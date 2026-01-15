Acasă » Exclusiv » Vedeta mereu prezentă în emisiunea lui Măruță face dezvăluiri din interior: ”Producătorii sunt de vină!”

Vedeta mereu prezentă în emisiunea lui Măruță face dezvăluiri din interior: ”Producătorii sunt de vină!”

De: Loriana Dasoveanu 15/01/2026 | 12:04
Vedeta mereu prezentă în emisiunea lui Măruță face dezvăluiri din interior: ”Producătorii sunt de vină!”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Emisiunea „La Măruță” a fost scoasă din grila Pro TV, după aproape două decenii de difuzare, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Una dintre vedetele care au fost prezențe constante în platoul show-ului își spune acum părerea despre închiderea emisiunii și critică dur deciziile producătorilor. Vedeta este de părere că emisiunea nu a mai ținut pasul cu vremurile, iar aceasta ar fi fost strict problema celor care se aflau în spatele camerelor. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ea, iată ce consideră și ce îi transmite lui Cătălin Măruță. 

După anunțul oficial al scoaterii emisiunii „La Măruță” din grila de programe, tot mai multe voci din showbiz au început să-și spună părerea. Printre ele se numără și Raluca Podea, una dintre aparițiile constante în emisiunea lui Cătălin Măruță, care nu s-a ferit să spună lucrurilor pe nume. Vedeta susține că prezentatorul și-a făcut treaba corect, însă problemele au apărut din culise.

Vedeta care era mereu prezentă La Măruță spune ce s-a întâmplat: „Producătorii sunt de vină”

Raluca Podea, una dintre prezențele constante ale emisiunii, este de părere că emisiunea ar fi putut continua dacă ar fi existat mai multă implicare din partea producătorilor și dacă formatul ar fi fost adaptat la cerințele actuale ale publicului. În ceea ce-l privește pe prezentator, vedeta este de părere că el și-a făcut foarte bine treaba. Cu toate că de-a lungul timpului au existat numeroase voci care l-au criticat și chiar și persoane publice au refuzat aparițiile în emisiunea lui (vezi aici), Raluca este de partea cealaltă a baricadei.

„Îmi pare tare rău pentru că emisiunea dacă ar fi ținut un anumit ritm și ar fi schimbat și anumite lucruri prin emisiune, cu siguranță acea emisiune ar fi mers. El își făcea treaba foarte bine, doar că conducerea sau cei care se ocupă de emisiune nu au venit cu nimic nou. Și atunci când tu nu vii cu nimic nou într-o emisiune, deja începi să plictisești publicul și să nu se mai uite. De exemplu, invitații. Contează mult ce invitați ai. Este foarte important să aduci oameni care au ce spune, oameni care fac audiență. Dacă tu ți-aduci aminte asta s-a întâmplat și cu revista Playboy. Când au fost topurile acelea de femei, a mers perfect. După aceea, când au început să schimbe aparițiile, s-a dus de râpă, la fel și cu emisiunea lui Cătălin Măruță”, a spus ea pentru CANCAN.RO

Raluca Podea susține că emisiunea nu s-a oprit din cauza lui Cătălin Măruță, considerându-l un profesionist
Raluca Podea susține că emisiunea nu s-a oprit din cauza lui Cătălin Măruță, considerându-l un profesionist

Vedeta este de părere că un rol extrem de important l-au avut și invitații, dar și capacitatea producătorilor de a menține interesul publicului. În opinia Ralucăi Podea, și subiectele abordate au contribuit decisiv la declinul show-ului, iar lipsa de adaptare la piață a fost o greșeală majoră.

„Doi la mână, este vorba și de subiectele pe care le abordezi. Sunt mai multe la mijloc.Producătorii sunt de vină aici. Trebuie întotdeauna  să implementezi lucruri noiși să vezi ce este și pe piață, ce se cere pe piață.A fost o perioadă bună pentru ei, aveau diverse jocuri, invitați foarte buni, dar nu au mai menținut nivelul atât de sus. Nu au știut să rămână pe linie, ori nu au mai fost atât de mult implicați, ori au avut și alte proiecte în paralel și încet, încet se stinge focul acela”, a spus Raluca pentru CANCAN.RO

„Cătălin sunt sigură că se va descurca”

Cu toate acestea, Raluca Podea spune că îl apreciază pe Cătălin Măruță și este convinsă că prezentatorul va rămâne un profesionist, indiferent unde va alege să își continue cariera.

„Mie îmi pare rău de el, nu neapărat de emisiune. Sper să-și găsească undeva, un spațiu, un loc bun ca să-și facă el ce are de gând sau ce vrea să facă pe viitor. Cătălin sunt sigură că se va descurca, eu oricum țin la el și la Andra și o să merg acolo unde se va duce el. Întotdeauna când o ușă se închide, alta mai bună se deschide”, a spus vedeta. 
Raluca Podea și fiul ei, David, au fost mereu invitați în emisiunea lui Cătălin Măruță
Raluca Podea și fiul ei, David, au fost mereu invitați în emisiunea lui Cătălin Măruță

Pe plan personal, Raluca Podea are însă motive de bucurie, emoțiile fiind la cote maxime. Fiul ei, David Podea, se pregătește pentru primul său concert de debut, un eveniment extrem de important pentru întreaga familie.

