Acasă » Știri » Fabrica uriașă din România care se închide. Peste 1000 de angajați vor fi concediați

Fabrica uriașă din România care se închide. Peste 1000 de angajați vor fi concediați

De: Denisa Iordache 14/01/2026 | 12:15
Fabrica uriașă din România care se închide. Peste 1000 de angajați vor fi concediați
Fabrica uriașă din România care se închide

Anul 2026 vine cu schimbări radicale pentru o fabrică uriașă din România. Schimbările majore din ultima perioadă duc la concedieri în masă. Toate detaliile în articol.

Industria auto este afectată de transformările majore din ultima perioadă. Prin urmare, Adient, se confruntă cu presiuni comerciale care ar putea duce la întreruperea operațiunilor în cadrul fabricii din Ploiești.

Fabrica uriașă din România care se închide

Această schimbare ar ajuta la menținerea rezilienței și competitivitatea companiei pe termen lung, în contextul provocărilor economice din ultima perioadă. Principalii factori sunt legați de incertitudinea legată de ritmul tranziției către e-mobility, cererea tot mai scăzută din partea consumatorilor și declinul general al volumelor din piață.

Într-un comunicat transmis recent, Adient anunță că a fost nevoită să apeleze la această opțiune pentru ca activitatea fabricii să continue. Astfel, după o evaluare atentă a tuturor variantelor posibile, fabrica ar putea urma să elimine aproximativ 1.010 locuri de muncă și să își oprească producția în anul 2027.

„Restructurarea planificată ar urma să implice o eliminare treptată a aproximativ 1.010 de locuri de muncă, precum și oprirea producției către mijlocul anului 2027. Angajații și reprezentanții sindicali au fost informați astăzi, iar procesul de consultări începe acum, în condițiile prevăzute de lege”, se arată într-un comunicat al companiei.

Concedieri în masă
Concedieri în masă

Val de concedieri în România

Încă din 2025, o mare parte din firmele și companiile din România au început să implementeze strategii dure, schimbări structurale, concedieri și restructurări masive. Experții susțin că anul ce a trecut a marcat unul dintre cele mai ample valuri de restructurări din ultimii 10 ani din țară. Industria auto și IT au fost cele mai afectate.

De asemenea, anul 2026 nu pare să vină cu vești bune, restructurările devenind noua normalitate în mai multe domenii. Inteligența artificială (AI) tinde să preia controlul, cei mai afectați fiind cei la început de carieră, pentru care munca lor poate fi înlocuită cu ușurință de AI. Vizate sunt joburile din call-center, unde cazurile simple vor fi preluate de AI, iar operatorii telefonici vor fi îndrumați către cazuri mai complexe (VEZI AICI CONTINUAREA).

CITEȘTE ȘI:

Dosarul care a îngrozit România: uraniul dispărut, documentele secrete și întrebarea pe care nimeni n-a mai vrut s-o pună

Directoarea care a golit conturile firmei farmaceutice și a cheltuit banii pe bijuterii și genți, amenințată de soț: ”Ai furat milioane! Trebuie să-ți tragi ponoasele”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine a fost Nicoleta Drăgușin, de fapt. Cu cine era căsătorită jurnalista de 46 de ani
Știri
Cine a fost Nicoleta Drăgușin, de fapt. Cu cine era căsătorită jurnalista de 46 de ani
Sute de pasageri, blocați în aeroport, după o aterizare de urgență. Ce s-a întâmplat după oprirea avionului
Știri
Sute de pasageri, blocați în aeroport, după o aterizare de urgență. Ce s-a întâmplat după oprirea avionului
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile...
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând de azi, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără...
Adrian Mutu, dezvăluiri despre Alain Orsoni desprinse din filme cu mafioți: „Știm ce a făcut”
Adevarul
Adrian Mutu, dezvăluiri despre Alain Orsoni desprinse din filme cu mafioți: „Știm ce...
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă:...
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente importante și nu vor mai irosi timpul
Click.ro
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente...
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”
Digi 24
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri:...
„Adevăratul lider de clan”. Cine e „Caracatiță”, temutul venezuelean pe capul căruia a fost pusă recompensă de 25 de milioane de dolari
Digi24
„Adevăratul lider de clan”. Cine e „Caracatiță”, temutul venezuelean pe capul căruia a fost pusă...
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Promotor.ro
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Macheta battleship-ului „clasa Trump”, dezvăluită! Ce a apărut pe navă?
go4it.ro
Macheta battleship-ului „clasa Trump”, dezvăluită! Ce a apărut pe navă?
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând de azi, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând de azi,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cine a fost Nicoleta Drăgușin, de fapt. Cu cine era căsătorită jurnalista de 46 de ani
Cine a fost Nicoleta Drăgușin, de fapt. Cu cine era căsătorită jurnalista de 46 de ani
Sute de pasageri, blocați în aeroport, după o aterizare de urgență. Ce s-a întâmplat după oprirea ...
Sute de pasageri, blocați în aeroport, după o aterizare de urgență. Ce s-a întâmplat după oprirea avionului
Alina Pușcaș, uimită de valul de scumpiri. Vedeta a răbufnit: „În halul ăsta de scump?”
Alina Pușcaș, uimită de valul de scumpiri. Vedeta a răbufnit: „În halul ăsta de scump?”
De ce a murit Nicoleta Drăgușin, de fapt. Ce probleme de sănătate avea jurnalista
De ce a murit Nicoleta Drăgușin, de fapt. Ce probleme de sănătate avea jurnalista
Doliu în lumea muzicii! A murit Ion Nelu Boată, maestrul chitarei care a impresionat-o pe Maria Tănase
Doliu în lumea muzicii! A murit Ion Nelu Boată, maestrul chitarei care a impresionat-o pe Maria Tănase
Jale mare în culisele Pro TV! Banii le-au adus sfârșitul. Cum au fost anunțați angajații că ”La ...
Jale mare în culisele Pro TV! Banii le-au adus sfârșitul. Cum au fost anunțați angajații că ”La Măruță” dispare
Vezi toate știrile
×