undeva, un spațiu, un loc bun ca să-și facă el ce are de gând sau ce vrea să facă pe viitor. Cătălin s unt sigură că se va descurca, eu oricum țin la el și la Andra și o să merg acolo unde se va duce el. Întotdeauna când o ușă se închide, alta mai bună se deschide”, a spus vedeta.

Pe plan personal, Raluca Podea are însă motive de bucurie, emoțiile fiind la cote maxime. Fiul ei, David Podea, se pregătește pentru primul său concert de debut, un eveniment extrem de important pentru întreaga familie.

„Sunt foarte emoționată pentru că mai sunt câteva zile si o sã avem concertul lui David de debut. Este deja sold out și ne pregătim intens pentru sâmbătă, 17 ianuarie 2026. Pe lângă faptul că este debutul lui David, evenimentul are și o componentă caritabilă, fiind dedicat unei asociații a femeilor bolnave de cancer, un proiect foarte important pentru el. Eu voi fi amfitrioana evenimentului”, a declarat Raluca Podea.

Raluca este alături trup și suflet de fiul ei, dar apropierea dintre cei doi vine la pachet și cu tensiuni inevitabile. Stresul organizării, emoțiile debutului și perfecționismul lui David își spun cuvântul, iar tensiunea e la cote maxime.

„Încă suntem în pregătiri intense pentru că organizăm tot de la decor, sunet, camere, televiziune. De toate m-am ocupat eu, David m-a ajutat și el în mare parte și e perioada asta asa agitată, stresantă. El e și mai agitat decât mine. Ne-am împuns putin, dar sper să fie ok. Pentru că la el emoțiile sunt din ce în ce mai mari, are repetiții aproape în fiecare zi. Eu nu am ajuns nici la salon să-mi fac manichiura, să mă vopsesc, să-mi fac nimic. Abia am vorbit să pot să ma mă machiez și eu sâmbătă la concert. Nu vreau să-ti spun că mi-am comandat ținută, mi-am făcut capa de blană, m-am dus cu el să vadă capa. Stai, n-o pune așa, să n-o murdărești de fond de ten. Vreau să fie impecabila la mine la eveniment. Deci este o nebunie totală cu David. Toată lumea trebuie să fie în linie, aliniat, să fie țiplă, el are foarte multe pretenții. De fetele care vin în concertul lui să cânte să aibă grijă. Cu asta ne împungem în perioada asta. Aștept debutul lui pe plan profesional și ne dorim să ajungă acolo unde își dorește”, a mai spus ea pentru CANCAN.RO.