„Sunt foarte emoționată pentru că mai sunt câteva zile si o sã avem concertul lui David de debut. Este deja sold out și ne pregătim intens pentru sâmbătă, 17 ianuarie 2026.  Pe lângă faptul că este debutul lui David, evenimentul are și o componentă caritabilă, fiind dedicat unei asociații a femeilor bolnave de cancer, un proiect foarte important pentru el. Eu voi fi amfitrioana evenimentului”, a declarat Raluca Podea.

Raluca este alături trup și suflet de fiul ei, dar apropierea dintre cei doi vine la pachet și cu tensiuni inevitabile. Stresul organizării, emoțiile debutului și perfecționismul lui David își spun cuvântul, iar tensiunea e la cote maxime.

„Încă suntem în pregătiri intense pentru că organizăm tot de la decor, sunet, camere, televiziune. De toate m-am ocupat eu, David m-a ajutat și el în mare parte și e perioada asta asa agitată, stresantă. El e și mai agitat decât mine. Ne-am împuns putin, dar sper să fie ok. Pentru că la el emoțiile sunt din ce în ce mai mari, are repetiții aproape în fiecare zi. Eu nu am ajuns nici la salon să-mi fac manichiura, să mă vopsesc, să-mi fac nimic. Abia am vorbit să pot să ma mă machiez și eu sâmbătă la concert. Nu vreau să-ti spun că mi-am comandat ținută, mi-am făcut capa de blană, m-am dus cu el să vadă capa. Stai, n-o pune așa, să n-o murdărești de fond de ten. Vreau să fie impecabila la mine la eveniment. Deci este o nebunie totală cu David. Toată lumea trebuie să fie în linie, aliniat, să fie țiplă, el are foarte multe pretenții. De fetele care vin în concertul lui să cânte să aibă grijă. Cu asta ne împungem în perioada asta. Aștept debutul lui pe plan profesional și ne dorim să ajungă acolo unde își dorește”, a mai spus ea pentru CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI: Cătălin Măruță, ofertat după plecarea de la PRO TV. Anunțul oficial al prezentatorului „La Măruță”

ACCESEAZĂ ȘI: Pleacă și Andra Măruță de la Pro TV? Românii au Talent, în pericol. Efectele concedierii lui Cătălin Măruță

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Chinul prin care a trecut Teo Trandafir ani la rând: „Am fost făcută în toate chipurile”
Exclusiv
Chinul prin care a trecut Teo Trandafir ani la rând: „Am fost făcută în toate chipurile”
Dorian Popa, show la bustul gol printre clienții din mall. Nimeni nu a putut să îl oprească! Toți se holbau
Exclusiv
Dorian Popa, show la bustul gol printre clienții din mall. Nimeni nu a putut să îl oprească! Toți…
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la începutul săptămânii viitoare. Vreme deosebit de rece și ger în București
Mediafax
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la...
„Săraca” Primărie a Capitalei anunță zeci de proiecte de investiții pentru 2026, asta după ce Ciprian Ciucu spunea că nu sunt bani „de trecut strada”
Gandul.ro
„Săraca” Primărie a Capitalei anunță zeci de proiecte de investiții pentru 2026, asta...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Un psiholog a reinterpretat zodiacul folosind știința personalității. Află care este adevăratul tău semn
Adevarul
Un psiholog a reinterpretat zodiacul folosind știința personalității. Află care este adevăratul tău...
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din...
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Mediafax
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Parteneri
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut să iasă din clasă ca să își ia comanda de la curier
Digi 24
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut...
Al treilea suspect în uciderea lui Kreiner, prins în Indonezia. De cât timp era căutat Costinel Zuleam
Digi24
Al treilea suspect în uciderea lui Kreiner, prins în Indonezia. De cât timp era căutat...
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din...
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai...
Studioul faimos de la Hollywood care nu a câștigat niciodată un Oscar pentru cel mai bun film
go4it.ro
Studioul faimos de la Hollywood care nu a câștigat niciodată un Oscar pentru cel mai...
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
„Săraca” Primărie a Capitalei anunță zeci de proiecte de investiții pentru 2026, asta după ce Ciprian Ciucu spunea că nu sunt bani „de trecut strada”
Gandul.ro
„Săraca” Primărie a Capitalei anunță zeci de proiecte de investiții pentru 2026, asta după ce...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alocație copii 2026. Câți bani pierd, de fapt, copiii
Alocație copii 2026. Câți bani pierd, de fapt, copiii
Părerea unui turist care a vizitat 100 de orașe despre București: „Are un centru mic și sărăcuț, ...
Părerea unui turist care a vizitat 100 de orașe despre București: „Are un centru mic și sărăcuț, cu câteva alei pietonale…”
Ce părere ar avea Mihai Eminescu despre România de astăzi. 176 de ani de la nașterea poetului național
Ce părere ar avea Mihai Eminescu despre România de astăzi. 176 de ani de la nașterea poetului național
Scandal în fotbal! Celebrul jucător, prins în offside cu cea mai bună prietenă a soției sale
Scandal în fotbal! Celebrul jucător, prins în offside cu cea mai bună prietenă a soției sale
A fost prins al treilea ucigaș al lui Adrian Kreiner. Unde se ascundea Costinel Zuleam
A fost prins al treilea ucigaș al lui Adrian Kreiner. Unde se ascundea Costinel Zuleam
Alocația care care crește cu 60% în România: ”Până acum a fost prea puțin”
Alocația care care crește cu 60% în România: ”Până acum a fost prea puțin”
Vezi toate știrile
×