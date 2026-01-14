Fabrica uriașă din România care se închide. Peste 1000 de angajați vor fi concediați

Anul 2026 vine cu schimbări radicale pentru o fabrică uriașă din România. Schimbările majore din ultima perioadă duc la concedieri în masă. Toate detaliile în articol.

Industria auto este afectată de transformările majore din ultima perioadă. Prin urmare, Adient, se confruntă cu presiuni comerciale care ar putea duce la întreruperea operațiunilor în cadrul fabricii din Ploiești.

Fabrica uriașă din România care se închide

Această schimbare ar ajuta la menținerea rezilienței și competitivitatea companiei pe termen lung, în contextul provocărilor economice din ultima perioadă. Principalii factori sunt legați de incertitudinea legată de ritmul tranziției către e-mobility, cererea tot mai scăzută din partea consumatorilor și declinul general al volumelor din piață.

Într-un comunicat transmis recent, Adient anunță că a fost nevoită să apeleze la această opțiune pentru ca activitatea fabricii să continue. Astfel, după o evaluare atentă a tuturor variantelor posibile, fabrica ar putea urma să elimine aproximativ 1.010 locuri de muncă și să își oprească producția în anul 2027.

„Restructurarea planificată ar urma să implice o eliminare treptată a aproximativ 1.010 de locuri de muncă, precum și oprirea producției către mijlocul anului 2027. Angajații și reprezentanții sindicali au fost informați astăzi, iar procesul de consultări începe acum, în condițiile prevăzute de lege”, se arată într-un comunicat al companiei.

Val de concedieri în România

Încă din 2025, o mare parte din firmele și companiile din România au început să implementeze strategii dure, schimbări structurale, concedieri și restructurări masive. Experții susțin că anul ce a trecut a marcat unul dintre cele mai ample valuri de restructurări din ultimii 10 ani din țară. Industria auto și IT au fost cele mai afectate.

De asemenea, anul 2026 nu pare să vină cu vești bune, restructurările devenind noua normalitate în mai multe domenii. Inteligența artificială (AI) tinde să preia controlul, cei mai afectați fiind cei la început de carieră, pentru care munca lor poate fi înlocuită cu ușurință de AI. Vizate sunt joburile din call-center, unde cazurile simple vor fi preluate de AI, iar operatorii telefonici vor fi îndrumați către cazuri mai complexe (VEZI AICI CONTINUAREA).

